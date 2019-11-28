Земля и секс-скандалы придавили рейтинг Зеленского

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28 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 15:17  |  vz.ru
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Эйфория Нафтогаза дорого обойдется Украине

Шведский суд отклонил апелляцию Газпрома на решение Стокгольмского арбитражаФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Полной победой назвал Нафтогаз отказ шведского суда по апелляции Газпрома на решение Стокгольмского арбитража. Однако Украина, как всегда, рано радуется. Это решение лишь по одному из трех поданных Газпромом протестов. Появившийся у Киева козырь из шведского рукава может серьезно усложнить газовые переговоры, что невыгодно самой Украине.  Подробности...
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Армянские националисты для России лучше, чем украинские

Между Нжде и теми, кого мы тут понимаем под Бандерошухевичем, пропасть, если смотреть на них на всех из современной РоссииФото: Общественное достояние
Правительство Армении продолжают критиковать за героизацию «фашиста» − Гарегина Нжде. Этим занимаются и власти Азербайджана, и некоторые силы внутри России, видя в уважительном отношении армян к «пособнику Гитлера» параллели с «бандеровщиной». Но действительно ли Нжде был фашистом «вроде Бандеры»? Не пытаются ли рассорить Москву и Ереван буквально на ровном месте? Подробности...
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Шнур должен разрушить миф о сварщиках

Сергею Шнурову нужен один сварщик, который станет Илоном МаскомФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Сергея Шнурова пригласили в Волгодонск на «Атоммаш» познакомиться с лучшими в стране сварщиками. Это стало ответом на беседу музыканта с министром просвещения Ольгой Васильевой, где Шнуров посетовал — образ сварщика вызывает ассоциации с советским прошлым и бутылкой водки. Что должно произойти, чтобы люди рабочих специальностей снова стали героями в России – не только в фильмах, но и в жизни? Подробности...
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Земля и секс-скандалы придавили рейтинг Зеленского

Опросы прибавили пессимизма ЗеленскомуФото: Gleb Garanich/Reuters
Украинцы стремительно разочаровываются в «президенте Зе» – уровень доверия главе государства всего за две недели упал на 10 процентов, а за осень потери оказались и того вдвое больше. При этом значительно вырос уровень категоричного недоверия. Что подкосило рейтинг президента Украины и как Владимир Зеленский может вернуть себе популярность? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Умная Земля сама себя подогревает ради людей

Герман Садулаев, писатель, публицист
С XVII века ни одна из «банкирских семей» не вымерла – напротив, они размножаются не хуже Чингисхана. Вот пусть и начнут с себя. А нам в России точно не надо «сокращать выбросы», сокращать производства и уменьшать население. Подробности...
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Новое поколение убеждают в естественности гомосексуализма

Игорь Шенгальц, Публицист
Массированная пропаганда гомосексуализма ведет к вырождению Европы. Можно задать разумный вопрос: а причем здесь Россия? Пусть, мол, эти европейцы у себя там делают, что хотят, и спят, с кем хотят. Мы-то тут с какого боку? Подробности...
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«Шпионы ГРУ» шатают Европу методами Джеймса Бонда

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если верить западным СМИ, то Россия уже выбрала президента США, украла американские ракетные технологии и секреты ОЗХО, регулярно проводит хакерские атаки и физически устраняет своих врагов. Теперь у России новая цель – развалить Испанию. Подробности...
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              Земля и секс-скандалы придавили рейтинг Зеленского

              Опросы прибавили пессимизма Зеленскому   28 ноября 2019, 14:30
              Фото: Gleb Garanich/Reuters
              Текст: Александр Колпаков,
              Михаил Мошкин

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              Украинцы стремительно разочаровываются в «президенте Зе» – уровень доверия главе государства всего за две недели упал на 10 процентов, а за осень потери оказались и того вдвое больше. При этом значительно вырос уровень категоричного недоверия. Что подкосило рейтинг президента Украины и как Владимир Зеленский может вернуть себе популярность?

              Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты опроса, проводившегося на Украине с прошлой пятницы по нынешний понедельник. Результаты – неутешительные для президента Владимира Зеленского и его команды: с начала ноября падение доверия украинскому лидеру значительно ускорилось. Если в первых числах месяца этот показатель составлял 64%, то сейчас он опустился до 52 процентов.

              Индекс доверия к Зеленскому и без того снижался – для сравнения: в начале сентября он демонстрировал оптимистичные 72 процента. Но очевидно, что сейчас падение приняло обвальный характер. При этом число тех, кто не доверяет украинскому президенту, возросло с начала ноября с 7 до 19 процентов. Похожую тенденцию демонстрируют и показатели в других «номинациях». Так, на 10 процентов (с 64% до 54%) снизилось число украинцев, одобряющих деятельность Зеленского. Количество не одобряющих возросло на 13 процентов, с 23% до 36%.

              И это при том, что состояние украинской экономики на седьмой месяц «правления» Зеленского вроде бы внушает оптимизм киевским политикам. Как на этой неделе отмечала газета ВЗГЛЯД, за третий квартал экономика показала рост более чем на четыре процента к аналогичному периоду прошлого года. При сохранении таких темпов есть все шансы догнать и перегнать прогнозы Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). Неужели за это нет повода благодарить «Зе» и его команду? Правда, при более пристальном изучении оказывается, что «рост» – это лишь отскок после катастрофического падения 2014-2015 годов, а благодарить за этот рост надо лишь конъюнктуру цен на зерно и рекордные урожаи. Промышленное же производство продолжает стабильно падать. В случае прекращения газового транзита украинскую экономику в новом году гарантированно ожидает спад, предупредили на днях в руководстве Нафтогаза.

              «Люди в эти же две недели получили новые платежки, где снова увеличены цены. Люди тратят очень большие суммы из своего бюджета на коммунальные услуги. Все это как бы висит на Зеленском,

              как на человеке, которому они доверились поначалу», – сказал газете ВЗГЛЯД директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. С ноября цену на газ для населения увеличили на 14%, а в декабре она вырастет еще на 19 процентов.

              Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко отмечал две недели назад в Facebook: «Обещал президент, что больше 15 процентов доходов украинцы не будут платить за услуги ЖКХ – в октябре кабмин поднял эту планку до 20 процентов. Обещал, что старики, достигшие 70 лет, не будут платить за услуги ЖКХ – шиш. Обещал технический аудит жилого фонда и госпрограмму его модернизации – дулю с маком. Привыкайте, люди». Около 50% украинцев, по опросу Центра Разумкова, жаловались на рост цен и тарифов – следовательно, «половина украинцев уже разочарованы Зеленским», констатировал Скубченко.

              «Всегда, когда идут выборы, люди очень верят в светлое будущее, так и тут – люди очень верили, что тарифы на газ снизят, то есть верили в сказочку», – заметил по этому поводу в комментарии газете ВЗГЛЯД президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

              Так что для постепенного снижения рейтинга Зеленского были причины, одна из них – «это продолжение возврата к здравому смыслу, потому что рейтинги двухмесячной давности были запредельными – за 70%», указал Погребинский. «Они должны были падать, и все это понимали», – отметил эксперт. Но результаты последних двух недель действительно демонстрируют резкое падение показателей, констатировал эксперт.

              На ваш взгляд

               
              Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?



              Обсуждение: 26 комментариев
              Непосредственно на обрушение рейтинга Зеленского повлияло не столько стабильно тяжелое состояние украинской экономики, сколько одно отдельно взятое политическое решение. «Это связано прежде всего с голосованием за продажу земли, в которое вложился сам президент, хотя большинство людей были абсолютно против этого», – подчеркнул Погребинский.

              Как отмечала в сентябре газета ВЗГЛЯД, поддержка населением земельной реформы год от года менялась, но еще никогда ее сторонники не были в большинстве. По состоянию на начало осени, по данным исследования Центра Разумкова, за отмену моратория на продажу сельхозземель выступали только 31% опрошенных, а более 49% высказываются против. «Благодарить» за реформу с разрешением открытой торговли знаменитыми украинскими черноземами и другими землями Незалежной нужно все тот же МВФ. Как уже отмечалось ранее, многие депутаты Верховной рады также были категорически против земельного закона, против выступал даже соратник Зеленского – олигарх Игорь Коломойский. Однако президент Украины уломал протестующих крайне жестокими методами.

              В итоге сбылся прогноз, который после принятия закона дал в комментарии газете ВЗГЛЯД украинский медиаэксперт Анатолий Шарий: «Проталкивание этого закона в стране, где половина населения – нищие, позор. Рейтинг «Зе-команды», но пока что не самого президента, теперь устремится к нулю». Эксперт указал на то, что вопреки обещаниям решать все жизненно важные вопросы на референдуме, никакого плебисцита о земельном законе не было. Шарий отмечал, что «чувство омерзения» вызвало поведение премьер-министра Алексея Гончарука, который не скрывал своей радости после принятия скандального закона (о чем всей стране сообщил украинский телеканал «112»).

              Помимо земельного закона, еще ударом по позициям Зеленского стала серия скандалов, связанных с пропрезидентской партией «Слуга народа», отметил Михаил Погребинский. Так, к примеру, недавно стало известно, что депутат Рады от этой партии Роман Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней, а замминистра инфраструктуры Александра Клитина была уволена после «утечки» аудиозаписи разговора представителей «Слуги народа». В беседе говорилось о том, что Клитина якобы получила свою должность за услуги интимного характера.

              А в четверг украинское издание «Обозреватель» обнародовало данные отчета, который представило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Речь идет о спонсорах партии и ее кампании по выборам в Раду. «Среди «благотворителей» есть и кандидаты в депутаты, фейковые предприниматели, скандально известные бизнесмены, – перечисляется в публикации «Обозревателя». – В некоторых случаях президентская партия просто использовала паспорта жителей сел, чтобы оформить на них фирму-однодневку и пополнить свой счет от чужого имени».

              «Видимо, люди все же считают, что за все несет ответственность президент», – отметил Погребинский. По его мнению, Зеленский «все больше становится человеком, который развлекает формальными способами общество, но не показывает серьезного движения в тех направлениях, которые интересуют людей».

              Иного мнения придерживается глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. Он полагает, что рейтинг доверия Зеленскому все же остается высоким. «Я общался с другими руководителями социологических структур, и они говорят, что рейтинг Зеленского сегодня не ниже 60%, – сказал Бондаренко газете ВЗГЛЯД. – Более того, я оперирую данными целого ряда социологических структур. Например, буквально два дня назад мы получили закрытую социологию, которая проводилась на девяти тысячах респондентов по всей Украине, и вот она показывает отметку рейтинга у Зеленского на уровне 63%». Разночтения с данными КМИС, по мнению Бондаренко, «связаны не с реальным положением дел, а скорее всего с методикой или же со спецификой подсчета». Что касается снижения уровня доверия Зеленскому с более чем 70 процентов, «то тут все понятно – на выборах показываются одни цифры, выборы проходят – и ситуация меняется, идет демобилизация, народ расслабляется», считает украинский эксперт.

              Михаил Погребинский полагает, что падение рейтинга не обязательно продолжится. «После встречи в Париже в «нормандском формате» это падение может быть задержано, так как он в любом случае получит какие-то позитивные очки, поскольку он выступил в роли человека, который озабочен мирным процессом, – предполагает эксперт. – Но заодно мы поймем, что для них важно – платежки, скандалы или утверждение Зеленского в роли борца за мир».

              «Порошенко всех достал и действительно многие надеялись, что при новом президенте, может, не очень быстро, но начнется массовое решение насущных вопросов, – резюмирует политолог и экономист Александр Охрименко. – Да, конечно, что-то делается, но делается очень медленно. С точки зрения людских ожиданий, скорости крайне медленные, и это несомненно влияет и на настроения общества, и на рейтинг президента».

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