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27 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 17:25  |  vz.ru
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В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Мужики у нас регулярно получают сковородкой по голове или ножом в спину, а уж ногой в пах – как нечего делать. Это не домашнее насилие? Решать семейные разногласия путем силы недостойно. Ни для мужчины, ни для женщины. Подробности...
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              Кому достанется украинская земля

              За отмену моратория на продажу сельскохозяйственных земель выступают только 31% украинцев   27 сентября 2019, 17:10
              Фото: Gleb Garanich/Reuters
              Текст: Николай Стороженко

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              Украина вплотную подошла к большой распродаже земли. Население против, но президент Зеленский настроен решительно. После открытия земельного рынка государство станет самым большим лендлордом, а вот у граждан России могут начаться проблемы. Что еще нужно знать о скандальном законопроекте, внесенном в Верховную раду?

              Новому правительству Украины нет даже месяца: Алексея Гончарука назначили премьер-министром 29 августа. Но чиновники на мелочи не размениваются, сразу берутся за те вопросы, о которые сточили зубы несколько их предшественников. «Мы сегодня одобрили первый проект закона, первый из пакета о земельной реформе. Мы сегодня подадим его в парламент», – заявил Гончарук накануне. 

              «Мы одобрили, мы внесем» - все это, конечно, так. Но ради справедливости стоит упомянуть, что одобрили и вносят то, что готовилось еще прошлым составом парламента. Проще говоря, это порошенковский закон, его приданое. Бывший президент и его приближенные верили в свою победу и сами собирались открыть рынок земли в концу этого года или в начале будущего.

              Почему не успели раньше? Ответ просто: понимали, что если законопроект примут, то выборы точно продуют.

              Поддержка населением земельной реформы год от года меняется, но еще никогда ее сторонники не были в большинстве. Сегодня, согласно данным исследования социологической службы Центра Разумкова, за отмену моратория на продажу сельхоз земель выступают только 31% опрошенных, а более 49% высказываются против.

              Учитывая, что сам Разумков прошел в парламент в первой десятке партии «Слуга народа», возможно, даже этот 31% не вполне достоверно отражает настроения украинцев.  

              То есть для политика этот вопрос довольно токсичный. И браться за него имеет смысл как раз на старте – в начале срока полномочий. И то – в надежде, что до следующих выборов легализация рынка земли успеет принести хоть какие-то положительные изменения. 

              Что предлагают?

              Итак, что же предлагается в законопроекте, который, весьма вероятно, и откроет рынок земли для свободной купли-продажи.

              Во-первых, расширен перечень возможных покупателей. Кроме граждан Украины и юридических лиц в перечень возможных собственников предлагается включить территориальные общины и государство.

              Для иностранцев в законе оставлена лазейка: они могут приобретать право собственности по завещанию. Это, кстати, одна из действующих схем теневой продажи земли, которую теперь предлагается узаконить. 

              Во-вторых, в закон включены ограничения на концентрацию земель: одному собственнику может принадлежать не более 15% земли в границах одной области и не более 0,5% (примерно 213,6 тыс. га) в границах Украины. Но реальная площадь Украины сейчас – вопрос политической трактовки.

              Вообще, бумага, которую украинские, а вслед за ними и российские СМИ громко окрестили «законопроектом о рынке земли», на деле таковым не является. Как справедливо заметил премьер Гончарук, это всего лишь один документ из целого пакета. Земельное законодательство на Украине существует еще с начала 2000-х годов, просто это мертвые (пока что) нормы.

              После их принятия рынок успел ими попользоваться всего год-два. После чего ввели мораторий, действующий до сих пор.

              Так что законопроект вносит изменения в уже существующие законы. Самые значимые из них – это, конечно же, право собственности на землю для государства и территориальных громад. 

              Сегодня государство неполноценный собственник. Когда в 1990-х годах проблемой только начинали заниматься, предполагалось, что большая часть земель будет распаевана, а остаток продадут. Тем не менее, государству, хоть и неполноценно, принадлежит немало земли, а сколько именно – загадка.

              Дело в том, что по закону любой гражданин Украины может претендовать на получение земельного участка. У некоторых (преимущественно у власть имущих) даже получилось это право реализовать. К примеру, бывшему президенту Украины Леониду Кравчуку и членам его семьи повезло получить несколько граничащих друг с другом участков в черте Киева. 

              Часть земель за годы независимости перешло и рядовым украинцам. Однако государство тоже пополняло свой банк: если распаеванная земля после смерти собственника не переходила по наследству, государство спустя пять лет отчуждало участок.

              По слухам, за годы независимости правительству таким образом вернулось порядка 1 млн паев со средним размером в 2-4 га. А до до этого у государства сохранялось около 4 млн га одной только сельскохозяйственной земли. Даже по самым скромным оценкам, речь идет о миллиардах долларов.

              Сколько из этого богатства принадлежит именно государству, а сколько общинам – не ясно. Но вряд ли общины появились в законопроекте просто так. 

              Русских не пускать!

              «Если в рамках мониторинга станет известно, что какой-то россиянин или российская компания стала владельцем украинской земли, участок конфискуют», обещает замминистра экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

              Однозначно можно сказать, что в триумфально поданном в ВР законопроекте таких норм нет. Но, конечно, ничто не мешает внести их туда или в любой другой проект. Тем более, что прецедент уже существует – в приватизации госсобственности российские компании принимать участие не могут. 

              Понятное дело, что какое-то количество земли уже находится в собственности или аренде у российских компаний и граждан. Пускай даже т.н. «новых россиян», то есть политэмигрантов из Украины, ставших гражданами РФ в течение последних пяти лет.

              Если обещанную Высоцким норму действительно пропишут, земли начнут отбирать в пользу государства и территориальных общин?

              Возможно. Закон обратной силы не имеет, но это Украина, а соблазн нажиться на грабеже велик.

              А для патриотов – раздолье. Земельный рынок – это деревня, все друг друга знают. Так что стучать начнут наперегонки.

              Не совсем понятно, правда, как поступят с жителями Крыма. Сегодня там живут более двух миллионов человек с российскими паспортами. И если кто-то из них владеет земельными наделами на материковой Украине, их тоже нужно отбирать? Но как же их отбирать, если Киев твердит, что Крым – это Украина?

              Можно постановить, что крымчане землей владеть все-таки могут. А вдруг именно они и бросятся ее скупать - и все тогда, пропал самостийный дом.

              Подытожим: Зеленский и земля созданы друг для друга. Президенту нечего терять – во время выборов он сам пообещал уйти после первого срока, так что заботиться о рейтинге ему необязательно.

              С другой стороны, Украине кроме земли и продавать-то нечего: приватизации 2015-2018 годов в массе своей провалились, а оставшиеся активы инвесторы не берут даже за четверть первоначальной цены. 

              Ну а население привычно занимается самоуспокоением: «Ладно, пусть сейчас немного украдет, а потом уже работает». «Немного» обычно не получается. 

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