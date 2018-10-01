Украина не сможет освободиться из плена МВФ почти полсотни лет

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2 октября, вторник  |  Последнее обновление — 22:36  |  vz.ru
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Крымский мост открывает дорогу бизнесу и конкуренции

Крымский мост снова радует – теперь водителей фур и грузовиковФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Открытие в мае Крымского моста для легковых автомобилей уже принесло полуострову ощутимый экономический эффект. Туристов в этом году тьма. Теперь мостовой переход начал принимать счастливых водителей большегрузов. Сможет ли это событие остановить рост или даже снизить цены на продукты в Крыму, чего ждут многие крымчане и гости? Подробности...
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Почему России не нужно размещать ядерное оружие в Крыму

Эффективность российского ядерного оружия такова, что его вовсе не обязательно размещать в КрымуФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
На Украине в очередной раз заявили о возможном размещении Россией ядерного оружия в Крыму. Это одна из излюбленных украинских страшилок, которую неоднократно опровергали российские власти. При этом подчеркивается: Россия вправе размещать ядерное оружие на любой части своей территории, включая стратегически важный Крым. Почему же Москва этого не делает? Подробности...
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Кто из иерархов РПЦ на Украине согласится предать Москву

Вероятный «патриарх всея Украины» Симеон когда-то служил хранителем резиденции патриарха Алексия в МосквеФото: orthodox.vinnica.ua
Томос Киеву еще не дали, а среди украинских раскольников уже разворачивается схватка за власть в будущей церкви. Без пяти минут «патриархом всея Украины» уже считается митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий), любимец президента Петра Порошенко. Правда, пока Симеон публично от РПЦ не отрекался. Сообщается, что просьбу об автокефалии тайно подписали 10 иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Кто же эти 10 отступников? Подробности...
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Зачем Западу признавать неконституционные итоги плебисцита в Македонии

Македонцы четыре месяца протестовали против самого факта проведения референдума, и им удалось сделать его результаты недействительнымиФото: VALDRIN XHEMAJ/EPA/ТАСС
В Македонии из-за не соответствующей требованиям конституции явки провалился референдум о переименовании страны. Тем не менее США, НАТО и ЕС уже успели расценить итоги плебисцита как успех. Почему Запад так заинтересован в смене государственного наименования Македонии и зачем ему так нужна эта страна в евроатлантических структурах? Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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Скрипаль был отравлен за работу на русских

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Кинуть Россию, сдать агентов, лечь под бриттов – как после такого не просто остаться живым, но еще и на свободе, да еще и в богоспасаемом Лондоне? Нужно быть кем-то гораздо большим, чем предателем, чтобы провернуть такую операцию. Подробности...

«Морская блокада России»: Маккейн хотя бы вызывал уважение

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Угрожать торговле энергоносителями на Ближний Восток – в регион, который переполнен энергоносителями? На Ближний Восток Россия поставляет в основном пшеницу (на что, кстати, тоже жалуются американские фермеры). Может быть, американский флот будет блокировать еще и российские сухогрузы с зерном? Подробности...

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Чем дальше, тем больше складывается впечатление, что сегодняшние воздыхатели по «красному проекту» – люди отнюдь не большого мира (хоть бы и потерпевшего крушение). Их мир мал и на глазах продолжает съёживаться. Подробности...
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
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        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

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        • При угрозе моему имуществу

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          Украина не сможет освободиться из плена МВФ почти полсотни лет

          Украина снова надеется на чудо   2 октября 2018, 21:20
          Фото: Yuri Gripas/Reuters
          Текст: Ольга Самофалова

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          Еще четыре года назад украинская власть радовалась, что Международный валютный фонд утвердил кредитную программу помощи стране. Ведь западные партнеры обещали экономическое чудо. Однако теперь в украинском правительстве звучат совсем другие слова. Там впервые осознали, что стали заложниками МВФ, а сбежать из долгового плена не так-то просто. Что же пошло не так?

          Украинская власть наконец признала то, что было очевидно с самого 2014 года. Украинцы стали «заложниками» Международного валютного фонда. Об это прямо завил украинский премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV.

          По его словам, только в 2019 году Украине придется потратить треть своего бюджета на погашение государственного долга перед иностранными партнерами. Бюджет страны на будущий год будет составлять 1,2 трлн гривен, а отдать МВФ придется 427 млрд гривен, уточнил Гройсман. Отказаться от ранее взятых обязательств Киев не может. Украина вынуждена продолжать сотрудничество с МВФ, чтобы получить возможность перекредитоваться, а также частично гасить внешние долги, добавил Гройсман.

          Еще в 2014 году МВФ пообещал четыре года помогать Украине с помощью 17,5 млрд долларов кредитов. С 2015 по 2017 год Киев получил четыре транша на 4,7 млрд долларов, каждый раз с опозданием. Пятый транш, который должен был поступить еще в конце 2017 года, до сих пор так и не выдан. В сентябре на Украину приехала очередная миссия МВФ, чтобы оценить состояние страны, а на самом деле – выбить из нее выполнение очередных своих условий.

          Надо понимать, что МВФ выдает кредиты не «живыми» деньгами, которые можно было бы инвестировать в реальную экономику, а виртуальными перечислениями СДР (это специальная валюта фонда) в золотовалютные резервы страны. Еще в 2014 году украинская власть не могла нарадоваться тому, как повезло Украине, что МВФ решил дать кредит. Чему же было радоваться? Расчет Украины и других стран, попавших в долговую ловушку фонда, был на то, что поддержка МВФ станет сигналом для других кредиторов – и, главное, для инвесторов, которые тут же прибегут и будут без опасений вкладываться в экономику страны. Называлась даже сумма инвестиций в 40–70 млрд долларов, которые возьмутся непонятно откуда. Благодаря кредитам МВФ и выполнению его экономических и политических советов-требований Украину ждет экономическое чудо, верили украинские политики и эксперты.

          Однако инвестиции рекой не потекли, а экономика Украины пережила шок и допустила технический дефолт еще в 2015 году. А теперь уже деваться некуда – Украине нужны новые кредиты МВФ, чтобы погасить старые долги фонда, иначе страну ждет новый дефолт уже в 2019 году. Следующий год критический, потому что Украина обязана начать оплачивать не только долги перед МВФ, но и перед коммерческими кредиторами. Несколькими годами ранее коммерческие кредиторы согласились реструктурировать долги, так как платить Украине было нечем. И вот первые выплаты начинаются с 2019 года. График выплат госдолга расписан до 2045 года. Только в период с 2018 по 2022 год включительно Украине предстоит выплатить 1,3 трлн грн долгов. А дальше суммы только возрастают. 

          Ожидалось, что Украина благодаря рекомендациям и поддержке МВФ к 2019 году совершит экономическое чудо, встанет на ноги и сможет платить по счетам. Но оказалось, что в ближайшие 46 лет всей стране придется работать только на оплату долгов.

          Между тем именно благодаря советам МВФ на Украине случился экономический коллапс, из которого она никак не может выбраться. МВФ обещал рост ВВП, рост экспорта и импортозамещения, если Украина девальвирует гривну на 10–15%. Киев послушался, и вот итог: гривна обвалилась в три раза и ее продолжает штормить. ВВП Украины за четыре года упал почти на 64% – со 183 млрд долларов в 2013 году до 112 млрд долларов в 2017 году. Экспорт упал на 46% – с 63,3 млрд долларов до 43,2 млрд долларов. По подсчетам экономиста «Украинского выбора» Александра Колтуновича, только прямые потери Украины в экспорте товаров на европейский потребительский рынок за четыре года составили 5,8 млрд долларов. К слову, экспортные поставки в Россию сократились на 385%.

          Вместо импортозамещения страна получила целую серию банкротств в промышленности. Рецепт МВФ, который сработал бы в США, Украину просто разорвал в клочья. Потому что в МВФ не понимают или не хотят понимать, как работает валютный рынок в стране.

          Совет МВФ реформировать систему тарифов ЖКХ тоже не привел ни к чему хорошему. Тарифы на газ, например, подняли до европейского уровня при зарплате у населения на африканском уровне. До Майдана средняя зарплата была 450 долларов, теперь менее 250 долларов. В итоге люди просто не платят коммунальные платежи: таких долгов за услуги ЖКХ в стране еще не было, они уже превышают 40 млрд грн и продолжают расти. Компании ЖКХ из-за отсутствия денег просто в катастрофическом состоянии, что выливается, например, в отключение горячей воды и света. А с 15–18 октября цены на газ для населения снова вырастут почти на четверть, потому что это одно из четырех условий МВФ для получения очередного кредита.

          Власти отчитываются о росте номинальных зарплат украинцев, однако покупательская способность граждан продолжает стремительно падать. Украинская ассоциация поставщиков торговых сетей посчитала, что за год она упала на треть (с марта 2017 г. по март 2018 г.), хотя средняя зарплата за это же время выросла почти на четверть – с 6700 до 8300 грн. На среднюю зарплату украинец может теперь купить на треть меньше сала, чем в прошлом году – вместо 168 кг уже только 117 кг.

          Украина безропотно послушалась МВФ, который рекомендовал закрыть банки с большой долей проблемных кредитов. В итоге кредитование в стране фактически остановилось, а доля проблемных кредитов теперь оказалась выше 60%, тогда как в 2014 году была не более 20%. Банковская система Украины фактически была уничтожена в угоду МВФ, и теперь потребуются долгие годы, чтобы ее восстановить, чтобы появились обещанные дешевые кредиты, как в ЕС, считает украинский экономист Александр Охрименко.

          Пенсионная реформа, которую тоже заставил провести МВФ, к улучшению пенсионной системы также не привела.

          Одним из главных требований МВФ было удержание дефицита госбюджета в пределах 3%. Ради этого перекраивали всю экономику страны. Киев этот пункт выполнил, только толку от этого никакого. За красивую цифру, выведенную для западных развитых стран, сегодня расплачиваются простые украинцы. По словам Охрименко, доходы бюджета за четыре года хоть и выросли вдвое, вот только расходы на оплату долгов увеличились намного больше – в шесть раз. А это значит, что тратить на своих граждан и экономику страна теперь может в четыре раза меньше, чем раньше. Денег на пенсии так и не появилось, на оплату внешних долгов – тоже.

          Если Киев продолжит следовать советам МВФ, то экономика Украины вообще никогда не восстановится, а так и будет находиться в состоянии перманентного кризиса, уверен Охрименко.

          Поэтому дефолт по долгам сейчас, после которого потребуются десятилетия на восстановление до уровня 2013 года, все равно намного лучше. Тогда хотя бы появляется надежда на спасение.


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