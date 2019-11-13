Рассмотрение законопроекта о продаже земли в Раде встретили криками «Позор»

Верховная рада Украины начала рассмотрение законопроектов, которые связаны с созданием рынка земли в стране. Представление проекта закона сопровождалось криками депутатов «Позор!».

Заседание парламента прерывалось в среду на час с лишним. Во время перерыва прошла встреча лидеров фракций с руководством Рады. После этого спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил о переходе к рассмотрению законопроекта о рынке земли, однако после небольшой толкотни депутаты от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» заблокировали трибуну, чтобы не позволить выступить министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову с докладом, передает ТАСС.

Разумков несколько раз попросил разрешить министру выступить, после чего оппозиционеры все-таки допустили его к трибуне. Свою речь он произносил под выкрики депутатов «Позор!».

Работа в пленарном режиме продлена до 16.00 мск. Всего планируется рассмотреть 11 проектов о рынке земли, ключевой из них правительственный.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет, однако МВФ требует от Киева принять земельную реформу.

Ранее участники акции протеста против законопроекта о снятии моратория с продажи земель сельскохозяйственного назначения принесли под стены Верховной рады мертвую свинью в гробу.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее пообещал появление в законопроекте о продаже земли сельскохозяйственного назначения ко второму чтению нормы о возможности покупки ее только гражданами Украины. Он пояснил, что иностранцы смогут делать это, если украинцы примут соответствующее решение на референдуме.

Газета ВЗГЛЯД в сентябре подробно писала о ситуации с земельной реформой на Украине.

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