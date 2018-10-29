Генсек партии Меркель призвала пересмотреть позицию Германии по «Северному потоку – 2»

Генеральный секретарь партии канцлера Германии Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила запретить российским судам из региона Азовского моря заходить в европейские и американские порты, а также пересмотреть позицию Берлина по «Северному потоку – 2».

«Я считаю, что необходимо сделать выводы из полученного опыта, который говорит о том, что наша линия поведения еще не достигла нужной жесткости. Иначе [президент России Владимир] Путин не решился бы на этот шаг», – приводит ее слова Deutsche Welle со ссылкой на интервью политика телеканалу ARD. Речь идет об инциденте с украинскими моряками в районе Керченского пролива, когда корабли ВМС этой страны пересекли российскую границу.

Крамп-Карренбауэр также призвала Евросоюз вернуться к дискуссии о необходимости строительства газопровода «Северный поток – 2». По ее словам, к этому «вынуждают» действия России. В числе возможных мер – квоты на поставки российского газа в Европу, отмечает DW.

Идею Аннегрет Крамп-Карренбауэр о закрытии европейских портов для российских кораблей из Азовского моря уже раскритиковали в Германии. Так, экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Крамп-Карренбауэр пытается набрать очки во внутриполитической борьбе.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о том, что в попытке предотвратить возможный внутрипартийный переворот Меркель, покинувшая пост лидера ХДС, подготовила себе на смену «клона», призванного стать ее преемником – Аннегрет Крамп-Карренбауэр.