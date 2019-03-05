Нафтогаз сделал пессимистичный прогноз по транзиту российского газа после 2019 года

Транзит российского газа через Украину прекратится в 2020 году, заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

«В 2020 году не будет транзита через Украину. Я сейчас не вижу оптимизма или почвы ожидать, что будет разумная договоренность и что будет транзит через Украину», – передает слова Витренко РИА «Новости».

Он добавил, что отсутствие транзитного контракта после 2020 года представляется наиболее вероятным сценарием в этой ситуации. Витренко считает, что у России не будет необходимости использовать газотранспортную систему Украины для поставок в ЕС после введения в эксплуатацию «Северного потока – 2».

Потери украинского бюджета в случае прекращения транзита Витренко оценил в 4% от ВВП.

Ранее премьер России Дмитрий Медведев заявил, что для сохранения транзита газа в европейские страны через территорию Украины после 2019 года нужно выполнить ряд условий, при этом сама по себе реализация проекта «Северный поток – 2» не препятствует этому.

В понедельник глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев также предупредил о возможной потере Украиной всего транзита.