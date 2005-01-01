Жесткой критике «Северного потока – 2» в Германии дали объяснение

«Либеральные немецкие СМИ говорят, что Россия это враг, с ней мы воюем на Украине и в Сирии, что никогда не надо идти навстречу России. Некоторые открыто пишут, что России нельзя давать зарабатывать на европейском рынке, чтобы потом она там ставила ракеты и создавала свой военно-промышленный комплекс», – рассказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя очередную негативную статью про «Северный поток – 2» в местной прессе.

«Меня удивляет, что во всех главных либеральных газетах Германии пишут про «Северный поток – 2» одно и то же. Это очень негативные статьи, одна похожа на другую, как будто это заказные статьи. Но это позиция редакций, которые занимаются политикой, тогда как в народе взгляды на это совсем другие – там за примирение и сотрудничество с Россией, они понимают, что им нужен российский газ», – говорит известный немецкий политолог Александр Рар, комментируя очередную статью в немецкой газете Handelsblatt.

В ней ряд экспертов говорят о якобы новой угрозе от «Северного потока – 2». Прекращение транзита газа через Украину после ввода в строй новой трубы может навредить отношениям России и европейских стран, пишет издание. Газета опросила ряд немецких политиков после недавнего интервью министра энергетики России Александра Новака, в котором он в очередной раз заявил о намерении Москвы сохранить транзит голубого топлива через Украину, однако признал, что Киеву необходимо модернизировать свою ГТС. Немецкое издание усмотрело в этом «сомнение в возможности продолжать транзит через Украину».

«Если высказывание Новака действительно считать последним словом, то Германия может столкнуться с кризисом доверия, а в отношении «Северного потока – 2» можно сказать, что слову России верить нельзя», – цитирует Handelsblatt заместителя председателя немецкой фракции ХДС/ХСС Йоханна Вадефула. Депутат Европарламента от партии Зеленых Ребекка Хармс в интервью изданию также заявила, что этот проект угрожает интересам Европы.

Правда, убедить население Германии либеральной прессе никак не удается. Большинство жителей Германии, согласно опросам, поддерживают строительство «Северного потока – 2».

«Мне кажется, что нарратив, который распространяют немецкие либеральные СМИ, неправильный, но он все равно имеет место. Они считают, что Германия должна учитывать мнение поляков и прибалтов, потому что они Германии ближе, чем Россия. По их мнению, если мы перессоримся с восточными европейцами по этому вопросу, тогда Германия может потерять свое лидерство в Европе, на нее будут косо смотреть. В то же время важны отношения с Америкой, нельзя вконец с ней разругаться, нужно искать точки соприкосновения. Отказ от «Северного потока – 2», как пишут в этих газетах, мог бы объединить Германию и с Восточной Европой, и с США», – объясняет позиции либеральных СМИ Рар.

Что касается России, то ее они считают врагом. «Либеральные СМИ говорят, что Россия это враг, с ней мы воюем на Украине и в Сирии, что никогда на надо идти навстречу России. Некоторые открыто пишут, что России нельзя давать заработать на европейском рынке, чтобы потом она там ставила ракеты и создавала свой военно-промышленный комплекс. Такой аргумент тоже слышится», – говорит немецкий политолог.

«Такая позиция в элитах и главных редакциях Германии присутствует, с этим ничего не поделаешь. Но есть в Германии и другие конструктивные силы, которые будут стоить на своем, поэтому, я думаю, что будет все нормально»,

– отмечает Александр Рар.

Собственно, по его словам, спрос в Европе на газ должен увеличиться, потому что добыча собственного газа в Европе, сходит на нет и есть планы по переходу с угля и нефти на газ. Поэтому так или иначе Европе придется наращивать импорт голубого топлива, а чтобы он пришел в Европу требуются новые инфраструктурные проекты. «И вот сталкиваются два конкурирующих проекта. Американский сжиженный газ, который американцы хотят поставлять на европейский рынок и вытолкнуть оттуда российский, и трубопроводный газ из РФ. Есть люди и силы, которые уже пятьдесят лет сотрудничают с Россией, и они выступают за более конкретный проект – «Северный поток – 2», – говорит Рар.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа навязывает Газпрому заботу об украинской трубе за счет России.