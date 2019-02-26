Транзит газа через Украину оказался дороже «Северного потока» в несколько раз

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26 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 20:39  |  vz.ru
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Что скрывается за громкими отставками в Газпроме

Миллер может укрепить свои позиции в Газпроме еще сильнейФото: Сергей Портер/«Ведомости»/ТАСС
Глава Газпрома Алексей Миллер прощается сразу с двумя своими заместителями, с которыми проработал бок о бок более 10 лет. Александр Медведев отвечал за экспорт, а Валерий Голубев – за внутренний рынок. При этом никаких нареканий со стороны компании в их адрес не прозвучало. С чем же связано увольнение столь важных топ-менеджеров в крупнейшей газовой компании России? Подробности...
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Лавров назвал три условия мирного договора с Японией

Сергей Лавров с японским министром иностранных дел Таро КоноФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что условия для решения проблемы мирного договора с Японией пока полностью отсутствуют. Почему именно сейчас российское руководство выступило со столь резкими оценками? Означает ли это, что вопрос о мирном договоре и окончании территориального спора снова практически закрыт и в ближайшие месяцы переговоры будут идти лишь для вида?  Подробности...
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Откровения Comedy Woman и Серебрякова вызывают брезгливость

Участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева оказалась в центре скандалаФото: телеканал ТНТ/Youtube
Со дня зверского убийства генерал-лейтенанта Дмитрия Михайловича Карбышева прошло 74 года и одна неделя. Со дня эфира, в котором участница шоу Comedy Woman Наталия Медведева произнесла текст про «дух генерала Карбышева», прошло 5 лет, 10 месяцев и 21 день. Почему же эта во всех смыслах очень давняя история стала одним из главных событий наступившей недели?  Подробности...
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Американские СМИ затравили подростка за «улыбку расиста»

Та самая фотография, обнажившая тотальное лицемерие американской прессыФото: кадр из видео
Одна-единственная фотография стала поводом для гигантской травли, которой подвергся совершенно невинный американский подросток. Всему виной стала его улыбка, обращенная к представителю индейского племени, и кепка с надписью «Сделаем Америку снова великой». Как такое произошло и при чем тут секта под названием «Черные евреи»? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Почему Россия без Украины может «сойти с рельсов»

Глеб Простаков, журналист
Доказывать российскому читателю, что большинство украинцев – вменяемые люди, которые оказались заложниками агрессивного меньшинства, реальных жестоких репрессий, а также ковровой пропаганды – дело неблагодарное. Подробности...
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Впервые в истории США президентом может стать социалист

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
Образцом реального социализма средний американец считает не СССР, Кубу или Северную Корею, а соседнюю Канаду с её бесплатной медициной, развитым общественным транспортом и доступным высшим образованием. Подробности...
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Сказать «нет» антисемейной идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Отрывать детей от матери и отца – значит резать по живому. Когда режут, чтобы спасти жизнь, – это одно. Когда режут потому, что сочли семью странной, – совсем другое. Быть странным – это не преступление. Подробности...
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          Транзит газа через Украину оказался дороже «Северного потока» в несколько раз

          26 февраля 2019, 20:11

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Транзит газа через Украину на сегодняшний день самый дорогой для России, здесь тариф в 2-2,5 раза выше, чем на других маршрутах, заявил российский министр энергетики Александр Новак.

          «Если говорить о существующих маршрутах, которые сегодня используются для транзита российского газа, то украинское направление на сегодняшний день является самим дорогим, и там самый высокий тариф установлен – он в 2-2,5 раза выше, чем другие маршруты», – передает его слова ТАСС.

          Он отметил, что значительно дешевле маршруты «Ямал – Европа» и «Северный поток – 1».

          Украинская газотранспортная система, по его словам, создавалась около 50 лет назад. Новак отметил, что технологии устарели и наблюдается большой износ основных фондов. Из-за этого происходят большие потери при транспортировке газа.

          Министр добавил, что Минэнерго видит потенциал роста экспорта газа из России в Европу. Часть этого потенциального объема, по его словам, может быть транспортирована по газотранспортной системе Украины, если эта страна предложит конкурентоспособные условия.

          «Мы видим, что у нас будут загружены не только новые газопроводы и транспортные структуры, но есть потенциал в том числе и для того, чтобы осталась в качестве маршрута и использовалась газотранспортная система Украины, в каком-то объеме. Этот объем зависит от потребностей непосредственно потребителей Европы. Поэтому здесь предстоит еще большая дискуссия», – сказал он.

          Новак подчеркнул, что тарифы на прокачку газа должны быть «конкурентными», также условием является «урегулирование всех возникших споров».

          «Этот процесс идет уже много лет, было решение Стокгольмского арбитражного суда, которое, на наш взгляд, носило дискриминационный характер, явно политический оттенок», – добавил министр.

          11 февраля исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что условия России для сохранения транзита топлива через Украину неприемлемы. По его словам, компания не собирается продлевать текущий контракт по транзиту.

          Замминистра иностранных дел России Александр Панкин говорил, что Москва готова продолжать транзит через Украину только на своих условиях.


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