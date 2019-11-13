Шарий: Закон о продаже сельхозземель Украины станет лебединой песней Зеленского

«Проталкивание этого закона в стране, где половина населения – нищие, позор. Рейтинг «ЗЕ-команды», но пока что не самого президента, теперь устремится к нулю», – заявил газете ВЗГЛЯД блогер Анатолий Шарий, комментируя решение Верховной рады одобрить план земельной реформы президента Зеленского.

«Голосование за землю – позорное голосование. Такой закон в стране, где половина населения – нищие, это позор. Проталкивание этого закона, конечно, станет лебединой песней «Зе-команды», – сказал блогер Анатолий Шарий, который также возглавляет партию «Европейский блок Анатолия Шария».

«Многие люди, многие мои знакомые интересуются: разве обещанные всеукраинские референдумы по поводу земли уже прошли? Мы и не заметили. Ведь одним из обещаний «Зе-команды» было народовластие, а именно референдумы по всем ключевым вопросам. Но более важного вопроса, чем вопрос земли, придумать сложно. Тем не менее «Зе-команда» это пропихнула. Это я напрямую связываю с требованием очередного транша у Запада – для погашения долга за предыдущий транш», – сказал блогер.

«Поведение премьера Гончарука в Верховной раде вызывает чувство омерзения. Его лайки, знаки, которые он показывал, можно истолковать как «мы их сделали», причем «их» означало «избиратели». Вот почему рейтинг «Зе-команды» теперь стремится к нулю. Они каждый день собственными руками топят свой рейтинг», – полагает блогер.

При этом Шарий не удивлен решением партии «Батькивщина» во главе с Юлией Тимошенко уйти в непримиримую оппозицию к Зеленскому.

«Юлия Тимошенко чувствует себя в оппозиции, как рыба в воде, потому что оппозиция – критика, не конструктив. Тимошенко пытается оседлать тему земли не потому, что это сильно ее волнует, а потому, что она удобна для ухода в оппозиционную воду. Тимошенко нырнула в эту воду и будет теперь в ней бултыхаться. Я слышал сегодня ее заявление: «Мы старались не быть оппозицией». На самом деле «Батькивщина» была оппозицией с момента захода в новую Верховную раду этим летом. Сейчас это просто оформилось. Получится ли у них быть конструктивной оппозицией? Сомнительно. Хотя Юлия Владимировна – опасный конкурент», – предупредил Шарий.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду Верховная рада Украины в первом чтении приняла законопроект, согласно которому с 1 октября 2020 года разрешается продажа сельскохозяйственных земель. Решение поддержали 240 депутатов при минимуме в 226 голосов.

Рассмотрение законопроекта в Раде в среду сопровождалось криками «Позор» из уст оппозиционных депутатов. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который присутствовал на заседании, когда соответствующий законопроект набрал нужное число голосов, оказался не в состоянии скрыть свою радость и поднял оба пальца вверх, сообщил украинский телеканал «112».

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко перед голосованием предупредила, что эта сессионная неделя Верховной рады станет самой трагической в истории Украины, если депутаты одобрят законопроект. После голосования Тимошенко заявила о переходе в оппозицию – в оппозицию «к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедности», сообщила «КП на Украине».

Газета ВЗГЛЯД в сентябре подробно писала о ситуации с земельной реформой.