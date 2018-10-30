«Северный поток – 2» отвлек внимание США от «Турецкого потока»

Пока США и Украина ожесточенно боролись против «Северного потока – 2», произошло другое важное историческое событие. С опережением графика было закончено строительство морской части газопровода «Турецкий поток». Его свидетелями стали президенты России и Турции. Почему же этот газопровод вызывает меньше шумихи за океаном?

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в режиме телеконференции из Стамбула приняли участие в церемонии завершения строительства морской части газопровода «Турецкий поток». Они дали команду на сварку замыкающего стыка второй нитки. По дну Черного моря на грубине 2000 и более метров, проложено в общей сложности 1800 км труб.

Путин заметил, что добыча и транспортировка газа, на самом деле, это совсем не примитивная работа, не просто дырку в земле просверлить и газ качать. Это сложная, высокотехнологичная работа, связанная с применением высоких технологий. И в ходе строительства газопровода также применяются самые новые технологические решения, используется самая современная техника, соблюдаются строгие экологические стандарты и нормы.

Причем, работы ведутся с опережением графика. Ранее планировалось завершить морскую укладку только в декабре 2018 года, однако это удалось сделать на полтора месяца раньше. Теперь судно-трубоукладчик Pioneering Spirit освободилось и может отправиться на другой важный проект Газпрома – «Северный поток-2», где его уже ждут. С учетом перехода судно должно появиться в российских территориальных водах Балтийского моря до 1 декабря и начать здесь укладку труб «Северного потока-2». По данным на 6 ноября, на дно Балтийского моря уже уложено более 200 км газопровода, но теперь темпы укладки труб планируется нарастить.

Что касается «Турецкого потока», то здесь предстоит закончить строительство сухопутной части газопровода по турецкой территории, чтобы ввести его в эксплуатацию в 2019 году по плану.

Эрдоган заявил об исторической значимости проекта «Турецкий поток» для отношений двух стран. «Турция входит в тройку крупнейших покупателей газа России после Германии и Италии. Два морских газопровода «Голубой поток» и «Турецкий поток» позволят России поставлять Турции весь объем газа напрямую без транзитера. Мы все больше и больше клиентов переводим на прямые поставки. В этом важное историческое значение», – объясняет эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В более глобальном смысле, чем больше страны торгуют между собой, тем сложней им не учитывать интересы друг друга. «На примере России и ЕС видно, если бы мы не торговали газом с Европой, то вся эта история с санкциями была бы гораздо жестче. Это взаимная зависимость является, по сути, газовым сдерживанием по аналогии с ядерным сдерживанием. Все друг от друга зависят, что позволяет удерживать баланс и учитывать интересы друг друга», – считает собеседник.

Владимир Путин выразил признательность президенту Турции за проявленное им мужество и политическую волю для реализации этого проекта. «Почему? Да потому что в условиях растущей конкуренции без этого подобные проекты не реализуются!» - добавил Путин. По его словам, «Турецкий поток» не направлен против кого-либо, а демонстрирует умение государств защищать национальные интересы.

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«(Проект), безусловно, сделает из Турции серьезный европейский хаб. И это отразится на геополитическом положении Турецкой республики», - сказал Владимир Путин. Проект имеет больше значение и для экономического развития Турции, и всего черноморского региона.

В последнее время, США и Украина зациклились в основном на «Северном потоке-2», и кажется совсем забыли про «Турецкий поток. Хотя только одна нитка «Турецкого потока» предназначена для турецкого рынка, а вторая – для европейского. И этот проект также лишает части транзита Украину. Почему за океаном ожесточенно критикуют «Северный поток-2»?

Для США важней остановить в первую очередь именно «Северный поток-2», потому что его мощности существенно больше (63 млрд кубов в год против 31,5 млрд кубов у «Турецкого потока»), и поле для политических спекуляций здесь шире. «Они могут апеллировать и к европейским ценностям, и к доли Газпрома на европейской рынке, и к стратегии ЕС. К тому же американцы могут давить через трансатлантическое партнерство. Но даже несмотря на это «Северный поток-2» строится и вряд ли уже его возможно остановить», – считает Юшков.

Мощности «Турецкого потока» меньше, поэтому и ущерба украинскому транзиту он нанесет меньше. «И давить на Турцию в газовом вопросе американцам намного сложней, чем на европейцев. Апеллировать к европейским нормам, к диверсификации поставок, росту доли России в отношении Турции абсолютно бессмысленно. Турки в этом плане гораздо более самостоятельные, чем европейцы. Их просто так не продавишь. К тому же отношения США и Турции ухудшились в последние годы», – говорит эксперт.

Однако сказать, что судьба «Турецкого потока» безоблачная, абсолютно нельзя. Если вспомнить, то этот проект прошел через тернии к звездам. Начнем с того, что заокеанские конкуренты добились уничтожения проекта «Южный поток» в 2014 году. А «Турецкий поток» - это неожиданный ответ двух стран Вашингтону. Изначально, это должен был быть четырехниточный газопровод мощность 63 млрд кубометров в год, однако сбитый Турцией российский военный самолет чуть было не похоронил его заживо. Вскоре проект восстал из пепла, но в укороченном варианте – двухниточном (мощностью 31,5 млрд кубов).

Ради этой трубы Россия пошла на уступки своему партнеру. Во-первых, Газпрому пришлось уйти с высокомаржинального внутреннего газового рынка Турции. Во-вторых, предоставить скидку на газ для Турции.

При этом, политические риски и проблемы вокруг «Турецкого потока» вряд ли закончились. Основная битва еще впереди. И если за спиной «Северного потока-2» стоит сильная Германия, которая способна и противостоит США, а также пять крупнейших европейских компаний-партнеров Газпрома - немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, нидерландско-британская Royal Dutch Shell и французская ENGIE. Тогда как на юге Европы ситуация совсем иная. Здесь, во-первых, куда больше поставщиков газа, чем на севере Европы. Летом в Турции, например, запустили Трансанатолийский газопровод (TANAP) для поставок азербайджанского газа в Европу (6 млрд кубов в год в Турцию плюс 10 млрд в ЕС). Во-вторых, здесь находятся менее влиятельные европейские покупатели газа.

«Сейчас все понимают, что даже санкции уже вряд ли остановят строительство «Северного потока-2». Поэтому, американцы и остальные критики переключаться на вторую нитку «Турецкого потока». Здесь шансы для успешной борьбы выше, так как заинтересованные во второй нитке трубы европейские страны менее самостоятельные и сильные, чем Германия. Особенно Болгария, которая один раз уже показала это. Да и Грецию могут напугать», – говорит Юшков.

В-третьих, Россия до сих пор не определилась с маршрутом второй нитки, по которому газ из Турции будет поступать в Европу. Это может быть путь через Болгарию, Сербию, Венгрию в Австрию. Либо через Грецию в Италию или даже из Греции на север Европы.

Возможно, интрига сохраняется специально для того, чтобы усложнить игру политиков США. Но американцы уже начинают свою атаку.

Буквально недавно они стали успрекать Сербию за то, что она покупает только российский газ, а венгерский президент запел о необходимости покупать более дорогой СПГ с литовского СПГ-терминала. Без американцев здесь вряд ли обошлось.

«Возможно, что окончательный маршрут не называется специально для того, чтобы американцы не знали, на кого именно из европейцев давить. Однако такими хитростями можно самих себя загнать в угол. Чем дольше ждешь, тем сложнее потом реализовать проект. Надо уже определиться, куда мы хотим построить газопровод – в Болгарию или Грецию», – считает эксперт ФНЭБ.

Наиболее выгодный маршрут, конечно, через Болгарию в Австрию. Во-первых, он повторяет путь «Южного потока», который был ранее детально проработан. Во-вторых, позиция Болгарии перед ЕК теперь выглядит крепче, чем четыре года назад. «София может апеллировать к Германии. Если немцы построили себе прямой газопровод из России, значит, это не политический, а экономический проект. Тогда почему Болгарии нельзя тоже построить такой же газопровод, причем, меньшей мощности?», – отмечает эксперт.

Кроме того, как только будет запущена первая нитка «Турецкого потока», поставки газа в Турцию по трубе с севера на юг через Украину и Болгарию остановятся. Анкара начнет получать газ напрямую из России. Соответственно, можно будет качать газ из Турции в Болгарию в реверсном режиме по уже готовому газопроводу.