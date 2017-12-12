Болгария пытается заслужить «газовое прощение» России

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21 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 20:08  |  vz.ru
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Китайские грузовики получили свободу передвижения по России

Минтранс ждет прорывные изменения в торговле с КитаемФото: Виталий Аньков/РИА «Новости»
Этим летом грузоперевозки между Россией и Китаем ждут кардинальные изменения. Впервые автомобильные перевозчики смогут свободно перевозить грузы по территории двух стран, тогда как сегодня основные операции ведутся на приграничных территориях. С одной стороны, это может стать рывком для роста торговли. С другой, эксперты опасаются китайской экспансии. Подробности...
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Отказ от «Северного потока – 2» для Меркель равноценен самоубийству

Путин и Меркель встречаются уже тринадцатый годФото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»
К Путину в Сочи приезжала Ангела Меркель. Их первая за долгое время встреча пришлась на критически важный для Европы момент. Германия, как и Евросоюз в целом, должна придумать, как отстоять свои интересы перед колоссальным давлением США. Уступать ни по вопросу «Северного потока», ни по иранской сделке нельзя – но с помощью России Германия могла бы разыграть выигрышную комбинацию против Трампа. Подробности...
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Как относиться к рекламе «Билайна» «Каждому свое»

«Каждому свое» – надпись на входе в нацистский лагерь смерти БухенвальдФото: Martin Schutt/DPA/Global Look Press
Фраза «Каждому свое» стала символом Бухенвальда – фашистского концлагеря, где были уничтожены более 50 тысяч человек. Но российский сотовый оператор решил, что это словосочетание отлично характеризует их новый тариф. Следует ли запретить использование подобных фраз как нацистской символики или это бессмысленно? Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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В нападении боевиков на храм в Грозном увидели иностранный след

Церковь Архангела Михаила в Чечне стала местом сражения с боевикамиФото: со страницы храма на vk.com
Спецслужбы Чечни отбили в центре Грозного попытку захвата боевиками прихожан в церкви Архангела Михаила. По предварительным данным, ликвидированы четыре боевика. В ходе операции также погибли двое полицейских и один прихожанин. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики получили приказ о нападении от «одной из западных стран». Кто заинтересован в подобных терактах и какие цели на самом деле преследовали заказчики? Подробности...
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Снижение интереса Запада к Украине происходит не просто так

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Есть событие, которое способно кардинальным образом переломить отношение Запада к Украине. Это президентские выборы. Они чреваты последствиями, которые, в отличие от 2004 и 2014 годов, не будут умещаться в стандартную схему. Подробности...

Европейцы придумали идеальную схему работы с папуасами

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Какой смысл в национальном государстве, если у него нет суверенитета? Был выгодный для Болгарии проект, им дали команду зарубить, они зарубили. Зачем такое государство? Это же чистая бутафория. Но Болгария – еще куда ни шло! Подробности...

Неси, холоп, еду и терминал, прикладывать буду!

Евгений Гордеев, основатель фонда Russian Ventures
Мой прогноз, что по итогу в живых останутся только топовые рестораны и всякий шлак-фуд. А вот эти ваши любимые новые маленькие домашние ресторанчики с «дровяной печкой для пиццы» и «крафтовым сыром» – все они закроются. Подробности...
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          Болгария пытается заслужить «газовое прощение» России

          Болгары пытаются запрыгнуть в уходящий российский газопровод   21 мая 2018, 19:20
          Фото: Petar Petrov/ZUMA/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Президент Болгарии заявил, что его страна нуждается в прямых поставках российского газа – и для этого нужен отдельный газопровод. Ирония судьбы в том, что именно такой газопровод Россия и хотела строить всего несколько лет назад, однако София предала Москву и под давлением США запретила строительство. При каких условиях Россия простила бы Болгарию и дала разрешение на подобный газопровод?

          Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море – ради энергетической безопасности и эффективности не только ее самой, но и всего Евросоюза. С таким заявлением президент Болгарии Румен Радев сначала выступил в интервью «Коммерсанту», а потом коснулся этой темы и в разговоре с премьер-министром Дмитрием Медведевым во время визита в Москву. Во вторник болгарский президент встретится с Владимиром Путиным в Сочи. Это будет первая двусторонняя встреча двух президентов за 10 лет.

          «Надеюсь, что наши правительства пересмотрят возможность прямых поставок газа из России через Черное море», – приводит слова болгарского президента ТАСС. По словам Радева, новый газопровод можно назвать «Болгарским потоком».

          Болгарские пожелания выглядят откровенно анекдотично. Несколько лет назад Газпром был готов сделать то, о чем просит сейчас Болгария. Тогда планировалось построить газопровод «Южный поток» мощностью 63 млрд кубов, который как раз должен был выходить на берег Болгарии – и делать тем самым Болгарию крупным европейским газовым хабом. Снабжая при этом, разумеется, газом саму эту страну, причем со скидкой, не говоря уже о 3 млрд долларов ежегодного дохода за транзит газа. Строительство «Южного потока» запустили в 2012 году, и первый газ по нему должен был пойти в конце 2015 года. Однако в 2014 году София под давлением США предала своего российского партнера и запретила строительство трубопровода на своей территории. России пришлось закрыть проект и переключиться на сотрудничество с Турцией – так возник газопровод «Турецкий поток», строительство которого сейчас активно ведется.

          И вот теперь выясняется, что болгарские политики снова хотят сыграть в ту же игру. В какой-то мере у них есть для этого резоны.

          После того, как «Турецкий поток» решили строить не в четыре, а в две нитки мощностью не 63, а 31,5 млрд кубов, освободились условные 30 млрд кубометров газа, предназначенных для Европы. Желающих качать эти объемы много. В первую очередь это, конечно, Украина, мечтающая сохранить хотя бы остатки газового транзита. О «Сербском газопроводе» мечтают сербы (правда, здесь речь о продолжении «Турецкого потока»). И вот теперь Болгария присоединилась к этому списку – она согласна на прокачку хотя бы 15,75 млрд кубометров (это мощность одной нитки). Болгария обосновывает преимущества прокачки газа через свою территорию уже построенной и действующей ГТС, соединяющей ее с другими странами Центральной Европы.

          «С экономической точки зрения маршрут по старому «Южному потоку» России выгоден. Маршрут был проработан, понятно, куда и в каких объемах пойдет газ, со всеми странами ранее были заключены межправсоглашения, созданы совместные компании. Труба мощностью в 15,75 млрд кубов идеально легла бы для удовлетворения потребностей Балкан», – говорит Игорь Юшков. Этот маршрут позволяет снабжать напрямую газом Болгарию, а также Румынию, Молдавию, Сербию, Венгрию – и, разумеется, обходить Украину.

          Однако сегодня рабочий вариант – это строительство второй нитки «Турецкого потока», заточенной под нужды европейских потребителей (по первой нитке пойдет газ исключительно для самой Турции). В межправсоглашении говорится, что вторая нитка выйдет на берег в европейской части Турции и дальше проследует до границы с Грецией. «Но куда дальше гнать газ – пока неясно. Возможно, из Греции газ пойдет в Италию, а возможно, в Болгарию. Один из рассматриваемых вариантов – использовать в реверсном режиме Трансбалканский газопровод, по которому сейчас российский газ качается через Болгарию в Турцию, другой – строить новую трубу. Все эти вопросы не решены», – говорит Юшков.

          И все же шансы на то, что Россия пойдет на изменение маршрута, крайне малы – хотя бы в силу негативного опыта участия Болгарии в проекте «Южный поток». «Болгария показала себя несамостоятельной страной. Четыре года назад мы с ними обо всем договорились по проекту «Южного потока», болгары выдали разрешение на строительство. А тут приезжают американские сенаторы, проводят переговоры с болгарами, и они отзывают разрешение и весь проект закрывается», – напоминает Юшков.

          Пока кураторы Болгарии не дадут гарантий, что новый проект не будет сорван, Россия вряд ли всерьез будет обсуждать проект «Болгарского потока». «Естественно, с американцами сейчас разговаривать никто не будет. Но хотя бы гарантии с ЕС, что он не будет мешать этому проекту, требуются», – считает эксперт ФНЭБ.

          Почему же София поднимает этот разговор? Потому что, пока не построена вторая нитка «Турецкого потока», у Болгарии остается пусть небольшой, но шанс на возрождение усеченного проекта «Южного потока». «Не зря Газпром строил вторую нитку «Турецкого потока» медленнее, чем первую. И остановил трубу в акватории, хотя мог достроить ее до берега, как и первую нитку», – говорит Игорь Юшков.

          Болгарии проект нового газопровода, разумеется, весьма выгоден. Однако Софии надо сильно постараться, чтобы Россия вновь ввязалась в эту историю. «Болгарам надо политически сыграть в сторону России. Например, если бы они взяли и проголосовали против продления санкций со стороны ЕС, это бы гарантировало бы Болгарии газовую трубу. Но на это они не пойдут. Сама Болгария делать ничего не хочет», – говорит Юшков.

          По его мнению, София ждет, пока окончательно решится вопрос по «Северному потоку – 2», чтобы заполучить свой газопровод усилиями немцев. «Когда будет понятно, что «Северный поток – 2» реализован, болгары начнут переговоры с Брюсселем. Их аргументы будут таковы – мол, немцы себе построили прямой газопровод, значит, это не политическое оружие России, а экономический проект. Следовательно, трубу можно строить в любой стране в рамках общего законодательства ЕС, в том числе в Болгарии. Если Брюссель соглашается с этими доводами, дает формальное одобрение болгарской трубе, то это будет сигнал России, что можно возобновлять переговоры с Болгарией», – заключает собеседник.


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