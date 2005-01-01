Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину

Для сохранения транзита газа в европейские страны через территорию Украины после 2019 года придется выполнить ряд условий, реализация проекта «Северный поток – 2» не препятствует этому, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

«Мы дорожим своей репутацией надежного партнера и хотим быть уверены в том, что сможем и дальше выполнять свои обязательства в полном объеме», – заявил российский премьер в интервью Luxemburger Wort.

Он пояснил, что «Северный поток – 2» снижает транзитные риски и является дополнительным, а не замещающим маршрутом поставок.

«Доля российского газа в газопотреблении ЕС сейчас составляет около 30%, и «Северный поток – 2» эту ситуацию кардинально не изменит. Он будет обеспечивать только часть необходимого Евросоюзу импорта, причем по более стабильному и более дешевому по сравнению с существующими маршруту. Это прямой выигрыш для европейских потребителей», – отметил премьер, передает РИА «Новости».

В то же время Медведев заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему после 2019 года, но при соблюдении определенных условий. В первую очередь, необходимо урегулировать отношения между заинтересованными компаниями. Кроме того, важны выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка, пояснил премьер.

Он также отметил, что в последние годы поставки российского газа в Европу растут. Причиной тому стали снижение добычи на старых месторождениях в Северном море, частичный отказ от угольной и атомной электрогенерации, необходимость подстраховывать возобновляемые источники энергии, «которые хотя и привлекательны с экологической точки зрения, но все еще не очень надежны с энергетической».

«Так что, думаю, и в обозримом будущем российский газ будет покрывать существенную часть энергопотребностей европейских стран», – резюмировал Медведев.

Между тем, в понедельник глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев предупредил о стоящей перед страной угрозой потери всего транзита, так как «Северный поток – 2» сделает украинскую газотранспортную систему невостребованной.

Немецкая Handelsblatt ранее писала, что возможный отказ России от транзита газа через Украину после ввода в строй «Северного потока – 2» может навредить отношениям Москвы с европейскими странами.

В комментарии газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар объяснил, что позицию противостояния России навязывают либеральные немецкие СМИ.