Европа убрала последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»

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29 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 21:47  |  vz.ru
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Как поведут себя нефть и рубль в новом году

Новый год уготовил разное будущее для нефти и рубля Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/
Global Look Press
Главным героем уходящего года можно смело назвать нефть. Первые девять месяцев она выполняла для России роль положительного героя, пополняя бюджет и карманы экспортеров, но потом превратилась в отрицательного персонажа. Рубль долго не обращал внимания на это, что само по себе необычно. Однако к концу года сдался. Сможет ли нефть встать на выгодный для России путь и сдержать девальвацию российской валюты? Подробности...
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Между «крымским забором» и «стеной Яценюка» есть большие отличия

За безопасностью крымского рубежа теперь будут следить не только пограничники, но и система датчиковФото: Александр Полегенько/РИА Новости
Крымское управление ФСБ приготовило новогодний «подарок» для соседей. В пятницу стало известно о завершении строительства 60-километровой линии заграждений на перешейке, соединяющем полуостров Крым с материком. В отличие от громко распиаренной Киевом «стены Яценюка», перекопский «забор» с датчиками и колючей проволокой абсолютно реален. От кого в первую очередь ограждают Крым и надолго ли? Подробности...
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Какие выводы необходимо сделать из главного провала ГРУ в 2018 году

Российская военная разведка оказалась в 2018 году в центре сразу нескольких скандаловФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Одна из самых тайных и загадочных организаций России – Главное разведуправление Минобороны – весь уходящий год была предметом самого пристального внимания. Многие считают, что 2018-й стал одним из самых неудачных за всю историю российской военной разведки. Так ли это на самом деле и какие реформы требуются ГРУ сегодня? Подробности...
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Зачем германской армии понадобились иностранцы

Этот немецкий военнослужащий не слишком напоминает классического немца. Возможно, он, так сказать, лишь первая ласточкаФото: Hazir Reka/Reuters
Германия обсуждает революционную для страны идею – дать иностранцам разрешение служить в бундесвере. В связи с чем возникла такая идея, какое отношение к этому имеет антироссийская истерия на Западе и помогут ли военные гастарбайтеры увеличить немецкую военную мощь? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Новый лозунг глобальных манипуляторов

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Посмотреть, прочесть, а тем более запомнить нынешний человек, все больше глупеющий, способен немного. Он даже начинает испытывать отвращение к информации. Оставляет смартфон дома, уезжает в лес, удаляет страницы в социальных сетях. Подробности...
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Отмена знака «Шипы» открывает новую эпоху

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
В лихие ельцинские годы жить было легко, как под сильной дозой обезболивающего, ибо строгость законов компенсировалась необязательностью их исполнения. Ни водителей, ни предпринимателей не волновал бардак в законодательстве. Подробности...
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Что общего у Трампа со Штирлицем

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Казалось бы, Трамп вел себя агрессивно по отношению к России. Новые санкции, сорванные саммиты, выход из Договора о ракетах. Однако если посмотреть не на тактические шаги, а на стратегические решения, картина совершенно иная. Подробности...
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          Европа убрала последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»

          Европа прикрыла собой «Северный поток – 2» от Трампа   29 декабря 2018, 20:30
          Фото: Stefan Sauer/DPA/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Еврокомиссия, которая недолюбливает «Северный поток – 2», выступила с важнейшим заявлением. Угрозы Трампа не могут остановить строительство газопровода, заявил еврокомиссар Гюнтер Эттингер. Таким образом, Европа устранила последнее препятствие на пути «Северного потока – 2». Не менее важный сигнал Брюссель посылают и Киеву. Как «Северный поток – 2» прошел семь кругов ада и что ждет Украину?

          «Я никогда не был активным сторонником «Северного потока – 2». Но правда в том, что газопровод уже давно строится, и это теперь нельзя так легко остановить. Угрозы Трампа не повод для этого», – заявил немецкому журналу Spiegel еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер.

          По его словам, важно также, чтобы Газпром заключил справедливое соглашение о дальнейшем использовании существующих ниток, проходящих через Украину.

          Еврокомиссар, по сути, защитил «Северный поток – 2» от угроз со стороны США, которые, как известно, ранее дали сами себе право вводить санкции против российского газопровода. Все другие препятствия для «Северного потока – 2» Газпром так или иначе преодолел. Оставался только один фактор неопределенности – это возможность введения США санкций против газопровода. И наконец Брюссель закрыл и эту тему.

          С этого момента можно не обращать внимание на очередные яркие популистские заявления американских, украинских или иных политиков против трубы. ЕК зафиксировала непоколебимость того факта, что «Северный поток – 2» будет построен и будет качать российский газ в Европу.

          «Эттингер дает четкий сигнал, что если США будут пытаться остановить «Северный поток – 2», то это приведет к жесточайшему конфликту, в первую очередь между США и Европой. Европейцы делает вид, что политически против, но в реальности они выступают за реализацию этого проекта, понимая все проблемы, которые на них висят. Это и падение добычи в Северо-Западной Европе, и риски энергетической безопасности из-за ненадежности Украины как транзитера, потому что там и трубам по 40 лет, и политики непонятно что хотят», – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков.

          Кроме того, европейцев явно не устраивает альтернатива Трампа в противовес «Северному потоку – 2». Как известно, это покупка европейцами более дорогого американского сжиженного природного газа. По сути, еврокомиссар говорит, что наличие американского СПГ еще не повод для того, чтобы отказываться от российского газа и увеличивать затраты европейской промышленности и населения на энергию.

          Не менее важный сигнал о необратимости появления «Северного потока – 2» Эттингер дает также Украине. Чтобы она готовилась к переговорам с Газпромом, была более сговорчивой и шла на компромиссы. Потому что в 2019 году заканчивается десятилетний транзитный контракт между Россией и Украиной.

          Если стороны не подпишут новый договор как минимум на один, 2020-й, год, то это будет полной катастрофой для самой Европы. Российско-украинские отношения в полном тупике, и даже сесть вдвоем за стол переговоров – это уже проблема. А договориться о конкретных параметрах нового контракта, учитывая завышенные требования Киева – выглядит сейчас просто фантастично. Но Брюссель не в меньшей степени заинтересован, чтобы контракт был продлен, ведь Европе совсем не хочется остаться без российского газа. В 2020 году заработают «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Однако в силу разных обстоятельств они еще не смогут выйти на полную мощность. По оценке Юшкова, через Украину может потребоваться качать порядка 40 млрд кубометров, и только в 2021 году, если все пойдет по плану, на Украине останется транзит в 15 млрд кубометров. О сохранении транзита через Украину в объеме 10–15 млрд кубов говорили ранее и Владимир Путин, и в Газпроме.

          Что будет с украинской трубой, понятно уже всем. Большую часть украинской ГТС придется демонтировать, заявил сегодня глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. При этом он уверен, что ввод альтернативных газопроводов в обход Украины приведет к нулевой прокачке голубого топлива. На самом деле объемы украинского транзита после 2020 года будут зависеть даже не от России, а от Европы: чем выше будет спрос со стороны ЕС, тем больше газа надо будет прокачивать через Украину, говорит Юшков. Потому что обходные российские газопроводы удовлетворяют только контрактные обязательства, а все, что идет сверх этих объемов, может прокачивать Украина.

          К тому же, так как Брюссель не оставил США ни единого шанса помешать «Северному потоку – 2», теперь все американские силы будут брошены на вторую нитку «Турецкого потока», которая еще не строится. А на маршруте «Турецкого потока» задействованы европейские страны более слабые, чем Германия. «Американцы могут попытаться блокировать проект, давить на ту же самую Болгарию. С одной стороны, Болгария менее самостоятельная, чем Германия. С другой стороны, второй раз на одни и те же грабли София наступать не захочет. Первый раз американцы заставили Болгарию отказаться от «Южного потока», в результате чего болгары потеряли огромные деньги и никаких плюшек от американцев за этот отказ не получили. Теперь у них есть шанс вернуть хотя бы одну четвертую от того проекта. Поэтому на этот раз американцам будет намного сложней разговаривать с болгарами», – считает Игорь Юшков.

          Газпрому удалось преодолеть целую серию препятствий на пути «Северного потока – 2» и предстоит отстоять и европейскую часть «Турецкого потока».

          Можно вспомнить три серьезные проблемы, с которыми справилась Россия. Все страны, через территориальные воды которых пролегает маршрут «Северного потока – 2», были подвергнуты давлению со стороны США. Все они пытались не выдать экологическое разрешение на строительство трубы. Хотя, казалось бы, как такое возможно, учитывая, что никаких проблем с выдачей разрешений раньше для прокладки «Северного потока – 1» не было. Правила менялись на ходу, и Газпром сначала сильно сопротивлялся такому абсурду. Однако «потом он понял, что это неизбежная история, и лучше не противостоять этому, а встраиваться в эту ситуацию и играть по чужим правилам», говорит Юшков. И это единственно верная позиция, так как она себя оправдывает.

          «Именно таким способом все разрешения на строительство в акваториях Финляндии, Швеции и Германии Газпром и получил. Он подавал сухую заявку, которая отвечает юридическим требованиям, и страны не могли отказать в разрешении. Они говорили так же, как Эттингер, что, может, им и не нравится проект, но разрешение дать должны», – говорит эксперт ФНЭБ. Только датчане сами себя поймали в ловушку, поэтому не могут ни дать разрешение, ни отказать. Впрочем, как писала газета ВЗГЛЯД, Дания абсолютно не помеха на пути «Северного потока – 2».

          Эта тактика сработала и в отношении газопровода OPAL – это продолжение «Северного потока – 1» только на европейской территории. Европейцы долго не давали Газпрому право заполнять трубу на все 100%, только наполовину, потому что так требовал Третий энергопакет ЕС. По нему, надо 50% мощности трубы оставить на случай конкуренции. Хотя больше некому поставлять газ через OPAL. Газпром по праву считал это абсурдом. Мало того, что нормы Третьего энергопакета ЕС вступили в силу, когда этот газопровод был почти достроен. Так, другим трубам давали исключения из норм Третьего энергопакета, а OPAL – нет. Однако, как только стали договариваться, ситуация благополучно разрешилась. Газпром подает заявки на мощности, и европейские операторы не могут отказать. Так же будет и в ситуации с продолжением «Северного потока – 2» по европейской территории.

          А украинский «Нафтогаз» уже жалуется, что из-за увеличения транзита через «Северный поток» транзит российского газа через Украину в Европу снизился в январе – сентябре 2018 года на 7% – до 65,4 млрд кубометров. Действительно, благодаря загрузке ОПАЛа на полную мощность в этом году дозагрузили «Северный поток – 1» и объемы транзита через Украину снизились.

          Хотя на самом деле «Нафтогазу» грех жаловаться. По итогам года общий транзит через Украину будет даже на несколько миллиардов выше: 95 млрд кубов против 93,5 млрд в 2017 году, считает Юшков. Потому что спрос со стороны Европы растет, и Газпром поставит не 190 млрд кубов (2017 год), а все 200 млрд кубометров газа.

          Наконец, победой Газпрома закончилась история с попыткой блокировки рядом европейских стран морского газопровода «Северный поток – 2» путем применения к нему норм Третьего энергопакета ЕС. Юридическая служба ЕК дала отрицательный ответ на запрос о блокировке, так как это означало бы юридическое варварство – что европейское законодательство может выходить за пределы ЕС. Морской трубопровод строится вне зоны ЕС, и нормы Третьего энергопакета ЕС не могут на него распространяться. 


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