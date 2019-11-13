Украинцы принесли к зданию Рады свинью в гробу

Участники акции протеста против законопроекта о снятии моратория с продажи земель сельскохозяйственного назначения принесли под стены Верховной рады мертвую свинью в гробу.

В среду Рада приступила к рассмотрению законопроектов о снятии моратория с продажи земель сельскохозяйственного назначения, передает ТАСС.

Протестующие аграрии устроили символические похороны украинского сельского хозяйства, поставив у входа в парламента гроб со свиньей.

«Символически «похороны» отождествляют будущее животноводства на Украине, которое обречено на гибель в случае внедрения «дикого рынка земли», – заявили представители Всеукраинского аграрного совета.

Ранее Зеленский пообещал появление в законопроекте о продаже земли сельскохозяйственного назначения ко второму чтению нормы о возможности покупки ее только гражданами Украины. Иностранцы смогут делать это, если только жители страны примут соответствующее решение на референдуме.

Экс-депутат Рады Надежда Савченко призвала Зеленского «не быть лохом» и не дать себя обмануть относительно земельной реформы и принятия закона о референдумах.

Газета ВЗГЛЯД в сентябре подробно писала о ситуации с земельной реформой на Украине.