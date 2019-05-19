Украина cможет восстановить свою экономику только за счет России

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Как российские сварщики завоевывают мир

Профессия сварщика стала способом эмиграции на ЗападФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В Финляндии заявляют, что стране крайне необходимы российские рабочие – особенно сварщики. Как выясняется, эта профессия стала своеобразным пропуском для тех, кто желает перебраться в Евросоюз. Почему российские сварщики стали пользоваться таким спросом в Европе – впрочем, как и во многих других странах мира? Подробности...
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Климкин был идеальным главой МИД современной Украины

Найти для МИД Украины шефа лучше, чем Климкин, представляется невозможнымФото: Antonio Calanni/AP/ТАСС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не выдержал болезненного удара от Совета Европы и ушел в отставку, но пообещал остаться в политике и избраться в Раду. Этот человек руководил МИД постмайданного государства на протяжении пяти лет, став органичной частью режима Порошенко. Над ним часто смеялись, но он идеально соответствовал своей должности, и вот почему. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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«Россиянка» спровоцировала политический кризис в Австрии

Политическая карьера Хайнца-Кристиана Штрахе подошла к концуФото: EIBNER/EXPA/Michael Gruber/
Imago/Eibner Europa/ТАСС
Премьер-министр Австрии Себастьян Курц решил выйти из коалиции с Австрийской партией свободы (АПС), чей лидер Хайнц-Кристиан Штрахе оказался в центре грандиозного скандала. В СМИ попали записи, на которых Штрахе обсуждал с якобы «русской племянницей олигарха» финансовую поддержку на парламентских выборах 2017 года. Сам Штрахе объявил об уходе из правительства и с поста главы АПС. Кому выгоден этот кризис и каковы будут его последствия? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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«Красный май» как начало глобального мира

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
В том знаменитом мае 1968 года на планете творилось невообразимое. Кажется, весь мир сошёл с ума, причём по всем поводам сразу. В этом состоянии он, собственно, до сих пор и находится. Подробности...
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Почему возвращение России в ПАСЕ важно

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европейцы начали процедуру возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Если процедура будет завершена, то само возвращение станет важнейшей российской дипломатической победой за все последние годы. Подробности...
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Домик с кабанчиком как национальная идея

Сергей Мардан, публицист
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            Украина cможет восстановить свою экономику только за счет России

            Украине нужны Россия и 35 лет, чтобы вернуть экономику до уровня 2013 года   19 мая 2019, 19:35
            Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости
            Текст: Ольга Самофалова

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            Украина начинает осознавать масштаб ущерба, который нанесла сама себе от разрыва экономических связей с Россией. Всего за пять лет страна умудрилась потерять порядка 80 млрд долларов и остановить многие промышленные предприятия. Сколько времени ей потребуется, чтобы вернуться на уровень 2013 года? И при каких условиях это вообще возможно?

            За последние пять лет Украина потеряла 75-80 млрд долларов от сокращения торговли с Россией, заявил депутат Верховной рады Вадим Новинский. «Наши предприятия, которые были ориентированы на российский рынок и на рынок стран СНГ, просто сейчас стоят», – отметил он.

            Для того, чтобы вернуть экономику хотя бы на уровень 2013 года, Украине понадобятся как минимум 35 лет, причем главным условием для этого является восстановление отношений с Россией, уверен Новинский. «Это наш сосед и от этого никуда не деться. На протяжении веков он будет нашим соседом. Жить с соседом нужно в нормальных отношениях – только плохой хозяин живет с соседом в ссоре постоянной. Хороший хозяин с соседом дружит», – резюмировал депутат. 

            После победы Владимира Зеленского на президентских выборах огромные потери от разрыва торговых связей с Россией признали также в Федерации работодателей Украины. В 2018 году, по сравнению с показателями 2013-го, она сократилась более чем в три раза, посчитал директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон. «При этом экспорт наш упал больше чем в четыре раза, импорт из России упал чуть меньше чем в три раза», – добавил он.

            Эти расчеты не учитывают российский газ, закупаемый Украиной в Словакии, Польше и Венгрии с доплатами за посредничество.

            «Если считать, что газ мы все-таки покупаем в России, то и наш экспорт в Россию, и наш импорт из России упали примерно на 11,5 млрд долларов. Только 11,5 млрд долларов для России – это меньше 0,8% ВВП, а для Украины – это 10% ВВП. То есть разница потерь – 13 раз», – констатировал Саливон. Иными словами,

            из-за падения объемов торговли с Россией Киев потерял в 13 раз больше, чем Москва.

            Пятилетка 2014-2018 годов несомненно является провальной для экономики Украины и граждан страны, говорит экономист «Украинского выбора» Александр Колтунович. Предложенная в 2014 году новая экономическая модель интеграции с ЕС и разрыва связей с РФ не оправдала себя. Так, посчитал Колтунович, объем ВВП сократился со 183,3 млрд долларов в 2013 году до 112,1 млрд долларов в 2017 году. По объему экономики Украину обошла даже 10-милионная Венгрия (139 млрд).

            Еще более наглядным является показатель ВВП в расчете на душу населения. Во всех мировых рейтингах Украина плетется в конце списка. Даже страны Северной Африки оказываются богаче Украины.

            «Де-факто Украина – самая бедная страна Европы. По показателю ВВП на душу населения нас обошла Молдова, в свою очередь мы обошли Папуа – Новую Гвинею. Теперь Молдова занимает 133-е место в мире с 2690 долларами ВВП на душу населения, а Украина – 134-е место с 2660 долларами. ВВП Украины на душу населения в 10,3 раза меньше показателя стран Европы (27 тыс. долларов) и в 4,5 раза ниже, чем в странах Восточной Азии (12 тыс. долларов), и уступает показателям Северной Африки (3 тыс. долларов). Вот что реально представляет из себя Украина в экономическом плане, и это неприемлемо при столь высоком интеллектуальном и инновационном потенциале», – отмечает Колтунович.

            В 1990-е годы Украина входила в число 10 наиболее промышленно развитых стран мира. В 1991 году ее экономика была 60-й в мире, и, по прогнозам Всемирного банка, к середине 2000-х страна должна была войти в топ-10 самых развитых государств мира. Теперь о подобном нельзя даже мечтать.

            Если после распада СССР Украина была страной с высоким промышленным и технологическим потенциалом, то по итогам 2017 года ее ВВП составил 61,5% к 1990-му, отмечает украинский эксперт. Если в 1991 году доля промышленности в ВВП Украины составляла 44%, то на сегодня – менее 20%. Удельный вес машиностроения в 1990 году составлял 30,5% промышленного производства УССР, а теперь упал до 14–15%.

            После 2014 года переживают наихудшие времена легендарный авиаконцерн «Антонов», крупнейший машиностроительный концерн «Южмаш» и многие другие промышленные предприятия. Газета ВЗГЛЯД ранее писала о десяти разоренных промышленных гигантов Украины.

            Результатом экономического фиаско стал масштабный социальный кризис, добавляет Колтунович. Украина заняла 7-е место в рейтинге Bloomberg топ-10 самых несчастных государств мира. По данным ООН, свыше 60% ее населения находится за чертой бедности. Средняя зарплата в месяц составляет всего 313 долларов, что на треть меньше, чем в 2013 году – 409 долларов. Минимальная пенсия сократилась в два раза до 52 долларов в месяц, тогда как в 2013 году она составляла 112 долларов.

            При этом тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли аж в семь раз, еще больше подорожал газ и отопление для населения. Многие украинцы в деревнях вынуждены экономить на отоплении, проще говоря мерзнуть в собственных домах.

            Разрушать всегда проще, чем строить заново. И без многовекторности экономической политики вернуться на до кризисные показатели будет невозможно.

            «Только восстановление разрушенных кооперационных связей в высокотехнологичных секторах промышленности со странами СНГ позволит увеличить объем экспорта товаров Украины на рынки СНГ в четыре раза или на 20 млрд долларов – до 26 млрд долларов ежегодно. Углубление торгово-экономических отношений со странами ЕАЭС позволит дополнительно увеличить экспорт товаров Украины на 10 млрд ежегодно», – считает Колтунович.

            Кроме того, по его словам, придется пересмотреть дискриминационные условия в рамках Зоны свободной торговли с ЕС. Интеграция с Евросоюзом находится на начальной стадии, необходимо переходить на новый уровень, добиться действительно свободного передвижения товаров, услуг и рабочей силы. Пока же ситуация такова, что европейцы могут поставлять на Украину любой товар в неограниченном количестве и без пошлин, тогда как для Украины установлены ограничения в виде системы квотирования на самые ходовые экспортные товары.

            Наконец, Украине требуется развивать свой транзитный потенциал и торговлю со странами БРИКС, ШОС, АТЭС, а не зацикливаться на одной Европе.

            Купцикевич посчитал, что реализация этих задач позволит вдвое нарастить экспорт с нынешних 43 млрд до 80 млрд долларов и увеличить объем ВВП в 1,6 раза с нынешних 112 млрд дол 180-185 млрд долларов.


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