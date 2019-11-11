Зеленский пообещал отдавать сельхозземли только украинцам

Президент Украина Владимир Зеленский пообещал появление в законопроекте о продаже земли сельскохозяйственного назначения ко второму чтению нормы о возможности покупать ее только гражданами Украины. Иностранцы смогут делать это, если только жители страны примут соответствующее решение на референдуме.

«Принято решение, что между первым и вторым чтением в документ будут внесены правки о том, что право продавать и покупать землю будут иметь только граждане Украины и украинские компании, основанные исключительно украинскими гражданами. Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, смогут покупать украинскую землю только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме», – передает его слова ТАСС.

Об этом он заявил в видеообращении в связи с протестами против этого законопроекта.

Президент Украины отметил, что в ближайшее время Рада «разработает и примет закон, который четко установит виды и механизмы референдума», и даст украинцам право решать судьбу важных для них вопросов.

Также Зеленский назвал «манипуляцией» заявления политиков, которые критикуют законопроект. По словам президента Украины, этим вопросом манипулируют последние 20 лет.

«Старые политики запугали простых людей, посеяли в их головах ряд мифов, убеждают, что этого нельзя делать. А вас не удивляет, что старые политики начали заботиться о народе? Может, они просто лоббируют чьи-то интересы, интересы тех, кому просто выгодно, чтобы украинцы не владели землей?» – сказал он.

Вопрос продажи земли сельскохозяйственного назначения Зеленский назвал «очень чувствительным для украинцев», однако существующий запрет на ее продажу он считает «одним из наибольших обманов», который нарушает право украинцев распоряжаться своей землей. В пример он привел международную практику по вопросу.

«Украинцы лишены этого права, так же, как и граждане Северной Кореи, Таджикистана, Венесуэлы, Кубы, Конго. В остальных странах мира рынок земли существует. Да, есть разные модели этого рынка, например, когда иностранец может или не может купить эту землю, но сам рынок существует», – добавил он.

В понедельник украинские аграрии в 13 областях перекрыли 17 магистральных дорог, потребовав отмены земельной реформы.

Газета ВЗГЛЯД в сентябре подробно писала о ситуации с земельной реформой на Украине.