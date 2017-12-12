Болгария пытается заслужить «газовое прощение» России

Президент Болгарии заявил, что его страна нуждается в прямых поставках российского газа – и для этого нужен отдельный газопровод. Ирония судьбы в том, что именно такой газопровод Россия и хотела строить всего несколько лет назад, однако София предала Москву и под давлением США запретила строительство. При каких условиях Россия простила бы Болгарию и дала разрешение на подобный газопровод?

Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море – ради энергетической безопасности и эффективности не только ее самой, но и всего Евросоюза. С таким заявлением президент Болгарии Румен Радев сначала выступил в интервью «Коммерсанту», а потом коснулся этой темы и в разговоре с премьер-министром Дмитрием Медведевым во время визита в Москву. Во вторник болгарский президент встретится с Владимиром Путиным в Сочи. Это будет первая двусторонняя встреча двух президентов за 10 лет.

«Надеюсь, что наши правительства пересмотрят возможность прямых поставок газа из России через Черное море», – приводит слова болгарского президента ТАСС. По словам Радева, новый газопровод можно назвать «Болгарским потоком».

Болгарские пожелания выглядят откровенно анекдотично. Несколько лет назад Газпром был готов сделать то, о чем просит сейчас Болгария. Тогда планировалось построить газопровод «Южный поток» мощностью 63 млрд кубов, который как раз должен был выходить на берег Болгарии – и делать тем самым Болгарию крупным европейским газовым хабом. Снабжая при этом, разумеется, газом саму эту страну, причем со скидкой, не говоря уже о 3 млрд долларов ежегодного дохода за транзит газа. Строительство «Южного потока» запустили в 2012 году, и первый газ по нему должен был пойти в конце 2015 года. Однако в 2014 году София под давлением США предала своего российского партнера и запретила строительство трубопровода на своей территории. России пришлось закрыть проект и переключиться на сотрудничество с Турцией – так возник газопровод «Турецкий поток», строительство которого сейчас активно ведется.

И вот теперь выясняется, что болгарские политики снова хотят сыграть в ту же игру. В какой-то мере у них есть для этого резоны.

После того, как «Турецкий поток» решили строить не в четыре, а в две нитки мощностью не 63, а 31,5 млрд кубов, освободились условные 30 млрд кубометров газа, предназначенных для Европы. Желающих качать эти объемы много. В первую очередь это, конечно, Украина, мечтающая сохранить хотя бы остатки газового транзита. О «Сербском газопроводе» мечтают сербы (правда, здесь речь о продолжении «Турецкого потока»). И вот теперь Болгария присоединилась к этому списку – она согласна на прокачку хотя бы 15,75 млрд кубометров (это мощность одной нитки). Болгария обосновывает преимущества прокачки газа через свою территорию уже построенной и действующей ГТС, соединяющей ее с другими странами Центральной Европы.

«С экономической точки зрения маршрут по старому «Южному потоку» России выгоден. Маршрут был проработан, понятно, куда и в каких объемах пойдет газ, со всеми странами ранее были заключены межправсоглашения, созданы совместные компании. Труба мощностью в 15,75 млрд кубов идеально легла бы для удовлетворения потребностей Балкан», – говорит Игорь Юшков. Этот маршрут позволяет снабжать напрямую газом Болгарию, а также Румынию, Молдавию, Сербию, Венгрию – и, разумеется, обходить Украину.

На эту тему

Однако сегодня рабочий вариант – это строительство второй нитки «Турецкого потока», заточенной под нужды европейских потребителей (по первой нитке пойдет газ исключительно для самой Турции). В межправсоглашении говорится, что вторая нитка выйдет на берег в европейской части Турции и дальше проследует до границы с Грецией. «Но куда дальше гнать газ – пока неясно. Возможно, из Греции газ пойдет в Италию, а возможно, в Болгарию. Один из рассматриваемых вариантов – использовать в реверсном режиме Трансбалканский газопровод, по которому сейчас российский газ качается через Болгарию в Турцию, другой – строить новую трубу. Все эти вопросы не решены», – говорит Юшков.

И все же шансы на то, что Россия пойдет на изменение маршрута, крайне малы – хотя бы в силу негативного опыта участия Болгарии в проекте «Южный поток». «Болгария показала себя несамостоятельной страной. Четыре года назад мы с ними обо всем договорились по проекту «Южного потока», болгары выдали разрешение на строительство. А тут приезжают американские сенаторы, проводят переговоры с болгарами, и они отзывают разрешение и весь проект закрывается», – напоминает Юшков.

Пока кураторы Болгарии не дадут гарантий, что новый проект не будет сорван, Россия вряд ли всерьез будет обсуждать проект «Болгарского потока». «Естественно, с американцами сейчас разговаривать никто не будет. Но хотя бы гарантии с ЕС, что он не будет мешать этому проекту, требуются», – считает эксперт ФНЭБ.

Почему же София поднимает этот разговор? Потому что, пока не построена вторая нитка «Турецкого потока», у Болгарии остается пусть небольшой, но шанс на возрождение усеченного проекта «Южного потока». «Не зря Газпром строил вторую нитку «Турецкого потока» медленнее, чем первую. И остановил трубу в акватории, хотя мог достроить ее до берега, как и первую нитку», – говорит Игорь Юшков.

Болгарии проект нового газопровода, разумеется, весьма выгоден. Однако Софии надо сильно постараться, чтобы Россия вновь ввязалась в эту историю. «Болгарам надо политически сыграть в сторону России. Например, если бы они взяли и проголосовали против продления санкций со стороны ЕС, это бы гарантировало бы Болгарии газовую трубу. Но на это они не пойдут. Сама Болгария делать ничего не хочет», – говорит Юшков.

По его мнению, София ждет, пока окончательно решится вопрос по «Северному потоку – 2», чтобы заполучить свой газопровод усилиями немцев. «Когда будет понятно, что «Северный поток – 2» реализован, болгары начнут переговоры с Брюсселем. Их аргументы будут таковы – мол, немцы себе построили прямой газопровод, значит, это не политическое оружие России, а экономический проект. Следовательно, трубу можно строить в любой стране в рамках общего законодательства ЕС, в том числе в Болгарии. Если Брюссель соглашается с этими доводами, дает формальное одобрение болгарской трубе, то это будет сигнал России, что можно возобновлять переговоры с Болгарией», – заключает собеседник.