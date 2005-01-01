Что кроется за секретным газовым планом Украины

Замглавы украинского МИД Елена Зеркаль объявила о намерении Киева после завершения текущего транзитного контракта с Газпромом в декабре 2019 года придерживаться в отношениях с российской компанией «плана А». А в случае, если он не сработает, у украинских властей есть и запасной план действий – «план Б», изготовленный совместно с американцами. Что же это за планы?

Как заявила замминистра иностранных дел страны Елена Зеркаль, Киев после завершения текущего транзитного контракта в декабре 2019 года намерен придерживаться «плана А»: ратифицировать новые приложения к Соглашению об ассоциации с ЕС по интеграции Украины в энергетическое пространство и сделать их юридически обязывающими.

Однако, отметила Зеркаль, у украинских властей есть и запасной план действий. Киев хорошо «изучил уроки» газового кризиса в 2009 году, поэтому совместно с «партнерами» готовит предупредительные меры на случай провала переговоров, заявила она. «Мы разработали наш собственный план относительно устойчивости с помощью Соединенных Штатов», – сказала Зеркаль, не раскрыв его детали.

«У представителя МИД Украины какая-то каша в голове: странным образом перекрутились три разные темы. Такое ощущение, что МИД Украины не понимает ничего в энергетике. Первая тема – это договор о транзите российского газа после 2019 года в рамках трехсторонней комиссии России, Украины и ЕС. Вторая – это история с газоснабжением самой Украины, где страна будет закупать газ для собственных нужд. Третья история – это интеграция в европейское энергетическое законодательство, в том числе распространение правил Третьего энергопакета на территории Украины», – говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Например, представитель украинского МИДа зачем-то увязывает в «плане А» подписание транзитного контракта и имплантацию европейских энергетических норм. «Интегрироваться в европейское энергетическое пространство Украине никто не мешает, это никак не влияет на подписание транзитного контракта с Россией. Это разные вещи и одно с другим не связано. Требования Третьего энергопакета никак на транзит не влияют. Газпром не владеет украинской ГТС, не загружает полностью эту украинскую трубу, даже на 50% ее не загружает. В этом плане для Газпрома нет никаких ограничений, если Украина распространит на своей территории нормы Третьего энергопакета», – объясняет Юшков.

Учитывая, что в заявлении Зеркаль мало конкретики и логика хромает, появилось много разных версий того, что же могут представлять из себя «план А» и «план Б», придуманные на Украине.

Это может быть угрозой со стороны Украины в адрес европейцев. ЕК не раз организовывала трехсторонние переговоры с Газпромом, примиряла две стороны, и выступает за продолжение транзита через Украину. Однако МИД Украины неожиданно говорит, что если с европейцами план не выгорит, то уже наготове план с другим партнером – с США, которые единственные заинтересованы в провале газовых трехсторонних переговоров России, Украины и ЕК. Самим участникам переговоров это невыгодно и создает неприятности в той или иной степени. Зато американскому СПГ это было бы на руку. То, что украинские власти ориентируются на подсказки США в этом вопросе, должно испугать европейцев и насторожить Россию.

Впрочем, Игорь Юшков считает, что «план А» и «план Б», если они вообще существуют, скорее связаны с газоснабжением самой Украины и частично с новым договором о транзите газа.

«Мне кажется, это заявление рассчитано на самих украинцев. МИД Украины хочет не европейцев напугать, а скорее самих украинцев успокоить. Все прекрасно знают, что по реверсу из ЕС идет не европейский, а российский газ. Поэтому даже обыватель начинает понимать, что если не будет транзита российского газа, то не будет и газа для самих украинских потребителей»,

– рассуждает собеседник.

Иными словами, «план А» – договориться с Россией о новом договоре на транзит газа в Европу. На каких условиях и о каком объеме транзита идет речь – это уже вопрос переговоров. Россия говорила, что готова сохранить транзит в объеме 10-15 млрд кубометров в год при вводе в строй двух обходных газопроводов – «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Но не исключено, что на 2020 год договорятся о более высоких объемах. В любом случае транзита даже на 10-15 млрд кубометров в год будет достаточно, чтобы Украина могла покупать для себя реверсный газ из Европы. В прошлом году Киев импортировал реверсного газа чуть более 10 млрд кубов.

«Если транзита российского газа не будет, значит, и придется как-то по-другому импортировать газ. Думаю, это и есть «план Б». Упоминание о том, что «план Б» разработан совместно с США – это отсылка к визиту американского министра энергетики Рика Перри на Украину в прошлом году. Тогда он открыто сказал, что Украина – молодец, потому что закупает уголь из Пенсильвании, но надо бы поднатужиться и закупать еще и американский СПГ», – рассуждает эксперт ФНЭБ. Покупка российского газа напрямую у Газпрома, конечно, исключается.

То есть «план Б» предполагает закупку Украиной вместо трубопроводного (российского) газа сжиженного природного газа из США.

Если украинская ГТС опустеет от российского газа, то как раз появится возможность использовать украинскую трубу в реверсном режиме для транспортировки американского СПГ, который пришел, например, в Польшу. Правда, одна Польша не справится с потребностями Украины в импорте (ей надо более 10 млрд кубов): мощности польского СПГ-терминала вдвое меньше потребностей украинского импорта – всего пять млрд кубов, и часть поляки сами закупают.

«Украине придется искать другие пути закупки сжиженного природного газа. СПГ-терминал есть в Литве, но здесь придется разработать более сложную схему доставки, так как Украина и Литва не связаны советскими трубами, как Польша с Украиной. Турки в принципе могут заниматься регазификацией газа и качать газ реверсом на Украину, но это тоже будет сложно», – говорит Игорь Юшков.

Американский или любой другой СПГ будет обходиться в любом случае дороже, чем реверсный российский газ сегодня (который дороже прямых закупок у Газпрома).

«Появится большая зависимость от глобальной системы торговли СПГ. Прошлый год показал, что рынок газа глобализируется: стоимость газа в Азии уже определяет ценовую ситуацию на европейском рынке. Если в Азии газ дорогой, то все объемы затягиваются туда пылесосом. И если ты хочешь купить СПГ, то будь добр отвалить столько же, сколько платят азиаты. И, наоборот, если в Азии падает спрос и цена на СПГ, то сразу же многие производители, в том числе американские, направляют свой газ на европейский рынок, где возрастает конкуренция. Если Украина хочет постоянно получать СПГ (американский или любой другой), то она должна быть готова к тому, что периодически это будет очень дорого, а иногда – не так дорого», – говорит Игорь Юшков.

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Чтобы СПГ привезли на польский терминал, Украине придется предложить высокую азиатскую цену газовому трейдеру. Дальше придется еще заплатить второму трейдеру за прокачку этого газа из порта до украинской границы. Сумма будет выходить большая: мало того, что число посредников увеличивается, так еще и реверс будет не виртуальным, а реальным.

«За транзит газа от побережья Балтийского моря (если говорим о Польше) до Украины придется заплатить больше. Сейчас Украина оплачивает за реверс газа только маржу европейского трейдера (собственники там могут быть и сами украинские политики и бизнесмены). Потому что сейчас реверс газа бумажный. А вот транспортировка СПГ – это не просто виртуальная операция, а физическая прокачка. Поэтому это будет дороже», – говорит Юшков.

Возможно, «план Б» включает также продажу украинской ГТС американцам за бесценок, чтобы новые владельцы легко могли организовать закупку американского СПГ через европейские СПГ-терминалы, а также с легкостью продолжать поднимать тарифы на газ для простых украинцев, не подставляя политическую верхушку Украины.

Интересно, что украинские эксперты вообще сомневаются в существовании какого-то «плана Б».

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил НСН, что никакого «плана Б» у Киева нет, а подобные заявления делаются для того, чтобы глава госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сохранил за собой свое кресло, которое шатается. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ищет нового главу украинской компании в связи с окончанием контракта с Коболевым, но последний покидать хлебное место очень не хочет.

«Коболев резко ударился в пиар. Он заявлял, что как только ГТС заберут, сразу Путин нападет на Украину. Теперь он говорит, что у него есть «план Б». В действительности ничего нет. Это заявление – пустышка, просто пиар, потому что на сегодняшний момент и украинские олигархи, и российская власть понимают, что после выборов пройдут переговоры с Россией, заключат более-менее нормальный контракт и все. Все, что он говорит, пустой треп. Это нельзя реализовать», – пояснил украинский политолог.