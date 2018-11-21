Лавров: Путин на пальцах объяснил Макрону и Меркель инцидент с Украиной

Германия и Франция, лидерам которых российский президент Владимир Путин рисовал схему инцидента в Керченском проливе, не могли не услышать позицию Москвы по этой украинской провокации, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Я думаю, что не услышать ее (позицию России – прим. ВЗГЛЯД) они не могли, потому что президент России Владимир Путин на встречах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель лично, «на пальцах», показывал, как все произошло, как эта провокация была задумана и как ее попытались исполнить, насколько ответственно наши пограничники подошли к своим функциям, пытаясь предотвратить любые нежелательные инциденты», – сказал Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Его слова передает ТАСС.

Лавров отметил, что провокаторы из СБУ «делали все, чтобы выполнить приказ, текст которого был найден, когда наши пограничники поднялись на эти артиллерийские катера». Согласно этому приказу, украинские военные должны были скрытно проникнуть в нейтральные воды, без лоцманов и уведомлений, и прорываться под Крымский мост через Керченский пролив в Азовское море, добавил министр.

«Президент России Владимир Путин лично рассказал об этом своим собеседникам», – продолжил глава российского внешнеполитического ведомства. «Я не услышал от них какой-либо реакции, которая была бы основана на иных фактах», – добавил Лавров.

Он отметил также, что встреча лидеров стран «двадцатки» состоялась на фоне ряда противоречивых факторов, но саммит прошел в рабочей атмосфере. «Хорошо, что удалось принять итоговую декларацию. Это лучше, чем ничего, но практически все острые углы в ней, о которых я сказал, оказались сглаженными», – указал он.

Саммит «Большой двадцатки» прошел в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. По итогам форума была принята итоговая декларация. Президент Владимир Путин подчеркнул: несмотря на то что декларация носит общий, «округлый» характер – важно, что она есть.

У главы российского государства на саммите было несколько важных встреч, в том числе с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин нарисовал схему инцидента в Керченском проливе. Состоялась и краткая беседа российского лидера с американским президентом Дональдом Трампом.