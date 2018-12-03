Возможный преемник Меркель назвал «Северный поток – 2» рычагом давления

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, который является кандидатом на пост главы Христианско-демократического союза (ХДС) - партии канцлера Ангелы Меркель, заявил, что «Северный поток – 2» не только экономический проект, но и геостратегический, который может оказаться «рычагом давления».

«Разумеется, этот проект является определенным рычагом», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что проект нельзя реализовывать «без каких-либо условий», России важно направить «соответствующий сигнал».

При этом еще один кандидат на пост главы ХДС – генсек партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр – призвала пересмотреть позицию Берлина по «Северному потоку – 2».

Между тем, официальный Берлин выступает за реализацию проекта «Северный поток – 2».