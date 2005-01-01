Что кроется за секретным газовым планом Украины

Взгляд
6 марта, среда  |  Последнее обновление — 21:28  |  vz.ru
Разделы

Чем американцев так напугал МС-21

Американцы ударили по российской гражданской авиации Фото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»
США своим запретом поставлять композитные материалы создали серьезную угрозу российскому МС-21, призванному превзойти американские и европейские аналоги. Однако Россия приняла вызов и готова всего за два года заместить зарубежные композиты отечественными. Почему Россия не додумалась до этого раньше? И что ждет МС-21, если все пойдет не по плану? Подробности...
Перейти а раздел…

Макрон предложил защиту от трех главных врагов Европы

Эммануэль Макрон призвал к европейскому возрождениюФото: Charles Platiau/Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением ко всем европейцам. Десятки газет одновременно опубликовали его статью, в которой он говорит о нависшей над Евросоюзом опасности и призывает к новому европейскому ренессансу. Париж пытается взять на себя роль политического лидера ЕС, вдохнуть вторую жизнь в евроинтеграцию. Но чем же пугает Европу Макрон? Подробности...
Перейти а раздел…

Когда в России начнется дискриминация мужчин

Компания Google уже не раз становилась мишенью для ругани феминисток и феминистовФото: Stephen Lam/Reuters
Победное шествие феминизма на Западе дошло до того, что теперь там мужчинам начали платить меньше, чем женщинам. Началась дискриминация в обратную сторону. Первой в этом призналась корпорация Google, объявив итоги собственной финансовой ревизии, согласно которым сильный пол теперь зарабатывает в компании меньше, чем пол прекрасный. Дойдет ли однажды до такого и в России? Подробности...
Перейти а раздел…

Индия показала Пакистану, кто в море хозяин

Индийский флот, в том числе и подводный, считается гораздо мощнее пакистанскогоФото: facebook.com/IndianNavy
Индо-пакистанская напряженность сменила стихию – после воздушного боя аналогичный едва не случился на воде. Исламабад утверждает, что отогнал от своей морской границы индийскую субмарину. Пока неясно, зачем индийцы подошли так близко к вражескому берегу, да еще и подняли перископ. Неужели они сами хотели быть замеченными, рискуя при этом попасть под огонь береговых батарей или ВВС? Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

В украинской политике началась охота на кабана

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Действующего президента Украины принято изображать нескладным увальнем и алкоголиком. Но все, кто знаком с его характером не по СМИ, знают, что как политик он обладает редким качеством – системностью. Планирует свои действия шаг за шагом. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Макрон идет дорогой Путина и Трампа

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Главным макроновским предложением становится суверенитет ЕС как мировой силы, конкурирующей с другими мировыми силами на всех фронтах – от военного до научно-образовательного со слоганом «Свобода. Защита. Прогресс». В этом есть логика и обаяние. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Обман Китая и США исказил картину мира

Эдуард Лимонов, писатель
Хочу поделиться недоверием. Мы живём в фантастическом мире, где каждый сочинил сказку, выгодную себе. Жульничают все страны. Ради запугивания соседних стран и ради престижа. А почему вы вообще решили что всё честно? Всё нечестно. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые трагичные смерти мировых звезд музыки

    Обсуждение: 12 комментариев

    Какие новые льготы получат семьи с детьми

    Обсуждение: 8 комментариев

    Политические аксиомы Путина

    Обсуждение: 13 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Женеве открылся крупнейший международный автосалон

      В Швейцарии стартовал Женевский автосалон – одно из главных ежегодных событий в мире автопрома и традиционное место презентаций новинок от ведущих мировых автомобильных брендов. Уже представлена одна из сенсационных новинок – McLaren Speedtail Concept
      Подробности...

      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал

      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал, кульминацией которого станут выступления лучших городских школ самбы. В этом году в красочном шествии принимают участие порядка 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов. В городе перекрыты центральные улицы и даже объявлены дополнительные выходные
      Подробности...

      Русская река затопила американский город

      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Являются ли пранкеры Лексус и Вован инструментом спецслужб?
          • Да

          • Нет

          Какой кандидат на пост президента Украины из четверки лидеров вам более симпатичен?
          • Юрий Бойко

          • Владимир Зеленский

          • Пётр Порошенко

          • Юлия Тимошенко

          Вы привиты от кори?
          • Да

          • Нет

          • Не знаю

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:В ЕС заявили об успешном преодолении миграционного кризиса
            Путин потребовал от ФСБ заняться нарушающими права бизнеса правоохранителямиВ Британии не исключили размещения новых наземных ядерных ракет в ЕвропеМИД увидел свидетельство слабости позиций США на рынке вооруженийРусский квас стал новейшим трендом в США
            Поставки российской нефти в США резко увеличилисьРСПП предложила передать полномочия по взысканию долгов частным приставамСобчак с Богомоловым застали вместе в чешском аэропортуРоссийского хоккеиста возмутили голые гомосексуалы на пляжах Майами
            Украина получила турецкие ударные беспилотникиПорошенко узаконил присутствие иностранных войск на территории УкраиныСкончался первый бас-гитарист группы QueenПермские студенты сняли эротическое видео к 8 Марта

            «Земля плоская»


            Постпред Британии в ООН презрительно отозвалась о российской науке

            случился приступ


            Израильский миллиардер умер в Париже во время операции по увеличению пениса

            «плохо работали»


            Депутат назвал бедных пенсионеров «тунеядцами» и «алкашами» (видео)

            Видео

            Президент Франции


            Макрон предложил защиту от трех главных врагов Европы

            мораль и нравственность


            Как нужно наказывать за «ведомственный стриптиз»

            азиатский конфликт


            Зачем Индия отправила подлодку к границам Пакистана

            «здесь будут жить другие»


            России предсказана исламизация

            российский самолет


            Чем американцев так напугал МС-21

            Смертельная мода


            Инокиня Евгения (Сеньчукова): Антипрививочники убивают своих детей

            Альбион в тумане


            Борис Кагарлицкий: Англичане будут наказаны за побег из Европы

            Кошкин дом


            Анна Долгарева: Максимум любви и милоты за небольшие деньги

            на ваш взгляд


            Являются ли пранкеры Лексус и Вован инструментом спецслужб?

            Что кроется за секретным газовым планом Украины

            Киев подготовился к провалу газовых переговоров с Россией   6 марта 2019, 20:00
            Фото: Gleb Garanich/Reuters
            Текст: Ольга Самофалова

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Замглавы украинского МИД Елена Зеркаль объявила о намерении Киева после завершения текущего транзитного контракта с Газпромом в декабре 2019 года придерживаться в отношениях с российской компанией «плана А». А в случае, если он не сработает, у украинских властей есть и запасной план действий – «план Б», изготовленный совместно с американцами. Что же это за планы?

            Как заявила замминистра иностранных дел страны Елена Зеркаль, Киев после завершения текущего транзитного контракта в декабре 2019 года намерен придерживаться «плана А»: ратифицировать новые приложения к Соглашению об ассоциации с ЕС по интеграции Украины в энергетическое пространство и сделать их юридически обязывающими.

            Однако, отметила Зеркаль, у украинских властей есть и запасной план действий. Киев хорошо «изучил уроки» газового кризиса в 2009 году, поэтому совместно с «партнерами» готовит предупредительные меры на случай провала переговоров, заявила она. «Мы разработали наш собственный план относительно устойчивости с помощью Соединенных Штатов», – сказала Зеркаль, не раскрыв его детали.

            «У представителя МИД Украины какая-то каша в голове: странным образом перекрутились три разные темы. Такое ощущение, что МИД Украины не понимает ничего в энергетике. Первая тема – это договор о транзите российского газа после 2019 года в рамках трехсторонней комиссии России, Украины и ЕС. Вторая – это история с газоснабжением самой Украины, где страна будет закупать газ для собственных нужд. Третья история – это интеграция в европейское энергетическое законодательство, в том числе распространение правил Третьего энергопакета на территории Украины», – говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

            Например, представитель украинского МИДа зачем-то увязывает в «плане А» подписание транзитного контракта и имплантацию европейских энергетических норм. «Интегрироваться в европейское энергетическое пространство Украине никто не мешает, это никак не влияет на подписание транзитного контракта с Россией. Это разные вещи и одно с другим не связано. Требования Третьего энергопакета никак на транзит не влияют. Газпром не владеет украинской ГТС, не загружает полностью эту украинскую трубу, даже на 50% ее не загружает. В этом плане для Газпрома нет никаких ограничений, если Украина распространит на своей территории нормы Третьего энергопакета», – объясняет Юшков.

            Учитывая, что в заявлении Зеркаль мало конкретики и логика хромает, появилось много разных версий того, что же могут представлять из себя «план А» и «план Б», придуманные на Украине.

            Это может быть угрозой со стороны Украины в адрес европейцев. ЕК не раз организовывала трехсторонние переговоры с Газпромом, примиряла две стороны, и выступает за продолжение транзита через Украину. Однако МИД Украины неожиданно говорит, что если с европейцами план не выгорит, то уже наготове план с другим партнером – с США, которые единственные заинтересованы в провале газовых трехсторонних переговоров России, Украины и ЕК. Самим участникам переговоров это невыгодно и создает неприятности в той или иной степени. Зато американскому СПГ это было бы на руку. То, что украинские власти ориентируются на подсказки США в этом вопросе, должно испугать европейцев и насторожить Россию.

            Впрочем, Игорь Юшков считает, что «план А» и «план Б», если они вообще существуют, скорее связаны с газоснабжением самой Украины и частично с новым договором о транзите газа.

            «Мне кажется, это заявление рассчитано на самих украинцев. МИД Украины хочет не европейцев напугать, а скорее самих украинцев успокоить. Все прекрасно знают, что по реверсу из ЕС идет не европейский, а российский газ. Поэтому даже обыватель начинает понимать, что если не будет транзита российского газа, то не будет и газа для самих украинских потребителей»,

            – рассуждает собеседник.

            Иными словами, «план А» – договориться с Россией о новом договоре на транзит газа в Европу. На каких условиях и о каком объеме транзита идет речь – это уже вопрос переговоров. Россия говорила, что готова сохранить транзит в объеме 10-15 млрд кубометров в год при вводе в строй двух обходных газопроводов – «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Но не исключено, что на 2020 год договорятся о более высоких объемах. В любом случае транзита даже на 10-15 млрд кубометров в год будет достаточно, чтобы Украина могла покупать для себя реверсный газ из Европы. В прошлом году Киев импортировал реверсного газа чуть более 10 млрд кубов.

            «Если транзита российского газа не будет, значит, и придется как-то по-другому импортировать газ. Думаю, это и есть «план Б». Упоминание о том, что «план Б» разработан совместно с США – это отсылка к визиту американского министра энергетики Рика Перри на Украину в прошлом году. Тогда он открыто сказал, что Украина – молодец, потому что закупает уголь из Пенсильвании, но надо бы поднатужиться и закупать еще и американский СПГ», – рассуждает эксперт ФНЭБ. Покупка российского газа напрямую у Газпрома, конечно, исключается.

            То есть «план Б» предполагает закупку Украиной вместо трубопроводного (российского) газа сжиженного природного газа из США.

            Если украинская ГТС опустеет от российского газа, то как раз появится возможность использовать украинскую трубу в реверсном режиме для транспортировки американского СПГ, который пришел, например, в Польшу. Правда, одна Польша не справится с потребностями Украины в импорте (ей надо более 10 млрд кубов): мощности польского СПГ-терминала вдвое меньше потребностей украинского импорта – всего пять млрд кубов, и часть поляки сами закупают.

            «Украине придется искать другие пути закупки сжиженного природного газа. СПГ-терминал есть в Литве, но здесь придется разработать более сложную схему доставки, так как Украина и Литва не связаны советскими трубами, как Польша с Украиной. Турки в принципе могут заниматься регазификацией газа и качать газ реверсом на Украину, но это тоже будет сложно», – говорит Игорь Юшков.

            Американский или любой другой СПГ будет обходиться в любом случае дороже, чем реверсный российский газ сегодня (который дороже прямых закупок у Газпрома).

            «Появится большая зависимость от глобальной системы торговли СПГ. Прошлый год показал, что рынок газа глобализируется: стоимость газа в Азии уже определяет ценовую ситуацию на европейском рынке. Если в Азии газ дорогой, то все объемы затягиваются туда пылесосом. И если ты хочешь купить СПГ, то будь добр отвалить столько же, сколько платят азиаты. И, наоборот, если в Азии падает спрос и цена на СПГ, то сразу же многие производители, в том числе американские, направляют свой газ на европейский рынок, где возрастает конкуренция. Если Украина хочет постоянно получать СПГ (американский или любой другой), то она должна быть готова к тому, что периодически это будет очень дорого, а иногда – не так дорого», – говорит Игорь Юшков.

            Чтобы СПГ привезли на польский терминал, Украине придется предложить высокую азиатскую цену газовому трейдеру. Дальше придется еще заплатить второму трейдеру за прокачку этого газа из порта до украинской границы. Сумма будет выходить большая: мало того, что число посредников увеличивается, так еще и реверс будет не виртуальным, а реальным.

            «За транзит газа от побережья Балтийского моря (если говорим о Польше) до Украины придется заплатить больше. Сейчас Украина оплачивает за реверс газа только маржу европейского трейдера (собственники там могут быть и сами украинские политики и бизнесмены). Потому что сейчас реверс газа бумажный. А вот транспортировка СПГ – это не просто виртуальная операция, а физическая прокачка. Поэтому это будет дороже», – говорит Юшков.

            Возможно, «план Б» включает также продажу украинской ГТС американцам за бесценок, чтобы новые владельцы легко могли организовать закупку американского СПГ через европейские СПГ-терминалы, а также с легкостью продолжать поднимать тарифы на газ для простых украинцев, не подставляя политическую верхушку Украины.

            Интересно, что украинские эксперты вообще сомневаются в существовании какого-то «плана Б».

            Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил НСН, что никакого «плана Б» у Киева нет, а подобные заявления делаются для того, чтобы глава госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сохранил за собой свое кресло, которое шатается. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ищет нового главу украинской компании в связи с окончанием контракта с Коболевым, но последний покидать хлебное место очень не хочет.

            «Коболев резко ударился в пиар. Он заявлял, что как только ГТС заберут, сразу Путин нападет на Украину. Теперь он говорит, что у него есть «план Б». В действительности ничего нет. Это заявление – пустышка, просто пиар, потому что на сегодняшний момент и украинские олигархи, и российская власть понимают, что после выборов пройдут переговоры с Россией, заключат более-менее нормальный контракт и все. Все, что он говорит, пустой треп. Это нельзя реализовать», – пояснил украинский политолог.


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............