Транзит газа через Украину оказался дороже «Северного потока» в несколько раз

Транзит газа через Украину на сегодняшний день самый дорогой для России, здесь тариф в 2-2,5 раза выше, чем на других маршрутах, заявил российский министр энергетики Александр Новак.

«Если говорить о существующих маршрутах, которые сегодня используются для транзита российского газа, то украинское направление на сегодняшний день является самим дорогим, и там самый высокий тариф установлен – он в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что значительно дешевле маршруты «Ямал – Европа» и «Северный поток – 1».

Украинская газотранспортная система, по его словам, создавалась около 50 лет назад. Новак отметил, что технологии устарели и наблюдается большой износ основных фондов. Из-за этого происходят большие потери при транспортировке газа.

Министр добавил, что Минэнерго видит потенциал роста экспорта газа из России в Европу. Часть этого потенциального объема, по его словам, может быть транспортирована по газотранспортной системе Украины, если эта страна предложит конкурентоспособные условия.

«Мы видим, что у нас будут загружены не только новые газопроводы и транспортные структуры, но есть потенциал в том числе и для того, чтобы осталась в качестве маршрута и использовалась газотранспортная система Украины, в каком-то объеме. Этот объем зависит от потребностей непосредственно потребителей Европы. Поэтому здесь предстоит еще большая дискуссия», – сказал он.

Новак подчеркнул, что тарифы на прокачку газа должны быть «конкурентными», также условием является «урегулирование всех возникших споров».

«Этот процесс идет уже много лет, было решение Стокгольмского арбитражного суда, которое, на наш взгляд, носило дискриминационный характер, явно политический оттенок», – добавил министр.

11 февраля исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что условия России для сохранения транзита топлива через Украину неприемлемы. По его словам, компания не собирается продлевать текущий контракт по транзиту.

Замминистра иностранных дел России Александр Панкин говорил, что Москва готова продолжать транзит через Украину только на своих условиях.