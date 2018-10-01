Украина не сможет освободиться из плена МВФ почти полсотни лет

Еще четыре года назад украинская власть радовалась, что Международный валютный фонд утвердил кредитную программу помощи стране. Ведь западные партнеры обещали экономическое чудо. Однако теперь в украинском правительстве звучат совсем другие слова. Там впервые осознали, что стали заложниками МВФ, а сбежать из долгового плена не так-то просто. Что же пошло не так?

Украинская власть наконец признала то, что было очевидно с самого 2014 года. Украинцы стали «заложниками» Международного валютного фонда. Об это прямо завил украинский премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV.

По его словам, только в 2019 году Украине придется потратить треть своего бюджета на погашение государственного долга перед иностранными партнерами. Бюджет страны на будущий год будет составлять 1,2 трлн гривен, а отдать МВФ придется 427 млрд гривен, уточнил Гройсман. Отказаться от ранее взятых обязательств Киев не может. Украина вынуждена продолжать сотрудничество с МВФ, чтобы получить возможность перекредитоваться, а также частично гасить внешние долги, добавил Гройсман.

Еще в 2014 году МВФ пообещал четыре года помогать Украине с помощью 17,5 млрд долларов кредитов. С 2015 по 2017 год Киев получил четыре транша на 4,7 млрд долларов, каждый раз с опозданием. Пятый транш, который должен был поступить еще в конце 2017 года, до сих пор так и не выдан. В сентябре на Украину приехала очередная миссия МВФ, чтобы оценить состояние страны, а на самом деле – выбить из нее выполнение очередных своих условий.

Надо понимать, что МВФ выдает кредиты не «живыми» деньгами, которые можно было бы инвестировать в реальную экономику, а виртуальными перечислениями СДР (это специальная валюта фонда) в золотовалютные резервы страны. Еще в 2014 году украинская власть не могла нарадоваться тому, как повезло Украине, что МВФ решил дать кредит. Чему же было радоваться? Расчет Украины и других стран, попавших в долговую ловушку фонда, был на то, что поддержка МВФ станет сигналом для других кредиторов – и, главное, для инвесторов, которые тут же прибегут и будут без опасений вкладываться в экономику страны. Называлась даже сумма инвестиций в 40–70 млрд долларов, которые возьмутся непонятно откуда. Благодаря кредитам МВФ и выполнению его экономических и политических советов-требований Украину ждет экономическое чудо, верили украинские политики и эксперты.

Однако инвестиции рекой не потекли, а экономика Украины пережила шок и допустила технический дефолт еще в 2015 году. А теперь уже деваться некуда – Украине нужны новые кредиты МВФ, чтобы погасить старые долги фонда, иначе страну ждет новый дефолт уже в 2019 году. Следующий год критический, потому что Украина обязана начать оплачивать не только долги перед МВФ, но и перед коммерческими кредиторами. Несколькими годами ранее коммерческие кредиторы согласились реструктурировать долги, так как платить Украине было нечем. И вот первые выплаты начинаются с 2019 года. График выплат госдолга расписан до 2045 года. Только в период с 2018 по 2022 год включительно Украине предстоит выплатить 1,3 трлн грн долгов. А дальше суммы только возрастают.

Ожидалось, что Украина благодаря рекомендациям и поддержке МВФ к 2019 году совершит экономическое чудо, встанет на ноги и сможет платить по счетам. Но оказалось, что в ближайшие 46 лет всей стране придется работать только на оплату долгов.

Между тем именно благодаря советам МВФ на Украине случился экономический коллапс, из которого она никак не может выбраться. МВФ обещал рост ВВП, рост экспорта и импортозамещения, если Украина девальвирует гривну на 10–15%. Киев послушался, и вот итог: гривна обвалилась в три раза и ее продолжает штормить. ВВП Украины за четыре года упал почти на 64% – со 183 млрд долларов в 2013 году до 112 млрд долларов в 2017 году. Экспорт упал на 46% – с 63,3 млрд долларов до 43,2 млрд долларов. По подсчетам экономиста «Украинского выбора» Александра Колтуновича, только прямые потери Украины в экспорте товаров на европейский потребительский рынок за четыре года составили 5,8 млрд долларов. К слову, экспортные поставки в Россию сократились на 385%.

Вместо импортозамещения страна получила целую серию банкротств в промышленности. Рецепт МВФ, который сработал бы в США, Украину просто разорвал в клочья. Потому что в МВФ не понимают или не хотят понимать, как работает валютный рынок в стране.

Совет МВФ реформировать систему тарифов ЖКХ тоже не привел ни к чему хорошему. Тарифы на газ, например, подняли до европейского уровня при зарплате у населения на африканском уровне. До Майдана средняя зарплата была 450 долларов, теперь менее 250 долларов. В итоге люди просто не платят коммунальные платежи: таких долгов за услуги ЖКХ в стране еще не было, они уже превышают 40 млрд грн и продолжают расти. Компании ЖКХ из-за отсутствия денег просто в катастрофическом состоянии, что выливается, например, в отключение горячей воды и света. А с 15–18 октября цены на газ для населения снова вырастут почти на четверть, потому что это одно из четырех условий МВФ для получения очередного кредита.

Власти отчитываются о росте номинальных зарплат украинцев, однако покупательская способность граждан продолжает стремительно падать. Украинская ассоциация поставщиков торговых сетей посчитала, что за год она упала на треть (с марта 2017 г. по март 2018 г.), хотя средняя зарплата за это же время выросла почти на четверть – с 6700 до 8300 грн. На среднюю зарплату украинец может теперь купить на треть меньше сала, чем в прошлом году – вместо 168 кг уже только 117 кг.

Украина безропотно послушалась МВФ, который рекомендовал закрыть банки с большой долей проблемных кредитов. В итоге кредитование в стране фактически остановилось, а доля проблемных кредитов теперь оказалась выше 60%, тогда как в 2014 году была не более 20%. Банковская система Украины фактически была уничтожена в угоду МВФ, и теперь потребуются долгие годы, чтобы ее восстановить, чтобы появились обещанные дешевые кредиты, как в ЕС, считает украинский экономист Александр Охрименко.

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Пенсионная реформа, которую тоже заставил провести МВФ, к улучшению пенсионной системы также не привела.

Одним из главных требований МВФ было удержание дефицита госбюджета в пределах 3%. Ради этого перекраивали всю экономику страны. Киев этот пункт выполнил, только толку от этого никакого. За красивую цифру, выведенную для западных развитых стран, сегодня расплачиваются простые украинцы. По словам Охрименко, доходы бюджета за четыре года хоть и выросли вдвое, вот только расходы на оплату долгов увеличились намного больше – в шесть раз. А это значит, что тратить на своих граждан и экономику страна теперь может в четыре раза меньше, чем раньше. Денег на пенсии так и не появилось, на оплату внешних долгов – тоже.

Если Киев продолжит следовать советам МВФ, то экономика Украины вообще никогда не восстановится, а так и будет находиться в состоянии перманентного кризиса, уверен Охрименко.

Поэтому дефолт по долгам сейчас, после которого потребуются десятилетия на восстановление до уровня 2013 года, все равно намного лучше. Тогда хотя бы появляется надежда на спасение.