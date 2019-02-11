Нафтогаз заявил об отказе продлевать контракт по транзиту газа из России

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что условия России для сохранения транзита топлива через Украину неприемлемы, и отметил, что компания не собирается продлевать текущий контракт по транзиту.

Витренко заявил, что условия Москвы уже ранее называл Газпром: это «восстановление баланса в отношениях» между российской и украинской компаниями и переговоры по продолжению текущего контракта о транзите, передает РИА «Новости».

«Оба этих условия являются совершенно неприемлемыми для Нафтогаза, и в этом нас поддерживает Еврокомиссия», – подчеркнул Витренко.

Исполнительный директор отметил, что «баланс» был восстановлен решениями международного арбитража, подлежащими безотлагательному исполнению.

По его словам, Нафтогаз не откажется от выигрыша 4,6 млрд долларов по транзитному делу и 2 млрд долларов за пересмотр цен на газ.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Панкин сообщил, что Москва готова продолжать транзит через Украину только на своих условиях.