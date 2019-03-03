Немецкие СМИ увидели новую «угрозу» в «Северном потоке – 2»

Прекращение транзита газа через украинскую территорию после ввода в строй «Северного потока – 2» может навредить отношениям России и европейских стран, пишет немецкая Handelsblatt.

По оценке немецкого издания, в недавнем заявлении министра энергетики России Александра Новака, заявившего о намерении Москвы сохранить транзит голубого топлива через Украину, но признавшего необходимость модернизации украинской ГТС, якобы усматривается «сомнение в возможности продолжать транзит» через украинскую территорию, передает РИА «Новости».

Так, в статье приводятся слова заместителя председателя немецкой фракции ХДС/ХСС Йоханна Вадефула о том, что «Германия может столкнуться с кризисом доверия». «В отношении «Северного потока – 2» можно сказать, что слову России верить нельзя», – заявил он.

В свою очередь депутат Европарламента от партии Зеленых Ребекка Хармс призвала возобновить дискуссию о немецко-российском газопроводном проекте, а также об энергетических интересах Европы. Политик считает, что «Северный поток – 2» якобы не отвечает европейским интересам.

Новак ранее заявлял, что транзит газа через Украину в настоящее время является самым дорогим для России – на этом направлении тариф в два – два с половиной раза превышает стоимость на других маршрутах.

Вместе с тем, министр говорил о потенциале роста экспорта газа из России в Европу. По его словам, часть этого потенциального объема может быть транспортирована по газотранспортной системе Украины, если эта страна предложит конкурентоспособные условия. Объем транзита через Украину будет зависеть от европейских потребностей, отмечал он.

Ранее немецкие СМИ назвали пять заблуждений о «Северном потоке – 2».