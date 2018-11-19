Европа убрала последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»

Еврокомиссия, которая недолюбливает «Северный поток – 2», выступила с важнейшим заявлением. Угрозы Трампа не могут остановить строительство газопровода, заявил еврокомиссар Гюнтер Эттингер. Таким образом, Европа устранила последнее препятствие на пути «Северного потока – 2». Не менее важный сигнал Брюссель посылают и Киеву. Как «Северный поток – 2» прошел семь кругов ада и что ждет Украину?

«Я никогда не был активным сторонником «Северного потока – 2». Но правда в том, что газопровод уже давно строится, и это теперь нельзя так легко остановить. Угрозы Трампа не повод для этого», – заявил немецкому журналу Spiegel еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер.

По его словам, важно также, чтобы Газпром заключил справедливое соглашение о дальнейшем использовании существующих ниток, проходящих через Украину.

Еврокомиссар, по сути, защитил «Северный поток – 2» от угроз со стороны США, которые, как известно, ранее дали сами себе право вводить санкции против российского газопровода. Все другие препятствия для «Северного потока – 2» Газпром так или иначе преодолел. Оставался только один фактор неопределенности – это возможность введения США санкций против газопровода. И наконец Брюссель закрыл и эту тему.

С этого момента можно не обращать внимание на очередные яркие популистские заявления американских, украинских или иных политиков против трубы. ЕК зафиксировала непоколебимость того факта, что «Северный поток – 2» будет построен и будет качать российский газ в Европу.

«Эттингер дает четкий сигнал, что если США будут пытаться остановить «Северный поток – 2», то это приведет к жесточайшему конфликту, в первую очередь между США и Европой. Европейцы делает вид, что политически против, но в реальности они выступают за реализацию этого проекта, понимая все проблемы, которые на них висят. Это и падение добычи в Северо-Западной Европе, и риски энергетической безопасности из-за ненадежности Украины как транзитера, потому что там и трубам по 40 лет, и политики непонятно что хотят», – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков.

Кроме того, европейцев явно не устраивает альтернатива Трампа в противовес «Северному потоку – 2». Как известно, это покупка европейцами более дорогого американского сжиженного природного газа. По сути, еврокомиссар говорит, что наличие американского СПГ еще не повод для того, чтобы отказываться от российского газа и увеличивать затраты европейской промышленности и населения на энергию.

Не менее важный сигнал о необратимости появления «Северного потока – 2» Эттингер дает также Украине. Чтобы она готовилась к переговорам с Газпромом, была более сговорчивой и шла на компромиссы. Потому что в 2019 году заканчивается десятилетний транзитный контракт между Россией и Украиной.

Если стороны не подпишут новый договор как минимум на один, 2020-й, год, то это будет полной катастрофой для самой Европы. Российско-украинские отношения в полном тупике, и даже сесть вдвоем за стол переговоров – это уже проблема. А договориться о конкретных параметрах нового контракта, учитывая завышенные требования Киева – выглядит сейчас просто фантастично. Но Брюссель не в меньшей степени заинтересован, чтобы контракт был продлен, ведь Европе совсем не хочется остаться без российского газа. В 2020 году заработают «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Однако в силу разных обстоятельств они еще не смогут выйти на полную мощность. По оценке Юшкова, через Украину может потребоваться качать порядка 40 млрд кубометров, и только в 2021 году, если все пойдет по плану, на Украине останется транзит в 15 млрд кубометров. О сохранении транзита через Украину в объеме 10–15 млрд кубов говорили ранее и Владимир Путин, и в Газпроме.

Что будет с украинской трубой, понятно уже всем. Большую часть украинской ГТС придется демонтировать, заявил сегодня глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. При этом он уверен, что ввод альтернативных газопроводов в обход Украины приведет к нулевой прокачке голубого топлива. На самом деле объемы украинского транзита после 2020 года будут зависеть даже не от России, а от Европы: чем выше будет спрос со стороны ЕС, тем больше газа надо будет прокачивать через Украину, говорит Юшков. Потому что обходные российские газопроводы удовлетворяют только контрактные обязательства, а все, что идет сверх этих объемов, может прокачивать Украина.

К тому же, так как Брюссель не оставил США ни единого шанса помешать «Северному потоку – 2», теперь все американские силы будут брошены на вторую нитку «Турецкого потока», которая еще не строится. А на маршруте «Турецкого потока» задействованы европейские страны более слабые, чем Германия. «Американцы могут попытаться блокировать проект, давить на ту же самую Болгарию. С одной стороны, Болгария менее самостоятельная, чем Германия. С другой стороны, второй раз на одни и те же грабли София наступать не захочет. Первый раз американцы заставили Болгарию отказаться от «Южного потока», в результате чего болгары потеряли огромные деньги и никаких плюшек от американцев за этот отказ не получили. Теперь у них есть шанс вернуть хотя бы одну четвертую от того проекта. Поэтому на этот раз американцам будет намного сложней разговаривать с болгарами», – считает Игорь Юшков.

Газпрому удалось преодолеть целую серию препятствий на пути «Северного потока – 2» и предстоит отстоять и европейскую часть «Турецкого потока».

Можно вспомнить три серьезные проблемы, с которыми справилась Россия. Все страны, через территориальные воды которых пролегает маршрут «Северного потока – 2», были подвергнуты давлению со стороны США. Все они пытались не выдать экологическое разрешение на строительство трубы. Хотя, казалось бы, как такое возможно, учитывая, что никаких проблем с выдачей разрешений раньше для прокладки «Северного потока – 1» не было. Правила менялись на ходу, и Газпром сначала сильно сопротивлялся такому абсурду. Однако «потом он понял, что это неизбежная история, и лучше не противостоять этому, а встраиваться в эту ситуацию и играть по чужим правилам», говорит Юшков. И это единственно верная позиция, так как она себя оправдывает.

«Именно таким способом все разрешения на строительство в акваториях Финляндии, Швеции и Германии Газпром и получил. Он подавал сухую заявку, которая отвечает юридическим требованиям, и страны не могли отказать в разрешении. Они говорили так же, как Эттингер, что, может, им и не нравится проект, но разрешение дать должны», – говорит эксперт ФНЭБ. Только датчане сами себя поймали в ловушку, поэтому не могут ни дать разрешение, ни отказать. Впрочем, как писала газета ВЗГЛЯД, Дания абсолютно не помеха на пути «Северного потока – 2».

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Эта тактика сработала и в отношении газопровода OPAL – это продолжение «Северного потока – 1» только на европейской территории. Европейцы долго не давали Газпрому право заполнять трубу на все 100%, только наполовину, потому что так требовал Третий энергопакет ЕС. По нему, надо 50% мощности трубы оставить на случай конкуренции. Хотя больше некому поставлять газ через OPAL. Газпром по праву считал это абсурдом. Мало того, что нормы Третьего энергопакета ЕС вступили в силу, когда этот газопровод был почти достроен. Так, другим трубам давали исключения из норм Третьего энергопакета, а OPAL – нет. Однако, как только стали договариваться, ситуация благополучно разрешилась. Газпром подает заявки на мощности, и европейские операторы не могут отказать. Так же будет и в ситуации с продолжением «Северного потока – 2» по европейской территории.

А украинский «Нафтогаз» уже жалуется, что из-за увеличения транзита через «Северный поток» транзит российского газа через Украину в Европу снизился в январе – сентябре 2018 года на 7% – до 65,4 млрд кубометров. Действительно, благодаря загрузке ОПАЛа на полную мощность в этом году дозагрузили «Северный поток – 1» и объемы транзита через Украину снизились.

Хотя на самом деле «Нафтогазу» грех жаловаться. По итогам года общий транзит через Украину будет даже на несколько миллиардов выше: 95 млрд кубов против 93,5 млрд в 2017 году, считает Юшков. Потому что спрос со стороны Европы растет, и Газпром поставит не 190 млрд кубов (2017 год), а все 200 млрд кубометров газа.

Наконец, победой Газпрома закончилась история с попыткой блокировки рядом европейских стран морского газопровода «Северный поток – 2» путем применения к нему норм Третьего энергопакета ЕС. Юридическая служба ЕК дала отрицательный ответ на запрос о блокировке, так как это означало бы юридическое варварство – что европейское законодательство может выходить за пределы ЕС. Морской трубопровод строится вне зоны ЕС, и нормы Третьего энергопакета ЕС не могут на него распространяться.