Украина останется страной третьего мира навсегда

Взгляд
26 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 13:11  |  vz.ru
Разделы

Украина неожиданно сделала шаг навстречу Газпрому

«Нафтогаз» смягчился по отношению к Газпрому Фото: Егор Еремов/РИА «Новости»
«Нафтогаз» впервые за многие годы конструктивно ответил на официальное предложение Газпрома по газовому контракту. Риторика украинской компании резко изменилась: от мантры, что транзита с нового года не будет, до готовности «добросовестно работать» над заключением нового контракта. Почему Украина столь резко изменила свое мнение и можно ли эти заявления считать победой российской стороны? Подробности...
Перейти а раздел…

Новый скандал с «Новичком» в Европе преследует три цели

«Разоблачители» выдали список «шпионов» с фотографиями, но не привели веских доказательств их виныФото: bellingcat.com
Приложившие массу усилий к раскручиванию дела Скрипаля СМИ выдали новую сенсацию об отравлении все тем же «Новичком» болгарского бизнесмена Гебрева. При ближайшем рассмотрении «сенсация» оказалась не новой и опровергнутой. Сама «жертва» вызывает подозрения. Но появление разоблачений синхронно со шпионским скандалом в Сербии выявило несколько целей, которые преследуют заказчики этой публикации. Подробности...
Перейти а раздел…

Как наказать музыкантов за русофобию

Ротару прощупывает возможность новогоднего чеса по элитным корпоративам в РоссииФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
В России обсуждается идея запрета на гастроли тех артистов, кто допускает в ее отношении недружественные действия. Речь в данном случае идет о гражданах Грузии и Украины, а в первую очередь − о Софии Ротару, которая решила возобновить свои заработки в РФ. Логика ясна, но есть проблема − так мы встанем на один уровень с Украиной и Грузией, а ведь решить эту моральную дилемму можно гораздо изящнее. Подробности...
Перейти а раздел…

Безбожная Европа прогневала мусульманский мир

Акция с сожжением Корана в норвежском городе КристиансаннФото: кадр из видео
В Норвегии противники исламизации страны попытались сжечь Коран. Пакистан вызвал норвежского посла, выступив в защиту мусульман всего мира, а в Карачи прошли массовые демонстрации с требованием привлечь виновных в сожжении книги к ответственности. Европе нечего ответить возмущенным мусульманам, которых она сама же и пригласила к себе. Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Украина останется страной третьего мира навсегда

Глеб Простаков, журналист
Условия реструктуризации долгов, ставшие настоящей удавкой для Украины, не позволят стране выбраться из экономической ямы, даже распродав последнее – землю. В ближайшие 20 лет все сливки экономического роста будут уходить в руки кредиторов. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Протесты против сострадания – старая болезнь России

Сергей Худиев, публицист, богослов
Уровень доверия между людьми, их готовность проявлять дружелюбие и благожелательность явно растет — а это очень важно для развития страны, даже важнее, чем нефть и газ. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Западу стыдно признать ошибку с «законом Магнитского»

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Удачно использованный печальный «казус Магнитского» – просто-напросто прикрытие мошенничества для широкой публики. Самое грустное, что такой склизкий чувак, как Браудер, сумел все это красиво упаковать и «продать» главам и парламентам нескольких государств пресловутый «закон Магнитского». А Россия это просто прощелкала. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
    Перейти а раздел…

    Белоруссию опять переименовали

    Жестокую казнь в Сирии повесили на русских

    Чем отличаются поколения бумеров, зумеров и миллениалов

    Обсуждение: 7 комментариев
      Перейти а раздел…

      Tesla представила футуристический пикап Cybertruck

      Глава Tesla Илон Маск представил Cybertruck – мощный футуристический пикап, который позволит компании побороться за самый популярный в США сегмент автомобилей. Дизайн машины был вдохновлен фильмом Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» 1982 года
      Подробности...

      В Москве запустили МЦД

      В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицы
      Подробности...

      Проект нового плацкартного вагона

      Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажиров
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Мечтай, твори!»: История о риске, который привел к успеху

        «Артель Русичи»: Возрождение русского стиля в мебели

        Zero Waste Shop: Первый безотходный стартап в Москве

          Перейти а раздел…
          К какому поколению вы себя относите?
          • Поколению «бумеров» (40-60-е годы XX века)

          • Поколению X, «потерянному» (60-80-е годы XX века)

          • Поколению Y, «миллениалам» (80-90-е годы XX века)

          • Поколению Z, «зумерам» (родившиеся после 2000 года)

          Школьников в Якутии обязали ежедневно исполнять гимн России. А вы знаете слова гимна наизусть?
          • Да

          • Нет, но планирую выучить

          • Нет, и не планирую учить

          • Я не гражданин России

          Как вы относитесь к идее отказа от использования в быту пластиковых пакетов?
          • Уже отказался(-лась)

          • Собираюсь отказаться

          • Не собираюсь отказываться

            Перейти а раздел…

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:ФСБ задержала бывшего замглавы угрозыска Пресненского ОМВД по делу о съемных квартирах в Москве
              Путин и Зеленский обсудили поставки газа на УкраинуДевушку-следователя в Сочи перед суицидом могли изнасиловатьФетисов: Решение ВАДА – это уже не политика, а фактыПушков оценил угрозу Нафтогаза отбирать транзитный газ
              Новый посол России в Лондоне пообещал Британии зеркальные мерыВоеннослужащих в Крыму обязали заплатить за случайный пуск ракетыНеопознанные самолеты нанесли удары по северу СирииКазахстан задумался о присоединении к «Силе Сибири – 2»
              Американцы и немцы сильно разошлись в оценках отношений США и ГерманииСевастопольца признали виновным в насилии над дочерьмиПольская студентка поиздевалась над «нарушившей иерархию» украинкойПисателя из Чехии возмутили «напоминания о советских успехах» в Москве

              Главная тема


              Безбожная Европа прогневала мусульманский мир

              «боевая мощь Украины»


              К украинскому посольству в Москве принесли унитазы

              вместо Крыма


              Соловьев оценил призыв Сенцова вернуть Украине ядерное оружие

              валютные риски


              Набиуллина предупредила об опасности банковских вкладов в евро

              Видео

              новогодний чес


              Как наказать музыкантов за русофобию

              транзит газа


              Украина неожиданно сделала шаг навстречу Газпрому

              алкоголизм и самоубийства


              Литва спивается и вымирает, но с превосходством смотрит на Россию

              «негативный образ»


              Как Швеция запугала русских

              эксклюзивное интервью


              Организатор «убийства» Бабченко: Порошенко угрожал убить мою семью

              Когнитивный диссонанс


              Алексей Алешковский: Последняя инстанция инакомыслия

              Стойкий характер


              Анна Долгарева: Русский Север – это и есть Россия в миниатюре

              Спорный законопроект


              Иван Соловьев: Закон о семейном насилии позволит сбыться предсказанию патриарха

              на ваш взгляд


              К какому поколению вы себя относите?


              Глеб Простаков

              Украина останется страной третьего мира навсегда

              Глеб Простаков
              журналист
              		 26 ноября 2019, 12:06

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Третий квартал 2019 года вселил в некоторых экономистов и политиков Украины неподдельный оптимизм. За этот период экономика показала рост на 4,2% (к аналогичному периоду прошлого года). Во втором квартале экономика росла еще быстрее (4,6%), и при сохранении таких темпов есть все шансы догнать и перегнать прогнозы Всемирного банка и МВФ, которые не давали Украине и трехпроцентного роста. Украинская экономика растет не только намного быстрее российской, которая в том же третьем квартале показала рост на 1,7%, а за девять месяцев года лишь на 1,1%, но и быстрее большинства стран Евросоюза, уступая лишь Венгрии, Молдавии и Ирландии.

              Экономическое чудо от команды Зеленского? Хотелось бы верить, но нет. За тот же период на Украине сократилось промышленное производство (на 1%), которое является доказанной основой устойчивого роста ВВП любого государства. По стране семимильными шагами идет деиндустриализация и даже не думает останавливаться. Текущий рост обеспечило прежде всего сельское хозяйство – подросшие цены на зерно на фоне рекордных урожаев.

              Погода была милостива к Украине, обеспечив большое количество солнечных теплых дней. Также рос сектор торговли, столь же конъюнктурный, сколь и сельское хозяйство. При этом нарастает дефицит торгового баланса, темпы роста импорта стабильно превышают объемы экспорта. Основные экономические показатели вопиют о хлипкости экономической системы Украины и отсутствии предпосылок устойчивого роста.

              Нынешний рост – всего лишь отскок дохлой кошки после трагического падения ВВП в 2014-2015 годах (36% и 45% соответственно). Даже с учетом утраченных территорий украинская экономика спустя шесть лет после «революции достоинства» не вышла на уровень 2013 года.

              Но еще интересней другое. Неподдельную радость от просмотра свежих статданных испытывают зарубежные кредиторы Украины, а именно: держатели украинских еврооблигаций, которые были приобретены до 2015 года. Осенью того года на фоне поражений украинской армии под Иловайском, Дебальцево и пикирующей в пропасть гривны была проведена реструктуризация, подразумевавшая списание 20% долгов, или $3 млрд из $15 млрд. Это списание стоило украинской экономике дорого, если не сказать всего.

              Фото: Gleb Garanich/Reuters

              Взамен списанных денег украинское правительство выпустило специальные облигации VRI (Value Recovery Instrument). Такие бумаги не имеют ни номинальной стоимости, ни доходности. Больше всего они напоминают ставки в тотализаторе. Выплаты по таким обязательствам привязаны к макроэкономическим показателям должника, конкретно – к украинскому ВВП. Согласно условиям выпуска VRI, прирост ВВП в пределах 3-4% в год подразумевает выплату держателям бумаг 15% от значения прироста. А любой рост свыше 4% ВВП в годовом измерении означает, что держателям VRI будут выплачены неимоверные 40% прироста вдобавок к 15%. Исчисляться такие выплаты начнут с 2019 года, а выплачиваться – с 2021-го. В том, что украинскую экономику хотят «разогнать» уже в 2019-м, нет ничего удивительного – деньги, заработанные на этом тотализаторе, нужны здесь и сейчас.

              Украине для того, чтобы вырваться из воронки нищеты, критически необходим ускоренный рост – минимум на 5-7% в год. Если гипотетически представить, что каким-то чудом украинская экономика вырастет на 7% в один из ближайших годов, держателям облигаций правительство вынуждено будет отдать 1,7 млрд долларов. То есть два года ускоренного роста с лихвой перекрывают списанные 3 млрд долларов. И это помимо выплат по основной сумме долга по еврооблигациям, которая из года в год продолжает увеличиваться. Очевидно и то, с учетом выплат держателям VRI, в реальности украинской экономике, чтобы сохранять обозначенные темпы роста, необходимо будет расти уже на 9-10% в год, что в нынешних условиях представляется утопией.

              Скрыть реальные темпы роста, манипулируя статистикой, Украине не удастся – международные институты строго следят за макроэкономическими показателями. Так, в марте 2019 года вышел аналитический доклад Bank of America Merrill Lynch (BofA ML), в котором оговаривалась возможность получения держателями облигаций в 2021 году задним числом за предыдущие периоды. Было отмечено, что уже в 2018 году номинальный украинский ВВП достиг в валютном выражении 130 млрд долларов, то есть превысил пороговое значение, которое дает ход «украинскому тотализатору» (120 млрд долларов).

              Соглашение, подписанное экс-министром финансов Украины, гражданкой США Натальей Яресько, действует до 2040 года. Таким образом, в краткосрочные периоды возможных пиковых скачков цен на сырье и ускорения роста ВВП Украины инвесторы не только перекроют свои затраты в 3 млрд долларов, но снимут сливки с этого спорадического роста. В доказательство – динамика украинского ВВП в предыдущие периоды. Так, с 1991 года украинская экономика росла выше 3% лишь девять лет. Но при этом в середине «нулевых» рост колебался от 5% до 12% на фоне пиковых значений цены на уголь, сталь, аммиак, пшеницу и подсолнечное масло.

              Понятно и то, что добиться скачкообразного роста ВВП на Украине легче в ближайшие годы – с неизбежным нарастанием структурных проблем даже такой случайный рост будет недостижим. Вероятно, именно по этой причине МВФ и западные кредиторы так настойчиво добиваются от Украины открытия рынка земли, ломая через колено и президента Зеленского, и рейтинг партии «Слуга народа».

              В перспективе нескольких лет активной скупки черноземов западными компаниями сулит Украине некоторый инвестиционный подъем, возможно – последний в экономике страны. Но условия реструктуризации долгов, ставшие настоящей удавкой для Украины, не позволят стране выбраться из экономической ямы, даже распродав последнее – землю. На протяжении ближайших 20 лет все сливки экономического роста будут уходить в руки кредиторов. В этом случае Украина, как ни смело звучит такой прогноз, останется страной третьего мира навсегда. К слову, сейчас гражданка Яресько вот уже больше двух лет является исполнительным директором налоговой службы Пуэрто-Рико – такие люди не пропадают втуне.

              Сделанные утверждения вовсе не покажутся конспирологическими, если взглянуть на ключевых держателей украинского долга. Крупнейшими являются американские инвестиционные фонды, упакованные друг в друга по «матрешечному принципу». Под управлением таких фондов, как Vanguard и BlackRock, находятся триллионы долларов. Такая концентрация капитала дает возможность не только доминировать на инвестиционном рынке США, но, если не управлять, то существенно влиять на политику таких международных институтов, как МВФ.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Протесты против сострадания – старая болезнь России

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Уровень доверия между людьми, их готовность проявлять дружелюбие и благожелательность явно растет — а это очень важно для развития страны, даже важнее, чем нефть и газ. Подробности...
              Обсуждение: 6 комментариев

              Западу стыдно признать ошибку с «законом Магнитского»

              Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
              Удачно использованный печальный «казус Магнитского» – просто-напросто прикрытие мошенничества для широкой публики. Самое грустное, что такой склизкий чувак, как Браудер, сумел все это красиво упаковать и «продать» главам и парламентам нескольких государств пресловутый «закон Магнитского». А Россия это просто прощелкала. Подробности...
              Обсуждение: 17 комментариев

              Закон о семейном насилии позволит сбыться предсказанию патриарха

              Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
              Если будет принят закон «О профилактике домашнего насилия», это внесет разлад в существующие семьи и поставит под угрозу создание новых. Потому что семья с точки зрения этого законопроекта – чистый ад. Подробности...
              Обсуждение: 82 комментария

              Русский Север – это и есть Россия в миниатюре

              Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
              Условия жизни, которые кажутся невыносимыми, все-таки раз за разом преодолимы человеком. И эти бескрайние холодные пейзажи. И горящий, но не сломленный протопоп Аввакум. И радость встречи солнца. Подробности...
              Обсуждение: 26 комментариев

              Товарищи гендерки хотят власти

              Дмитрий Ольшанский, публицист
              Они хотят быть Большим Братом и Политбюро Сестер. А для этого – нужно создать то широкое поле символических преступлений, в рамках которого каждый человек потенциально виноват, как это и было в СССР у партии, органов и угнетенного рабочего класса. Подробности...
              Обсуждение: 21 комментарий

              Последняя инстанция инакомыслия

              Алексей Алешковский, сценарист
              Ваша референтная группа тем и хороша, что настроена по одному моральному камертону, и никакой голос не должен выделяться из вашего хора. Ведь стоит допустить, что ваши нравственные основания где-то прохудились, как порушится вся конструкция. Подробности...
              Обсуждение: 11 комментариев

              Пришло время нового миссионерства

              Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
              Надо увидеть вокруг людей, которые от вас отличаются. Молодую преподавательницу, которая поставила «сомнительный спектакль», и теперь ее полиция таскает на допросы. Увидеть человека, который не очень-то и за власть, но его мелкий бизнес прессуют, и он заслуживает справедливости. Подробности...
              Обсуждение: 205 комментариев

              Нормальность нуждается в защите

              Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ им. И. Канта (Калининград)
              Поддержки заслуживают те, кто внизу – и те, кто имеет шансы пробиться на самый верх. Первых – чтобы как-то поддержать, не дать совсем погибнуть. Вторых – чтобы помочь взлететь. Слепой зоной оказываются обычные люди. Подробности...
              Обсуждение: 15 комментариев

              У киргизского таксиста и хипстера есть общая мечта

              Сергей Мардан, публицист
              Если люди видят в семье универсальный рецепт счастья, это должно невероятно укреплять институт брака. Однако всеобщее требование обязательного счастья (современный человек именно требует, а не ждет) – основная причина огромного числа разводов. Подробности...
              Обсуждение: 19 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............