Украину ждет большая распродажа

Развивающиеся страны накрыла очередная волна девальвации – упали юань, рубль, реал, песо и ряд других валют. Однако самой устойчивой из них парадоксально оказалась украинская гривна – она уверенно укрепляется к доллару и уже достигла максимального значения курса за последние три года. В чем причина происходящего и как это связано с грандиозной распродажей украинских активов, которую готовит Зеленский?

По данным агентства Bloomberg, снижение курсов валют развивающихся стран к доллару в минувшем августе оказалось худшим за 22 года наблюдений. Не упал в этой группе валют только тайский бат, а на втором месте по устойчивости оказалась украинская гривна, которая в последние дни уверенно растет. Сейчас курс гривны составляет чуть выше 25 пунктов за доллар – последний раз на этом уровне она пребывала летом 2016 года.

Украинские аналитики связывают нынешнее укрепление гривны с очень большими поступлениями валюты в страну по экспортным контрактам, главным образом сельскохозяйственным (зерно, подсолнечник, растительное масло). Такая точка зрения подтверждается графиком циклических колебаний курса гривны за последние несколько лет. Локальные минимумы украинской валюты приходились на август 2015 года, июль 2016-го, июль 2017-го и май 2018-го, после чего гривна снова падала до 27-28 пунктов за доллар.

Однако нынешний цикл укрепления гривны стартовал еще в начале года: последний раз украинская валюта находилась на отметке выше 28 пунктов за доллар в середине января, после чего почти все время росла. После инаугурации президента Владимира Зеленского в конце мая, когда за доллар давали 27 гривен, укрепление ускорилось, что многие наблюдатели связывали именно с ослаблением политических рисков.

Есть и еще один фактор, способствующий относительно сильной гривне – спекуляции на облигациях внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ). Как поясняет киевский экономический аналитик Денис Гаевский, сейчас инвесторы выводят эти облигации с рынка по курсу 25 гривен за доллар, хотя покупали их по 26,5-27 гривен при номинальной доходности 17-18%. «В целом за счет облигаций и поступлений «заробитчан» в страну поступает больше валюты, чем уходит из нее.

Де-факто происходит инфляция доллара, когда цены растут даже вопреки укреплению гривны»,

– добавляет эксперт.

В любом случае нынешнее снижение курса гривны на Украине считают временным явлением, которое будет отыграно уже в ближайшие месяцы. В бюджет страны заложен курс на уровне 29,4 гривны за доллар, то есть при существенном укреплении гривны казна просто недополучает доходы. Невыгоден такой курс и для экспортеров, а на внутреннем рынке сильная гривна не устраивает местных производителей, поскольку стимулирует импорт.

В первом полугодии импорт Украины вырос почти на 8%, а отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины увеличилось почти на 66% к шести месяцам прошлого года, до 1,619 млрд долларов. Впрочем, считается, что хронический дефицит внешней торговли компенсируется поступлениями от тех самых «заробитчан».

Страна с молотка

Российские наблюдатели связывают нынешнее укрепление гривны прежде всего с теми ожиданиями, которые международные инвесторы возлагают на новое правительство Украины. Однако ожидания эти весьма специфические: речь идет не об укреплении, скажем, внутреннего рынка Украины, а о снятии последних ограничений по распродаже ее активов, которые предыдущий президент Петр Порошенко еще как-то пытался удержать в государственной собственности.

Чтобы изменить негативную ситуацию в экономике, новым властям Украины придется принимать непопулярнейшие меры в духе идеологии либертарианства. По мнению политолога Александра Асафова, сегодня курсу гривны оказывает поддержку именно умеренный оптимизм инвесторов, который может быть связан с обещаниями Зеленского по приватизации сельхозземель и других активов – иностранный капитал рассчитывает принять в этом живейшее участие.

«Приватизацию сельхозземель, на которую так и не смог пойти «людоедский режим» Порошенко, Зеленский готов совершить быстро – предварительные ее условия могут быть представлены уже до конца года. Кроме того, сейчас предпринимаются попытки легализовать различные серые схемы в украинской экономике, например, в нелегальной добыче янтаря. За этим могут последовать легализация легких наркотиков, а заодно и распродажа еще оставшихся под контролем государства банковских активов, железных дорог и промышленных предприятий», – предполагает Асафов.

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Большую распродажу на Украине европейцы, прежде всего немцы, ожидают уже на протяжении нескольких лет. Потому сейчас по поводу будущего ее экономики присутствует некий искусственный оптимизм, поддерживаемый неплохой макроэкономической статистикой. В первом полугодии на Украине был зафиксирован рост ВВП на 4,6% к шести месяцам прошлого года, и хотя этого категорически недостаточно для компенсации чудовищного спада 2014-2015 годов, новое правительство страны исполнено оптимизма. Недавно назначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук сразу же заявил, что в ближайшие пять лет будет достигнут рост ВВП на 40%.

Однако никаких просветов для украинской экономики не просматривается. В том числе из-за огромного внешнего долга, для обслуживания которого нужны колоссальные деньги, отсутствующие в стране. По последним данным, за семь месяцев этого года госдолг Украины вырос на 4 млрд долларов и достиг 82,4 млрд долларов. Поэтому сегодня, полагает эксперт, вопрос состоит лишь в том, как быстро удастся их получить, распродав последние оставшиеся у государства активы. Кстати, это на некоторое время позволит и показать рост ВВП – украинские власти уже не раз прибегали к таким уловкам.

В похожей логике рассуждает экономист Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. По его словам, укрепление гривны на фоне ослабления почти всех валют развивающихся экономик связано как раз с тем, что экономика Украины не развивается, а деградирует.

«Валюты ослабевали в тех странах, которые давно научились не слушаться рецептов МВФ и Всемирного банка и не попадать в ловушку с кредитами в обмен на жесткие экономические реформы и стимулирование национальной валюты путем вбрасывания на рынок валюты иностранной, – поясняет Колташов. – Эти страны предпочитают ослабление своих валют при сохранении независимости финансовой политики. Раньше курс гривны был занижен, поскольку Порошенко как умел, но все же пытался сделать Украину развивающейся экономикой, не во всем следуя указаниям МВФ. А Зеленский готов выполнять все требования МВФ, поэтому Украину ждут жесткие реформы. Пока, правда, украинцы могут порадоваться укреплению гривны. Это как кредит в банке: сначала вы держите деньги в руках, а потом вам придется отдавать свои кровные».

Дефолт откладывается?

Украина, добавляет Василий Колташов, сейчас наступает на те же грабли, на которые наступали в девяностых годах Аргентина и Россия. Валюты этих стран – песо и рубль – в середине девяностых годов также некоторое время укреплялись в период сотрудничества с МВФ, однако кончилось все это плачевно: Россия объявила дефолт в 1998 году, Аргентина – в 2001 году. Однако Украине пока дефолт не грозит, убеждены многие эксперты.

После победы Владимира Зеленского на первый план выходят те цели, ради которых затевался этот проект, и обязательства, которые с ним сопряжены, считает Александр Асафов. И эти цели – именно распродажа активов. В связи с чем кредиторы Украины заинтересованы в том, чтобы поддерживать ее экономику и финансовую систему в некоем минимально приличном виде.

Сейчас дефолта на Украине быть не может, поскольку на ближайшей повестке экономические реформы по рецептам МВФ, соглашается Василий Колташов. Однако впереди Украину ждут народные страдания на фоне хорошего курса гривны и оптимистичных оценок международных структур и либеральных экономистов – все это, опять же, уже давно проходили многие страны Латинской Америки.

«Внешние силы худо-бедно будут поддерживать украинскую экономику на плаву,

– согласен Денис Гаевский. – История с облигациями может продолжаться еще очень долго. Кроме того, есть еще что распродавать, растут валютные поступления от «заробитчан», можно устраивать в одностороннем порядке различные реструктуризации. Так что дефолт в обозримом будущем не просматривается».

Однако пространство для маневра у Украины действительно крайне узкое. Центробанк страны посылает активные внешние сигналы о том, что дефолт, о котором много говорится в последние месяцы с подачи олигарха Игоря Коломойского, невозможен.

Украина готова к новому глобальному кризису, дал понять в недавнем интервью агентству УНИАН заместитель председателя нацбанка страны Олег Чурий. Если сравнивать с кризисом 2008 года, аргументировал он, то ситуация изменилась: «Экономика стала гибче и сильнее, национальный банк стал независимым регулятором, а министерство финансов добивается ответственной финансовой политики» и т. д. Однако, тут же добавил Чурий, руководство нацбанка надеется, что Украина войдет в программы МВФ – «это сигнал инвесторам, что наша страна проводит реформы. Заявления представителей новой власти свидетельствуют о приверженности реформам при поддержке МВФ».

Иными словами, Украина практически открыто делегирует суверенитет в финансовой и экономической политике своим кредиторам, окончательно расписываясь в неспособности самостоятельно генерировать повестку своего развития.