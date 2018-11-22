«Газовая атака» Украины на Россию продлится до выборов

Украинский «Нафтогаз» разразился целой тирадой громких заявлений в отношении России. Уже скоро Украина якобы распродаст арестованное в Европе газпромовское имущество и положит миллиарды долларов себе в карман. А новый председатель в Совете ЕС якобы поможет остановить строительство обходных российских газопроводов. Какие основания у Киева для такой бравады?

В понедельник, 21 января, в Брюсселе пройдут трехсторонние министерские переговоры по газу в формате Россия – Украина – ЕС. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. И чтобы сохранить транзит через Украину в 2020 году, необходимо подписать новый контракт.

В преддверии этих переговоров «Нафтогаз» разразился целой тирадой победных реляций в адрес Газпрома и России.

Накануне Коболев сделал сенсационное заявление, что «Нафтогазу» якобы удалось арестовать активы Газпрома за рубежом – в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании. Причем стоимость имущества даже больше, чем долг Газпрома перед Украиной, который присудил ранее Стокгольмский арбитраж в размере 2,56 млрд долларов. Коболев выразил уверенность, что якобы до конца года Украине удастся продать газпромовское имущество с молотка и забрать эти миллиарды себе.

Затем Коболев назвал колоссальную цифру якобы ущерба «Нафтогаза» от газовых контрактов с Газпромом, подписанных в 2009 году. «За период до 2014 года Украина потеряла безвозвратно примерно 32 млрд долларов. Эта цифра состоит из переплат, штрафов и других компонентов вследствие контрактов 2009 года», – отметил он.

Наконец, «Нафтогаз» предпринял очередную безнадежную попытку остановить строительство «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Коболев выразил надежду, что Румыния, которая председательствует в Совете ЕС в первом полугодии 2019 года, вынесет на рассмотрение Европарламента поправки к Газовой директиве ЕС, которые смогут остановить строительство обходных трубопроводов.

В конце концов глава «Нафтогаза» заявил, что сохранение транзита российского газа через Украину – это, конечно, главная задача предстоящих переговоров. Однако Коболев не исключил прекращения транзита с 2020 года, если стороны так и не подпишут новый контракт.

«Политическая истерия накрывает Украину, которая живет в Зазеркалье. Все эти заявления Коболева – это политическая бравада перед выборами украинского президента в марте. Украине надо продемонстрировать, что она победила Россию, согнула ее в бараний рог»,

– считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков.

Ждать каких-то результатов от встречи 21 января бессмысленно. Газовые переговоры будут долгими и тяжелыми. «Если украинские власти пойдут на уступки до президентских выборов, то, естественно, их обвинят в том, что они продались москалям. Поэтому сейчас им надо всеми способами показывать только одно – как они победили Россию. На сайте «Укртрансгаза» первая же новость на весь экран – «Три года без покупки российского газа». Хотя Киев сам признал, что весь импорт, который они получают из Европы, – это все тот же российский газ, просто покупают они его у посредников», – говорит Юшков.

На самом деле все это не реальные победы, а манипулятивные игры с фактами. История с арестом и продажей активов Газпрома за рубежом в пользу Украины – это полный блеф, говорит Юшков. Во-первых, суды просто не могли арестовать зарубежные активы Газпрома на сумму, превышающую сумму долга в 2,5 млрд долларов. Во-вторых, ни один суд ни разу не рассматривал отчуждение арестованного имущества. Более того, пока разбирательство в Стокгольмском арбитраже не закончится, ни один суд не будет отчуждать имущество одной страны в пользу другой, говорит Юшков. Газпром подал апелляцию в Стокгольм, и решение по ней еще не принято, поэтому официально разбирательство не завершено.

«К тому же Газпром бегает за Нафтогазом по всей Европе и везде оспаривает решения об аресте: суды становятся на сторону Газпрома, снимая эти аресты», – говорит Юшков. Так и произошло сразу после преувеличенных заявлений Коболева. Суд кантона Цуг (Швейцария) 16 января полностью отменил постановление, вынесенное 29 мая 2018 года, о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на акции «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2, сообщил Газпром накануне.

Главный исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко поспешил объяснить решение суда отменить заморозку активов тем, что суд не нашел эти активы Газпрома в Швейцарии. Поэтому «Нафтогаз Украины» продолжит искать активы Газпрома в Швейцарии для их дальнейшего ареста, заверил Витренко.

Заявления по поводу десятков миллиардов ущерба Украины от газовых контрактов с Газпромом за шесть лет – это та же гиперболизированная история. Киев всегда хотел платить за импортный российский газ меньше, и чтобы Газпром, наоборот, платил Украине за услуги транзита по более высоким ставкам. Однако Стокгольмский арбитраж признал, что цены на российский газ для Украины были рыночными, и даже потребовал вернуть долг за неоплаченные «Нафтогазом» поставки.

Более того, теперь Киев покупает импортный газ в Европе по более высокой цене. Если бы Украина покупала импортный газ у Газпрома напрямую, то сэкономила бы целых полмиллиарда долларов только за один год. «Средняя цена закупки импортного газа Украиной в 2018 году выходит 298,8 доллара за тысячу кубометров. При этом, по данным Газпрома, средняя цена российского газа для дальнего зарубежья в 2018 году составила 248 долларов за тысячу кубов. То есть Украина переплачивает 50 долларов за каждую тысячу кубометров. За год переплата составила 538 млн долларов в 2018 году», – посчитал Игорь Юшков. Поэтому все эти разговоры об ущербе Украины от контракта от 2009 года выглядят, конечно, неубедительно.

Что касается штрафов, в том числе за прокачку через Украину газа меньшего объема, чем мощности самой ГТС, то Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил это исковое требование «Нафтогаза». Отсюда и образовался этот долг в 2,5 млрд долларов, который так рьяно пытается выбить Киев. Однако Газпром оспаривает это судебное решение, потому что в транзитном контракте не прописаны штрафные санкции за невыполнение условия «качай или плати».

Что касается попытки протолкнуть в Европарламент некие поправки, запрещающие строительство морской части газопровода «Северный поток – 2» и «Турецкого потока», то это опять же нереальные мечты Коболева.

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Ранее ряд европейских стран уже попытались блокировать строительство морского газопровода «Северный поток – 2» путем применения к нему норм Третьего энергопакета ЕС. Однако юридическая служба ЕК после долгих обдумываний дала четкий отрицательный ответ на запрос о блокировке. Потому что это означало бы юридическое варварство – что европейское законодательство может выходить за пределы ЕС. Морской трубопровод строится вне зоны ЕС, и нормы Третьего энергопакета ЕС не могут на него распространяться. Ровно так же ЕК не может помешать морской части «Турецкого потока». Запретить же продолжение газопроводов по европейской территории тоже не получится, потому что строить их будут сами европейцы, а не Газпром. Ошибки «Южного потока» учтены, и теперь Газпром играет четко по правилам ЕС.

«Нафтогазу» придется смириться с тем, что обходные российские газопроводы будут построены. Ранее еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер, который не является сторонником «Северного потока – 2», признал, что уже даже угрозы Трампа не в состоянии остановить проект. А недавние письма посла США в ФРГ Ричарда Гренелла в адрес компаний BASF и Uniper о возможных санкциях против них из-за участия в проекте «Северный поток – 2» МИД Германии расценил как провокацию. Даже Китай, который практически никогда официально не вмешивается во внешние дела, которые его не касаются, не выдержал и публично вступился за право России и Германии строить «Северный поток – 2». На что рассчитывает Украина, когда здесь уже даже США поставили на место?

Что касается газовых переговоров, то никакой рациональности от Украины до марта ждать не стоит. Только после выборов, когда политические страсти утихнут, можно будет действительно переходить к диалогу. «А наиболее конструктивно, думаю, начнут говорить только после окончательного решения Стокгольмского арбитража. Но это будет, скорее всего, не раньше лета», – считает эксперт ФНЭБ.

Как вариант, конечно, Украина откажется от исков в Стокгольме и долга в 2,5 млрд долларов, и контракт подпишут еще до судебного решения. Но это выглядит сегодня фантастично.

Что будет, если до 31 декабря 2019 года контракт так и не будет подписан? Тогда с 1 января 2020 года никакой газ в Европу через Украину не пойдет.

Если все обходные российские газопроводы к этому времени успеют достроить, то ни Россия, ни Европа не испытают проблем. Только Украине останется посыпать голову пеплом. В сумме новые газопроводы позволят качать в Европу 86,5 млрд кубов: «Северный поток – 2» даст 55 млрд кубов, две нити «Турецкого потока» – еще 31,5 млрд кубов. «Это ровно такой же объем газа, который в этом году Газпром прокачал через Украину, по данным «Укртрансгаза» – 86,8 млрд кубов», – отмечает Игорь Юшков.

Однако в 2020 году обходные газопроводы, скорее всего, не заработают на полную мощность. Во-первых, не успеют достроить газопровод EUGAL, который является продолжением «Северного потока – 2» на европейской территории. Во-вторых, не успеют достроить все газопроводы второй нитки «Турецкого потока», которые также проходят по европейской территории. По словам Юшкова, в 2020 году будет точно запитана Болгария и, скорее всего, Сербия, а это в сумме лишь 5 млрд кубометров газа вместо полной мощности второй нитки в 15,75 млрд кубов.

«Как минимум в 2020 году транзит через Украину в объеме 20–30 млрд кубов необходим. Поэтому договариваться надо», – говорит Юшков.

Российская переговорная позиция такова. Во-первых, надо разрешить противоречия в рамках Стокгольмского арбитража. Во-вторых, в новом контракте надо отказаться от условия «качай или плати». В-третьих, должны быть конкурентные ставки транзита, а не завышенные, как сейчас. Украинская сторона хочет, конечно, все наоборот – и огромные объемы качать, и транзитную ставку выше, чем сейчас.

«ЕС сильно беспокоит эта ситуация, и он надавит на Украину. По крайней мере, годичный контракт на 2020 год по формализованной европейской модели в итоге будет подписан.

Например, ставки транзита будут прописаны как в соседних странах – Австрии и Венгрии. Условие «качай или плати» могут оставить, но только по минимальному объему 10–20 млрд кубов, которые Европа гарантированно получает у Газпрома по украинскому маршруту. То есть все наложат обоюдные обязательства друг на друга», – делает прогноз Игорь Юшков.

На самом деле это выгодно и самой Украине. Во-первых, прокачать меньше российского газа и заработать на этом 0,5 млрд долларов – лучше, чем остаться с металлоломом и без денег.

Во-вторых, если Европа не сможет получать больше российского газа, чем прописано в европейских контрактах, то у нее и для Украины не найдется лишнего газа. Неподписание контракта на транзит на 2020 год означает, что без газа останется не только Европа, но и сама Украина. Собственная добыча газа на Украине способна удовлетворить потребности только населения страны, тогда как на социальные объекты и промышленность своего голубого топлива не хватает.