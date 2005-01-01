Украина сделала все для потери газового транзита

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12 марта, вторник  |  Последнее обновление — 21:11  |  vz.ru
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Boeing может не пережить новую авиакатастрофу

Бенефициаром трагичной истории с Boeing станет ЕвропаФото: Pascal Rossignol/Reuters
В запрете Китаем эксплуатации новейшего самолета Boeing 737 Max 8 после повторной авиакатастрофы некоторые увидели продолжение торговой войны с США. Однако скорее Китай – одна из немногих стран, кто поступил ответственно в этой непростой ситуации, даже несмотря на собственные убытки. Чем же может закончиться эта история? Подробности...
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В Эстонии решили претендовать на российские земли

В Эстонии мечтают получить «силой отнятые территории» обратно. Или хотя бы компенсации за нихФото: Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС
Выборы в Эстонии преподнесли немало сюрпризов, а главный из них в том, что в парламенте этой страны теперь собираются принять закон о территориальных претензиях к России, конкретно – на часть Ленинградской области, включая древний Ивангород. Ради этого эстонцы хотят разорвать пограничный договор с РФ и готовы отступить лишь после выплаты «компенсации». Что происходит? Подробности...
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Помним, каким он парнем был

Юрий Гагарин был неистощимым оптимистомФото: Russian Look/Global Look Press
В субботу первопроходцу космоса Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Из уст некоторых обывателей можно услышать уничижительное: «Подумаешь, герой Гагарин! Посадили его в космический корабль, а техника просто сработала». Почему те, кто так говорит, глубоко заблуждаются? Как бы сам Гагарин оценил нынешнее положение дел в космической отрасли: как явление временное или как болезнь, переходящую в хронику? Подробности...
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Виктор Медведчук: Донбасс никогда не проголосует за нынешнюю власть Украины

Виктор Медведчук считает абсурдной идею подключения США к переговорам по урегулированию в ДонбассеФото: Алексей Дружинин/ТАСС
«Вступление Украины в Североатлантический альянс не состоится, потому что этого не допустит Россия. Да и зачем 29 странам НАТО покупать билет на войну с Россией?» – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД Виктор Медведчук, которого считают одним из неформальных лидеров оппозиции и самым пророссийски настроенным украинским политиком. Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Эксгибиционизм оказался бессилен перед глухотой человечества

Владимир Ардаев, журналист, политический обозреватель
Десятки, а может, сотни миллионов людей на планете находятся где-то между жизнью и смертью. На этой тонкой черте они балансируют почти в полной тишине. Мир гораздо больше интересуют сексуальные приключения Харви Вайнштейна. Подробности...
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Ненависть к патриотизму – экспортный товар

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По части ура-патриотизма, зажима свободы слова и общественной нетерпимости к инакомыслящим США явно были впереди СССР. Во всяком случае, когда речь касалась обычных граждан и мелкого фрондерства. Подробности...
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Инстинкты победили российских либералов

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Катастрофа с «Медузой» произошла еще в октябре прошлого года. Когда лысый и пьяный главный редактор Иван Колпаков облапал жену сотрудника, приговаривая, что он может ее безнаказанно харассить. Теперь Иван возвращается на пост главреда. Подробности...
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            Украина сделала все для потери газового транзита

            Газпром впервые на бумаге зафиксировал закрытие части украинского транзита   12 марта 2019, 20:50
            Фото: Gleb Garanich/Reuters
            Текст: Ольга Самофалова

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            С января 2020 года прекращается транзит газа из Украины в Турцию по Трансбалканскому маршруту. Газпром официально уведомил об этом Болгарию в письме. Украина тем временем продолжает стенать, что она сделала для сохранения транзита все, что могла, но ненавистная Россия, а теперь еще и Германия, все испортили. Почему худшие опасения «Нафтогаза» начинают оправдываться?

            «Болгария получила официальное письмо от «Газпром экспорта», в котором говорится, что он планирует прекратить транзит газа по Трансбалканскому маршруту из Украины в Турцию с января 2020 года», - заявила министр энергетики Болгарии Теменужку Петкова.

            Страхи Украины становятся реальностью. Киев не раз обвинял Россию в том, что строящиеся Газпромом обходные газопроводы – это политические проекты, и главная цель Москвы – лишить Украину транзита. Глава Нафтогаза Андрей Коболев, который скоро может лишиться своего места, успел даже расширить список виновных в бедах украинской ГТС. «Нафтогаз прилагает максимум усилий, чтобы сохранить транзит газа через Украину после 2019 (года). Однако, учитывая действия России, Германии и части украинского политикума, уверенности в сохранении транзита нет», – написал Коболев в Facebook. В связи с этим, по его мнению, подход к обновлению украинской газотранспортной системы должен быть «взвешенным и ответственным». На прошлой неделе исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко тоже сильно переживал, что транзит российского газа через Украину прекратится в 2020 году.

            Между тем, Россия в лице президента и руководства Газпрома ранее говорила, что Москва готова сохранить украинский транзит, только в меньших объемах. По экспертным оценкам, Украина могла бы заполучить 15-40 млрд кубометров газа после окончания срока действия текущего транзитного контракта 31 декабря 2019 года. Тем более, что российские обходные газопроводы не выйдут в одночасье на свои проектные мощности, а будут наращивать их постепенно.

            Трансбалканский газопровод – это один из двух текущих маршрутов, по которым российский газ доставляется в Турцию через Украину, Румынию и Болгарию в объеме 15 млрд кубометров. Второй маршрут – по «Голубому потоку» – это прямой путь доставки российского газа в Турцию по морю из России (в объеме 15-16 млрд кубометров в год).

            С 1 января 2020 года уже совершенно точно заработает первая нитка «Турецкого потока», по которой пойдут в Турцию те 15 млрд кубов газа, которые сейчас идут транзитом через Украину. Первая нитка заберет на себя объемы, идущие сейчас по Трансбалканскому газопроводу.

            «С одной стороны, это и так было понятно, и письмо Болгарии для этого было не нужно. С другой стороны, Газпром видимо использует это письмо, чтобы наглядно показать, что все это не шутки. С 31 декабря 2019 года действие транзитного контракта между Россией и Украиной заканчивается.  И дальше никаких оснований для прокачки газа через Украину и далее в Болгарию и в Турцию по Трансбалканскому газопроводу не будет», – не исключает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

            Чуть более непонятная ситуация сейчас со второй ниткой «Турецкого потока», которая должна запитать газом Болгарию, Сербию и Венгрию. «Для удовлетворения нужд в газе самой Болгарии даже строить ничего не надо. Вторая нитка «Турецкого потока» приходит в Турцию и дальше этот газ может поступать в тот же Трансбалканский газопровод. Ведь эта труба на границе Турции и Болгарии с нового года опустеет, поэтому ее можно будет использовать в реверсном режиме, то есть в обратном направлении. Теперь из Турции будут качать в Болгарию примерно 3,5 млрд кубов российского газа для нужд болгарских потребителей», – говорит Юшков.

            Другой вопрос – успеют ли европейцы достроить перемычку между Болгарией и Сербией к 1 января 2020 году, чтобы запитать газом также Сербию и далее Венгрию.

            Сербская компания Gastrans активно занимается газопроводом, который пройдет от границы Болгарии через Сербию до Венгрии, проектной мощностью до 13,88 млрд кубометров газа в год. Накануне сербы открыли сбор обязывающих заявок на бронирование мощностей в новом газопроводе, который примет газ «Турецкого потока». Участникам рынка предлагаются для бронирования на 20 лет мощности с точкой входа в пункте Zajecar на границе с Болгарией и четырьмя возможными точками выхода - в пункте Horgos на границе с Венгрией, а также пунктами сдачи газа в Сербии.

            Газопровод между Болгарией и Сербией должен быть введен в эксплуатацию с 1 января 2020 года, то есть Сербия должна успеть к сроку завершения российско-украинского транзитного контракта.  Но пункт сдачи газа на границе с Венгрией заработает только с 1 октября 2021 года, говорится в материалах Gastrans. В итоге газ по второй нитке «Турецкого потока» сможет пойти (через Болгарию, Сербию и Венгрию) в Западную Европу не ранее четвертого квартала 2021 года.

            «На самом деле, Газпром не устраивает диалог с Нафтогазом. Газпром здесь дискутирует с ЕС. Это Евросоюз поставил условие, что обходные газопроводы не должны убирать Украину как транзитера. Россия пошла навстречу и заявила, что готова сохранить транзит Украины, но в гораздо меньших объемах, чем сейчас. Это только подтверждает, что мы строим обходные газопроводы не для того, чтобы экономически убить Украину, а для того, чтобы изменить маршруты поставок газа в Евросоюз. Мы снимаем объемы с Украины потому, что это экономически невыгодный маршрут доставки», – говорит Юшков.  По его словам, стоимость доставки газа с Ямала до Германии по «Северному потокому-2» оказалась ниже, чем через Украину. На юге дешевле качать газ в Турцию и страны Юго-Восточной по «Турецкому потоку».    

            Собственно, до столь неприятной ситуации Украину довело исключительно собственное руководство –  государственное и нафтогазовское. Маршрут доставки всегда можно изменить, а выиграет тот, у кого есть, что поставлять. И Киев это прекрасно знал. Если бы Украина не политизировала коммерческие отношения Газпрома и Нафтогаза, взаимодействовала бы в рамках нормального делового диалога, берегла бы и вкладывалась бы в свое советское достояние – газотранспортную систему, то есть сделала свою трубу конкурентоспособной, Газпром не ушел бы строить новые современные газопроводы.  

            И даже сейчас, когда понятно, что Украина проиграла в этой борьбе и с «Северным потоком-2», и с «Турецким потоком», Киев продолжает играть в политику, а не мыслить прагматично. Ничего не делается для того, чтобы сохранить объемы транзита, пусть и не такие больше, как раньше, на еще хотя бы несколько лет, а то и десятилетие.

            Украина пока делает все наоборот – ставит еще более жесткие и невыгодные условия России, как будто цель киевской элиты  – не договориться, а развалить газовые переговоры.

            «Украина не предлагает конкурентных условий по транзиту Украина. Во-первых, она ставит условие «качай или плати», что создает для нас дополнительный риск, во-вторых, хочет увеличения ставки транзита. Наконец, Украина требует качать 100 млрд кубов транзита, хотя столько уже много лет по украинской трубе не качали. И прочие несбыточные мечты вплоть до вложения денег в модернизацию ее ГТС. При этом, при украинском транзите Газпром в любом случае будет платить Нафтогазу или его приемнику, а за прокачку газа по морской части «Турецкого потока» будет платить своей же дочерней структуре.», – говорит Юшков. Поэтому продолжит Украина быть транзитной страной с 2020 года или нет – это, по большему счету, решать ей самой. Достаточно всего лишь предложить такие условия, которые будут лучше, чем у Газпрома по его новым обходным газопроводам. По крайней мере, Европу бы это сразу убедило.

            По сути, Газпром для доставки газа в Европу пересаживается на собственную современную иномарку с «Газели» 1980-го года выпуска, принадлежащей чужому дяде, который за все эти годы ни разу не делал даже ТО машины, скотчем приделывал отвалившиеся ручки и маркером закрашивал коррозию на кузове. Ездить на собственной машине не только комфортней, но и значительно дешевле, чем в старой маршрутке с неконкурентной ценовой политикой.  


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