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5 декабря, среда  |  Последнее обновление — 09:33  |  vz.ru
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К чему приведут ограничения по покупке валюты в обменниках

Население может пострадать из-за тех, кто отмывает деньги через обменные пунктыФото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Вслед за предложением проверять происхождение денег при покупке долларов в ЦБ РФ рождаются еще более экстремальные идеи. Например, обсуждается предложение заставить людей покупать валюту только в том банке, где они уже имеют счет. С чем связано желание Банка России ограничить валютные операции – и к чему может привести реализация подобных идей? Подробности...
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Как «Северный поток – 2» скажется на будущем Украины

Порошенко не верит своему счастью – и правильно делает Фото: Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
Россия готова дать гарантии того, что Украина останется транзитером газа и после ввода в строй «Северного потока – 2». Так высшее политическое руководство России отвечает на подозрения Европы о дальнейшей судьбе Украины по итогам строительства газопровода. Действительно ли судьба Украины зависит от нового российско-европейского газопровода? Подробности...
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Выбор «Великих имен России» принес поразительные результаты

В голосовании приняли участие 5,5 млн человекФото: великиеимена.рф
По итогам конкурса «Великие имена России» предполагалось переименовать в честь знаменитых личностей 47 аэропортов. Итоги таковы: пять названий под вопросом, а страна отказала в поддержке великим писателям и советским маршалам, предпочтя им художников и монархов. При этом некоторые регионы заметно выделяются на общем фоне. Подробности...
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Как французы заставили Макрона заморозить повышение цен на бензин

В рамках борьбы с повышением цен на бензин и дизель вандалы сломали статую Триумфальной аркиФото: ETIENNE LAURENT/EPA/ТАСС
Французский президент Макрон расписался в своей беспомощности. После того, как толпа «желтых жилетов», требуя заморозить цены на бензин, разгромила Елисейские Поля, власти объявили о капитуляции перед ними. Цены на автомобильное топливо во Франции заморожены. Что же заставило французские власти пойти на уступки толпе протестующих? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Кант проиграл в честной борьбе

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
Несмотря на прогерманскую пропаганду, несмотря на провокации вандалов, история с голосованием показала следующее: калининградцы в большинстве своем настроены патриотично и выбирают собственных, исторически российских выдающихся личностей. Подробности...

Почему оппозиция больше не возбуждает русский народ

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
История отношений нашей либеральной оппозиции и власти адекватно описывается в категориях ссоры двух сестер-близняшек из-за одного зрелого любовника (надеемся, что так русский народ еще никто не называл). Подробности...
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Претенденты на роль «гуру» распугали участников либеральной секты

Антон Крылов, журналист
Брилёв не совершил ничего ужасного ни с какой точки зрения. Хотите быть моральными авторитетами – так и ведите себя соответствующе. Но, похоже, что однажды примеренная шапочка «морального авторитета» прирастает к голове навсегда. Подробности...
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    Чем обернулось военное положение на Украине

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    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Как «Северный поток – 2» скажется на будущем Украины

          Порошенко не верит своему счастью – и правильно делает    5 декабря 2018, 08:16
          Фото: Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
          Текст: Петр Акопов

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          Россия готова дать гарантии того, что Украина останется транзитером газа и после ввода в строй «Северного потока – 2». Так высшее политическое руководство России отвечает на подозрения Европы о дальнейшей судьбе Украины по итогам строительства газопровода. Действительно ли судьба Украины зависит от нового российско-европейского газопровода?

          Борьба за Украину между Россией и Германией снова сосредоточилась вокруг газовой темы.

          Даже после введения в эксплуатацию в конце следующего года «Северного потока – 2» Россия может продолжить поставлять газ в Европу через Украину и готова дать соответствующие гарантии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

          Комментарии потребовались в связи с новыми заявлениями Германии. На днях канцлер Меркель как раз и попросила соответствующие гарантии российского газового транзита через Украину. Москва не отказывается их давать. Вопрос только в объеме, и эта тема вообще не является предметом публичных обсуждений – возможно, именно потому, что она имеет в данном случае ключевое значение.

          Несколько миллиардов кубометров газа в год все равно придется отправлять через украинский трубопровод, потому что даже второй трубы «Северного потока» не хватит для полного отказа от услуг незалежной. Другое дело, что объем будет в разы меньшим, чем нынешний. А значит, не только упадут доходы украинского бюджета, но и снизится зависимость европейско-российских отношений от киевской власти.

          Главный пропагандистский штамп всех русофобов – как только будет построен «Северный поток – 2», Россия нападет на Украину.

          Потому что поставки газа в Европу больше не будут зависеть от украинского транзита. Поэтому якобы нужно или вообще заблокировать новый газопровод, или добиться гарантий большого транзита через Украину. И сейчас как для Киева, так и для всех тех, кто еще верит в возможность навсегда оторвать Украину от России и провести ее «евроинтеграцию», наступает критически важный момент. Им нужно попытаться выбить из России гарантии не просто сохранения транзита через Украину, но и его достаточно большие объемы.

          То есть получается, что Германия хочет и получить российский газ через «Северный поток – 2», и не допустить возвращения Украины в сферу влияния России. Причем оплачивать евроинтеграцию Киева должна Россия – предоставляя Украине доходы от транзита российского газа в Европу. Понимают ли в Берлине, мягко говоря, наглость подобных претензий?

          Россия никогда не смирится с попытками оторвать от нее Украину. И если Германия действительно серьезно считает Украину своей зоной влияния и потенциальной частью «общеевропейского пространства», то ей придется горько разочароваться в этом. Но на самом деле нахрапистость немцев объясняется не их уверенностью в судьбе Украины, а тем, что им приходится отвечать на давление со стороны как США, так и русофобской части нынешнего Евросоюза.

          Украина нужна Западу как инструмент давления на Россию. А если в итоге еще и получится действительно заполучить ее в «вечное пользование», то будет вообще замечательно. Примерно так рассуждает нынешнее немецкое руководство (хотя в германской элите немало и тех, кто предупреждает о возможных катастрофических последствиях претензий на Украину для немецко-российских отношений).

          Какой в этой ситуации должна быть стратегия России?

          Стоит исходить из того, что незалежная рано или поздно, в той или иной форме вернется к своей естественной роли части русского мира. При этом Россия не собирается рвать отношения с Европой или выдвигать ей ультиматумы по украинскому вопросу. Необходимо сохранять и даже восстанавливать отношения как с Германией, так и с Евросоюзом в целом. В Европе более чем достаточно сил и людей, понимающих всю иллюзорность претензий Запада на Украину.

          Европа и так более чем активно воспользовалась распадом СССР и последующей слабостью России. И все попытки продолжать наступление на нашу историческую территорию не просто контрпродуктивны, а чреваты огромными проблемами в ближайшем будущем. Европа ставит на кон не просто свои отношения с Россией – а собственное будущее как таковое. Не надо даже пытаться откусить то, что ты никогда не сможешь переварить. И уж тем более глупо и опасно вырывать этот кусок у соседа.

          Россия не собирается ни нападать на Украину, не воевать с Европой за Украину. Мы просто хотим, чтобы европейцы прекратили мешать естественному ходу событий на территории незалежной. Оставили ее в покое, не пытаясь ни переварить ее, ни выстроить из нее антироссийский редут.

          И тогда процесс разложения киевских элит и внутриукраинского брожения сам приведет соседнюю братскую страну в правильное состояние.

          Лишать Украину всех доходов от транзита газа Россия не будет. Конечно, падение доходов от прокачки российского газа может ускорить деградацию украинской власти – но по большому счету все главное для этого она успешно делает сама.

          А вот Германии лучше быстрее осознать опасность своей нынешней украинской политики. И хотя бы представить себе, как потом, после окончания «украинской истории», им придется отвечать на русский вопрос: «Может, теперь объясните нам, зачем вы опять претендовали на нашу землю?».


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