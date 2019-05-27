Нищей Украине дефолт не страшен

Взгляд
27 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 22:37  |  vz.ru
Разделы

Новый ледокол даст России гигантские преимущества в Арктике

Новый ледокол станет одной из основ российского влияния в АрктикеФото: vk.com/baltzav
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 25 мая спущен на воду третий атомный ледокол проекта 22220 «Урал». Это событие является знаковым для российского присутствия в Арктике. Ледоколы данного проекта обеспечат нашей стране принципиально важные геополитические преимущества и многократно окупят свою огромную стоимость. Каким образом?  Подробности...
Перейти а раздел…

Главные выводы из резонансных дел миллиардеров-полковников

Одна из немногих фотографий Кирилла Черкалина, найденная журналистамиФото: Экстренный вызов 112/Youtube
Борьба с коррупцией носит системный характер и затрагивает все ведомства, невзирая на чины и звания – об этом напомнили в Кремле. Поводом стало громкое дело полковника Черкалина из «банковского» отдела ФСБ: при обысках было найдено более 12 млрд рублей только наличными. Дело Черкалина имеет огромное значение, являясь прямым продолжением громкого дела полковника Захарченко. Подробности...
Перейти а раздел…

Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

Причина сложившейся нездоровой ситуации – забюрократизированность и крайняя медлительность в управлении финансовыми потоками в армииФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В российской армии за последние годы сложилась система добровольно–принудительных поборов. Офицеры, которые после реформ Сердюкова стали получать якобы «слишком много», теперь за свой счет участвуют в содержании хозяйства своих подразделений – сбрасываются на оргтехнику, ремонт, форму. Как это произошло, и что рассказывают вынужденные «спонсоры» Минобороны? Подробности...
Перейти а раздел…

Родилась новая Европа

Маттео Сальвини, Марин Ле Пен и Найджел Фарадж становятся новыми лицами ЕвропыФото: Remo Casilli, Francois Lenoir,
Simon Dawson/Reuters
«Новое европейское Возрождение» – так вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини охарактеризовал итоги выборов в Европарламент, которые завершились накануне. Результаты голосования говорят о том, что к власти в ЕС уверенно идут националисты и евроскептики, меняющие политический ландшафт Старого света. Что ждет Европейский союз и как там изменится отношение к России? Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

Не осуждайте мужиков на самокатах

Дмитрий Ольшанский, публицист
Как вижу на улице очередной самокат, так сразу хватаюсь за несуществующий пистолет. Хочется сказать: ну ты чего, дядя? Ты чего как трехлетний – ножкой от асфальта отталкиваешься, ап, ап. Иди лучше полком командуй. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Выборы в Европарламент не приведут ЕС к революции

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Вокруг радикалов и популистов (многие из которых симпатизируют России) действительно возник некий ореол романтичности и всемогущества. Однако трезвый анализ очень быстро все расставляет на свои места. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Как делать бизнес и спасать мир одновременно

Наталия Зверева, директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»
Империя «Макдональдс», Тевтонский рыцарский орден, магазины «Вкусвилл», ярлык Золотой орды на княжение, кофейни Sturbuck, Магдебургское городское право... Что общего у всего вышеперечисленного? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как нападают на российских журналистов

    Самые необычные находки при обысках у чиновников

    Какого зрелища лишил москвичей запрет гей-парада

    Обсуждение: 39 комментариев
      Перейти а раздел…

      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
      Подробности...

      Зеленский стал шестым президентом Украины

      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
      Подробности...

      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

        «Комиссионный магазин»: История о проекте, который нужен людям

          Перейти а раздел…
          Простят ли Украине долги?
          • Да, полностью

          • Да, частично

          • Нет, Украина объявит дефолт

          • Нет, Украина рано или поздно выплатит все долги

          Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?
          • Да

          • Нет

          • Не интересуюсь хоккеем

          Каким смартфоном вы пользуетесь?
          • Samsung

          • Apple

          • Huawei

          • Xiaomi

          • Другой

          • У меня нет смартфона

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Израиль нанес ракетный удар по ПВО Сирии
            Китай собрался проверять у россиян на границе переписку в WhatsAppСамолет «Аэрофлота» в Париже задержали спецслужбыСША удалось сорвать один из контрактов на поставки С-400Зеленский подошел к позициям ополченцев на расстояние выстрела
            Ярош пообещал повесить Зеленского на Крещатике«Ростех» заявил о невозможности продажи патронов СШАКитай нанес ответный удар в торговой войнеСтерлигов призвал казнить выпускников за «БДСМ-вечеринку»
            В петербургском пруду нашли обстрелянную машину призера ОлимпиадыНа Украине ввели новые окончания к русским фамилиямГазеты на украинском языке названы нерентабельнымиБросившая ребенка в центре Москвы мать предложила полицейским снять порно

            Москва - Минск


            Лавров призвал изменить положения договора о Союзном государстве с Белоруссией

            шпионские страсти


            Появились подробности организации провокации с «племянницей русского олигарха» в Австрии

            скандальная ситуация


            Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

            Видео

            защита доллара


            США устанавливают новые правила для курсов валют

            моральный облик


            В чем виноваты школьники с БДСМ-выпускного

            бегство из страны


            Вымирание Украины поможет Зеленскому в борьбе с наследием Порошенко

            проект 22220 «Урал»


            Новый ледокол даст России гигантские преимущества в Арктике

            викторина


            Каких животных навсегда потеряла Россия?

            В ожидании референдума


            Дмитрий Родионов: Суть всех украинских властей одна – Антироссия

            Китай нам не друг


            Дмитрий Комиссаров: Война Трампа с Huawei проверит обороноспособность России

            Ошибка на миллионы


            Никита Коваленко: Российские офицеры платят миллионы за подлодки и самолеты

            на ваш взгляд


            Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что США и ЕС должны полностью списать внешний долг Украины в качестве компенсации за «страдания во время ее борьбы с Россией». Простят ли Украине долги?

            Нищей Украине дефолт не страшен

            Поддержка МВФ оказалась для Украины по последствиям равносильна дефолту   27 мая 2019, 21:23
            Фото: Александр Щербак/ТАСС
            Текст: Ольга Самофалова

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Предложение украинского бизнесмена Игоря Коломойского объявить дефолт на Украине, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду, вызвало широкий резонанс. С одной стороны, многие еще помнят последствия дефолта 1998 года, и их не пожелаешь и врагу. С другой стороны, последние пять лет Украина живет так плохо, что кажется – хуже уже быть не может. Является ли дефолт выходом?

            Украинский олигарх Коломойский уже не первый раз предлагает Украине объявить дефолт. Олигарх точит зуб на американцев и МВФ, с подачи которых национализировали его «Приватбанк» в 2016 году. С тех пор олигарх тщетно пытается отменить эту национализацию. Однако МВФ пригрозил – если это произойдет, Киев может больше не рассчитывать на финансовую помощь.

            «Американцы и европейцы, в том числе и друг Трампа Руди Джулиани, наезжают на Коломойского. А он проверяет их на вшивость. Если они так поддерживают нашу страну, находящуюся в тяжелейшем положении – пусть спишут долги. Мне кажется, это красиво», – говорит директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Что касается его слов о том, что Украина нужна Западу лишь для того, чтобы навредить России, – это правда. Видимо, раз он говорит об этом открыто – он сжигает мосты с американцами, понимая, что его отношения с ними и в дальнейшем будут плохими», – добавляет эксперт. 

            Советник президента Украины Владимира Зеленского по макроэкономической политике и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко ответил на предложение олигарха объявить дефолт отказом: «Сейчас точно не время, чтобы отказаться от сотрудничества с МВФ». По его словам, Зеленский делает ставку на инвестиции, которые должны дать импульс экономическому росту, тогда как дефолт отрежет Украину от внешних рынков заимствований капитала. Во-вторых, дефолт, по его словам, не всегда означает полное списание долгов – в основном они списываются только очень бедным африканским странам.

            Коломойский призвал Украину объявить дефолт, как это сделала Греция – и в итоге ничего страшного в стране не произошло. Устенко же указывает, что у Греции, в отличие от Украины, был очень высокий уровень долга. Проблема же Украины не в объеме долга, а в колоссальной стоимости его обслуживания, которая съедает почти 5% ВВП страны. Советник Зеленского считает, что надо просто повысить доверие кредиторов к Украине путем активизации реформ (в том числе антикоррупционных) и снижения рисков для экономики, тогда удастся заместить дорогие долги более дешевыми.

            Проблема в том, что советник украинского президента не говорит о том, как новое руководство страны собирается все это сделать. Как оно привлечет больше инвестиций? Как вернет доверие? И кто даст Киеву более дешевые кредиты?

            Вот уже пять лет украинские политики привлекают инвестиции и повышают доверие к украинской экономике. Правда, только на словах. На деле все иначе. Советник Зеленского сам признает, что текущий поток инвестиций в страну имеет «полуживые» темпы. После дефолта их объемы снизятся до нуля, но ведь и терять-то особо нечего.

            При этом Украина по общим экономическим показателям уже давно похожа на бедную африканскую страну, поэтому Киев вполне мог бы настоять именно на полном списании долгов МВФ, США и ЕС. Реструктурировать коммерческие долги можно было бы еще раз – и на более выгодных условиях для Украины, чем это было сделано в 2015 году.

            По данным МВФ, Украина – самая бедная страна Европы. По показателю ВВП на душу населения за 2017 год ее обошла даже Молдавия. Более того, по этому показателю Украину обходит даже Северная Африка (3,09 тыс. долларов против 2,66 тыс. долларов на Украине).

            Сумма госдолга Украины, на первый взгляд, может показаться не такой уж большой – 70% от ВВП страны. По правилам ЕС госдолг не должен превышать 60% ВВП страны. Хотя многие страны спокойно живут с куда более высокими долгами. Например, госдолг Японии оценивается в 253% ВВП, Италии – в 132%, Франции – близко к 100%.

            Поэтому дело вовсе не в объеме госдолга. Хотя он на Украине вырос почти в четыре раза за пять лет – с 584,1 млрд грн на начало 2014 года до 2,102 трлн грн на 30 апреля 2019 года. В долларовом эквиваленте рост меньше из-за девальвации гривны – с 73,1 млрд долларов до 79,82 млрд долларов. Причем только за месяц сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась на 1,03 млрд долларов, сообщил местный минфин. 

            «Технически это не означает, что дефолт неизбежен. Риски дефолта и соотношение госдолга к ВВП не столь очевидно связаны, как это может показаться на первый взгляд. В этом году Киеву придется изыскать 6 млрд долларов для исполнения обязательств по внешнему долгу и еще 3 млрд долларов – по внутреннему. Это вполне подъемная сумма, учитывая, что золотовалютные резервы страны по состоянию на конец апреля оценивались в 20,5 млрд долларов. Но ЗВР тратить совершенно не обязательно. Долги можно реструктурировать, их можно погашать за счет новых займов, хотя это и приводит к росту доходности каждого следующего выпуска бондов», – считает Алексей Антонов из «Алор Брокера». 

            Иными словами, ничего страшного в долговой ситуации Украины нет. Однако только в 2019 году, как подсчитывал ранее Гройсман, придется потратить треть бюджета Украины на погашение госдолга. Именно с этого года Киев начинает платить коммерческим кредиторам, которые в 2015 году согласились отсрочить выплаты по своим долгам.

            Но главная проблема в том, что график платежей Украины расписан до 2045 года. Только с 2018 по 2022 год Украине придется выплатить иностранным кредиторам 1,3 трлн грн долгов, или 35 млрд долларов. А на следующие 20 лет суммы выплат только возрастают.

            Ожидалось, что благодаря рекомендациям и поддержке МВФ Украина к 2019 году совершит экономическое чудо, встанет на ноги и начнет платить по счетам. Но чуда не случилось. Велики шансы, что ближайшие 45 лет Украина и украинцы будут работать исключительно на оплату этих долгов. И продолжать делать ровно то, что требуют эксперты МВФ, которые во многом и привели украинскую экономику к нынешнему плачевному состоянию. К тому же их кредиты, как известно, не доходят до реальной экономики Украины: в основном новые займы идут на оплату старых и на пополнение резервов страны. Поэтому и получаем – внешний долг растет в разы в гривнах, но ни экономика, ни население страны этого не замечают. 

            Только дефолт даст возможность обнулить и долги, и зависимость Киева от Запада. Это развяжет руки украинской власти, которая сможет и закончить конфликт в Донбассе, и начать вновь торговать с Россией и странами СНГ. Эти два фактора как раз способны взорвать поток инвестиций в страну, о котором так мечтает Зеленский. 

            Дефолт будет крайне неприятным событием, но в краткосрочном периоде, а стратегически он может стать залогом возрождения украинской экономики, промышленности и благосостояния населения.

            Дефолт, конечно, спровоцирует обвал гривны. Некоторые говорят о падении курса до 100 или даже до 200 грн за доллар. Но вряд ли до этого дойдет. Украинская валюта уже и так значительно девальвировала. Скорее можно ждать двукратный обвал – до 40–50 грн за доллар. Хотя в моменте и может быть более значительный скачок, который спровоцирует валютную панику. Это, конечно, подтолкнет инфляцию и еще большее сокращение импорта в страну. Банковскую систему тоже ждет удар – банкам придется искать деньги на докапитализацию. Возможны новые банкротства.

            Но все это украинцы уже пережили за последние пять лет, только под эгидой финансовой поддержки МВФ. Например, в 2015 году курс национальной валюты вырос с 15 до 25 грн, а инфляция – до 44%. Число банков в стране сократилось вдвое – со 180 в 2013 году до 82 банков в 2018-м, в том числе благодаря действиям Нацбанка. Дефолт вычистит банковский рынок намного честней. Учетная ставка НБУ выросла с 6,5% до 17,5%, то есть кредитование в стране давно заморожено, а сбережения держать в банке уже давно опасно. Простые украинцы часто держат свободную наличность в американских долларах и под подушкой.

            Благодаря дефолту украинская экономика быстро упадет до самого дна, но учитывая, что дно всего в двух шагах, нанесенный удар не будет столь значительным, как можно подумать. Конечно, отказываться от помощи МВФ надо было уже давно. Тогда и первые итоги уже подводили бы. Чем быстрее обнулится украинская экономика, тем скорее она начнет небыстрый процесс восстановления, причем на условиях политической и экономической независимости. Для бизнеса, например, это значит одно – если ему выгодно продавать товар России или Казахстану, то ему никто слова не скажет: главное, плати налоги в казну и зарплату работникам.

            Однако мало кто верит в то, что Зеленский пойдет на объявление дефолта. Это в крайней степени непопулярный шаг, фактически политический суицид, на который Киев не пойдет, уверен Антонов. 

            Украинский экономист Александр Охрименко считает это обычной провокацией со стороны Коломойского: «Он специально ставит в неудобное положение Зеленского перед МВФ и ЕС». Зеленский, по его мнению, не может объявить дефолт, иначе получится, что он послушался Коломойского, связь с которым опровергается.   

            «Коломойский нагнетает ситуацию, тогда как на сегодняшний момент Украина погасила почти половину тех долгов, которые должна была погасить в 2019 году. У нас в стране не девальвация, а даже ревальвация гривны. Валюты больше, чем надо», – говорит Охрименко.

            «Перед МВФ надо было погасить 1,3 млрд долларов, осталось погасить 300 млн долларов. Поэтому смешно говорить про дефолт по долгам МВФ. Основная часть долгов у нас – это еврооблигации частных лиц. В 2015 году уже была проведена реструктуризация коммерческих долгов. Фактически в 2015 году был дефолт. Радикально ничего с тех пор не поменялось», – продолжает эксперт. По его мнению, тарифы ЖКХ – вот страшная проблема Украины, а не долги. Парадокс в том, что, только избавившись от долговой зависимости от МВФ и восстановив энергетические связи с Россией, Украина способна решить проблему завышенных цен на газ в стране. Как известно, тысяча кубометров газа простым украинцам обходится дороже, чем импорт голубого топлива. 


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............