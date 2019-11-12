Савченко призвала Зеленского «не быть лохом»

Бывший депутат Рады Надежда Савченко призвала президента Украины Владимира Зеленского «не быть лохом» относительно земельной реформы и принятия закона о референдумах.

«Не перепутай и не дай себя обмануть! Обманут тебя как президента Украины – обманут украинцев и Украину! Не будь лохом», – написала Савченко на своей странице в Facebook.

Савченко представила Зеленскому собственную программу действий относительно открытия рынка земли, которой, по ее мнению, должен воспользоваться глава государства.

Первым пунктом она назвала проведение переписи населения. Она требуется для того, чтобы власти и общество четко понимали настоящее число граждан, что снизит риски фальсификаций при проведении референдумов.

Вторым шагом, по мнению Надежды Савченко, должно стать проведение общенационального референдума о множественном гражданстве на Украине – узаконить его или сохранить разделение на резидентов и нерезидентов.

Третьим шагом экс-депутат назвала народное голосование по созданию банка или рынка земли.

«Не тупите, Владимир Александрович! Вы проиграете не просто свою репутацию! Вы проиграете влиянию Сороса нашу землю, нашу волю, нашу кровь», – заключила Савченко.

Ранее Зеленский пообещал появление в законопроекте о продаже земли сельскохозяйственного назначения ко второму чтению нормы о возможности покупки ее только гражданами Украины. Иностранцы смогут делать это, если только жители страны примут соответствующее решение на референдуме.

Газета ВЗГЛЯД в сентябре подробно писала о ситуации с земельной реформой на Украине.