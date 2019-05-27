Нищей Украине дефолт не страшен

Предложение украинского бизнесмена Игоря Коломойского объявить дефолт на Украине, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду, вызвало широкий резонанс. С одной стороны, многие еще помнят последствия дефолта 1998 года, и их не пожелаешь и врагу. С другой стороны, последние пять лет Украина живет так плохо, что кажется – хуже уже быть не может. Является ли дефолт выходом?

Украинский олигарх Коломойский уже не первый раз предлагает Украине объявить дефолт. Олигарх точит зуб на американцев и МВФ, с подачи которых национализировали его «Приватбанк» в 2016 году. С тех пор олигарх тщетно пытается отменить эту национализацию. Однако МВФ пригрозил – если это произойдет, Киев может больше не рассчитывать на финансовую помощь.

«Американцы и европейцы, в том числе и друг Трампа Руди Джулиани, наезжают на Коломойского. А он проверяет их на вшивость. Если они так поддерживают нашу страну, находящуюся в тяжелейшем положении – пусть спишут долги. Мне кажется, это красиво», – говорит директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Что касается его слов о том, что Украина нужна Западу лишь для того, чтобы навредить России, – это правда. Видимо, раз он говорит об этом открыто – он сжигает мосты с американцами, понимая, что его отношения с ними и в дальнейшем будут плохими», – добавляет эксперт.

Советник президента Украины Владимира Зеленского по макроэкономической политике и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко ответил на предложение олигарха объявить дефолт отказом: «Сейчас точно не время, чтобы отказаться от сотрудничества с МВФ». По его словам, Зеленский делает ставку на инвестиции, которые должны дать импульс экономическому росту, тогда как дефолт отрежет Украину от внешних рынков заимствований капитала. Во-вторых, дефолт, по его словам, не всегда означает полное списание долгов – в основном они списываются только очень бедным африканским странам.

Коломойский призвал Украину объявить дефолт, как это сделала Греция – и в итоге ничего страшного в стране не произошло. Устенко же указывает, что у Греции, в отличие от Украины, был очень высокий уровень долга. Проблема же Украины не в объеме долга, а в колоссальной стоимости его обслуживания, которая съедает почти 5% ВВП страны. Советник Зеленского считает, что надо просто повысить доверие кредиторов к Украине путем активизации реформ (в том числе антикоррупционных) и снижения рисков для экономики, тогда удастся заместить дорогие долги более дешевыми.

Проблема в том, что советник украинского президента не говорит о том, как новое руководство страны собирается все это сделать. Как оно привлечет больше инвестиций? Как вернет доверие? И кто даст Киеву более дешевые кредиты?

Вот уже пять лет украинские политики привлекают инвестиции и повышают доверие к украинской экономике. Правда, только на словах. На деле все иначе. Советник Зеленского сам признает, что текущий поток инвестиций в страну имеет «полуживые» темпы. После дефолта их объемы снизятся до нуля, но ведь и терять-то особо нечего.

При этом Украина по общим экономическим показателям уже давно похожа на бедную африканскую страну, поэтому Киев вполне мог бы настоять именно на полном списании долгов МВФ, США и ЕС. Реструктурировать коммерческие долги можно было бы еще раз – и на более выгодных условиях для Украины, чем это было сделано в 2015 году.

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По данным МВФ, Украина – самая бедная страна Европы. По показателю ВВП на душу населения за 2017 год ее обошла даже Молдавия. Более того, по этому показателю Украину обходит даже Северная Африка (3,09 тыс. долларов против 2,66 тыс. долларов на Украине).

Сумма госдолга Украины, на первый взгляд, может показаться не такой уж большой – 70% от ВВП страны. По правилам ЕС госдолг не должен превышать 60% ВВП страны. Хотя многие страны спокойно живут с куда более высокими долгами. Например, госдолг Японии оценивается в 253% ВВП, Италии – в 132%, Франции – близко к 100%.

Поэтому дело вовсе не в объеме госдолга. Хотя он на Украине вырос почти в четыре раза за пять лет – с 584,1 млрд грн на начало 2014 года до 2,102 трлн грн на 30 апреля 2019 года. В долларовом эквиваленте рост меньше из-за девальвации гривны – с 73,1 млрд долларов до 79,82 млрд долларов. Причем только за месяц сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась на 1,03 млрд долларов, сообщил местный минфин.

«Технически это не означает, что дефолт неизбежен. Риски дефолта и соотношение госдолга к ВВП не столь очевидно связаны, как это может показаться на первый взгляд. В этом году Киеву придется изыскать 6 млрд долларов для исполнения обязательств по внешнему долгу и еще 3 млрд долларов – по внутреннему. Это вполне подъемная сумма, учитывая, что золотовалютные резервы страны по состоянию на конец апреля оценивались в 20,5 млрд долларов. Но ЗВР тратить совершенно не обязательно. Долги можно реструктурировать, их можно погашать за счет новых займов, хотя это и приводит к росту доходности каждого следующего выпуска бондов», – считает Алексей Антонов из «Алор Брокера».

Иными словами, ничего страшного в долговой ситуации Украины нет. Однако только в 2019 году, как подсчитывал ранее Гройсман, придется потратить треть бюджета Украины на погашение госдолга. Именно с этого года Киев начинает платить коммерческим кредиторам, которые в 2015 году согласились отсрочить выплаты по своим долгам.

Но главная проблема в том, что график платежей Украины расписан до 2045 года. Только с 2018 по 2022 год Украине придется выплатить иностранным кредиторам 1,3 трлн грн долгов, или 35 млрд долларов. А на следующие 20 лет суммы выплат только возрастают.

Ожидалось, что благодаря рекомендациям и поддержке МВФ Украина к 2019 году совершит экономическое чудо, встанет на ноги и начнет платить по счетам. Но чуда не случилось. Велики шансы, что ближайшие 45 лет Украина и украинцы будут работать исключительно на оплату этих долгов. И продолжать делать ровно то, что требуют эксперты МВФ, которые во многом и привели украинскую экономику к нынешнему плачевному состоянию. К тому же их кредиты, как известно, не доходят до реальной экономики Украины: в основном новые займы идут на оплату старых и на пополнение резервов страны. Поэтому и получаем – внешний долг растет в разы в гривнах, но ни экономика, ни население страны этого не замечают.

Только дефолт даст возможность обнулить и долги, и зависимость Киева от Запада. Это развяжет руки украинской власти, которая сможет и закончить конфликт в Донбассе, и начать вновь торговать с Россией и странами СНГ. Эти два фактора как раз способны взорвать поток инвестиций в страну, о котором так мечтает Зеленский.

Дефолт будет крайне неприятным событием, но в краткосрочном периоде, а стратегически он может стать залогом возрождения украинской экономики, промышленности и благосостояния населения.

Дефолт, конечно, спровоцирует обвал гривны. Некоторые говорят о падении курса до 100 или даже до 200 грн за доллар. Но вряд ли до этого дойдет. Украинская валюта уже и так значительно девальвировала. Скорее можно ждать двукратный обвал – до 40–50 грн за доллар. Хотя в моменте и может быть более значительный скачок, который спровоцирует валютную панику. Это, конечно, подтолкнет инфляцию и еще большее сокращение импорта в страну. Банковскую систему тоже ждет удар – банкам придется искать деньги на докапитализацию. Возможны новые банкротства.

Но все это украинцы уже пережили за последние пять лет, только под эгидой финансовой поддержки МВФ. Например, в 2015 году курс национальной валюты вырос с 15 до 25 грн, а инфляция – до 44%. Число банков в стране сократилось вдвое – со 180 в 2013 году до 82 банков в 2018-м, в том числе благодаря действиям Нацбанка. Дефолт вычистит банковский рынок намного честней. Учетная ставка НБУ выросла с 6,5% до 17,5%, то есть кредитование в стране давно заморожено, а сбережения держать в банке уже давно опасно. Простые украинцы часто держат свободную наличность в американских долларах и под подушкой.

Благодаря дефолту украинская экономика быстро упадет до самого дна, но учитывая, что дно всего в двух шагах, нанесенный удар не будет столь значительным, как можно подумать. Конечно, отказываться от помощи МВФ надо было уже давно. Тогда и первые итоги уже подводили бы. Чем быстрее обнулится украинская экономика, тем скорее она начнет небыстрый процесс восстановления, причем на условиях политической и экономической независимости. Для бизнеса, например, это значит одно – если ему выгодно продавать товар России или Казахстану, то ему никто слова не скажет: главное, плати налоги в казну и зарплату работникам.

Однако мало кто верит в то, что Зеленский пойдет на объявление дефолта. Это в крайней степени непопулярный шаг, фактически политический суицид, на который Киев не пойдет, уверен Антонов.

Украинский экономист Александр Охрименко считает это обычной провокацией со стороны Коломойского: «Он специально ставит в неудобное положение Зеленского перед МВФ и ЕС». Зеленский, по его мнению, не может объявить дефолт, иначе получится, что он послушался Коломойского, связь с которым опровергается.

«Коломойский нагнетает ситуацию, тогда как на сегодняшний момент Украина погасила почти половину тех долгов, которые должна была погасить в 2019 году. У нас в стране не девальвация, а даже ревальвация гривны. Валюты больше, чем надо», – говорит Охрименко.

«Перед МВФ надо было погасить 1,3 млрд долларов, осталось погасить 300 млн долларов. Поэтому смешно говорить про дефолт по долгам МВФ. Основная часть долгов у нас – это еврооблигации частных лиц. В 2015 году уже была проведена реструктуризация коммерческих долгов. Фактически в 2015 году был дефолт. Радикально ничего с тех пор не поменялось», – продолжает эксперт. По его мнению, тарифы ЖКХ – вот страшная проблема Украины, а не долги. Парадокс в том, что, только избавившись от долговой зависимости от МВФ и восстановив энергетические связи с Россией, Украина способна решить проблему завышенных цен на газ в стране. Как известно, тысяча кубометров газа простым украинцам обходится дороже, чем импорт голубого топлива.