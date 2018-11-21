Лавров: Путин на пальцах объяснил Макрону и Меркель инцидент с Украиной

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Центр меняет отношение к массовому воровству энергоресурсов на Кавказе

Воровство энергоресурсов уже стало частью кавказской культурыФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Владимир Путин лично обратил внимание на воровство энергоресурсов на Северном Кавказе. Почему столь давняя проблема, особенно распространенная в кавказских республиках, не решена до сих пор? Как именно воруют энергоресурсы в этих регионах – и как это связано с особенностями местной культуры? Подробности...
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Пентхаус для Путина в Трамп-Тауэр придумала американская разведка

Бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн рассказывает о своем клиентеФото: Jonathan Ernst/Reuters
Одной из причин, побудивших Трампа отказаться от встречи с Владимиром Путиным, стала новая порция разоблачений его «русских связей» – столь же абсурдная, как и предыдущая, но вызывающая в США много шума. Теперь речь идет о том, что компания Трампа якобы собиралась подарить Владимиру Путину пентхаус в Москве – и переговоры об этом шли даже тогда, когда миллиардер уже был выдвинут кандидатом в президенты от Республиканской партии. Подробности...
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Общество сделало выбор между словами Пархоменко и делами доктора Лизы

Пархоменко оскорбил доктора Лизу и Нюту Федермессер, забыв об их колоссальном социальном вкладеФото: Kremlin Pool/Global Look Press
Вступившая в ОНФ учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер стала настоящим объектом травли либеральной общественности. Публицист Сергей Пархоменко сравнил ее с доктором Лизой, которая спасала детей в Донбассе и Сирии, обозвав при этом последнюю «потасканным ничтожеством». В ответ он получил реакцию от коллег, на которую, вероятно, не рассчитывал. Подробности...
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Почему провалилась операция израильского спецназа

Израильский спецназ не всегда работает в подобном обмундировании – порой бойцы переодеваются в арабовФото: UPPA/ZUMA/Global Look Press
В прессу утекла информация об одном из самых громких провалов израильских спецслужб последнего времени. Стали известны подробности операции спецназа ЦАХАЛ, в результате которой был убит командир элитного отряда. Выяснилось, какую именно задачу выполнял спецназ и что повлияло на провал операции. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Что общего у матерщинника с эксгибиционистом

Дометий Завольский, историк-архивист
Большинство непристойных слов издавна считались непристойными потому, что они связаны с «заветной» половой сферой. Следовательно, они обнажают то, что на людях должно быть сокрыто. Хотя вот это «на людях» можно трактовать весьма различно. Подробности...
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Мосье, пойдемте на баррикады, пока не угасло

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
«И не бензоколонки надо захватывать, а банки! – говорит женщина, отглатывая из бокала. – Тогда правительство возьмут за яйца, и эти гады сделают все, что пожелаешь. Вот вы, мосье, почему тут сидите?» Подробности...
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Telegram уничтожает русскую журналистику

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Оппозиция просто проспала эту площадку и теперь сильно расстраивается. Потому что без ежедневной накачки на других платформах – типа того же радио «Эхо Москвы», условно оппозиционные авторы сидели бы на уровне канала «Дачный участок». Подробности...
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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Лавров: Путин на пальцах объяснил Макрону и Меркель инцидент с Украиной

             2 декабря 2018, 15:31
          Фото: YOAN VALAT/POOL/EPA/ТАСС
          Текст: Ольга Никитина

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          Германия и Франция, лидерам которых российский президент Владимир Путин рисовал схему инцидента в Керченском проливе, не могли не услышать позицию Москвы по этой украинской провокации, заявил глава МИД Сергей Лавров.

          «Я думаю, что не услышать ее (позицию России – прим. ВЗГЛЯД) они не могли, потому что президент России Владимир Путин на встречах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель лично, «на пальцах», показывал, как все произошло, как эта провокация была задумана и как ее попытались исполнить, насколько ответственно наши пограничники подошли к своим функциям, пытаясь предотвратить любые нежелательные инциденты», – сказал Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Его слова передает ТАСС.

          Лавров отметил, что провокаторы из СБУ «делали все, чтобы выполнить приказ, текст которого был найден, когда наши пограничники поднялись на эти артиллерийские катера». Согласно этому приказу, украинские военные должны были скрытно проникнуть в нейтральные воды, без лоцманов и уведомлений, и прорываться под Крымский мост через Керченский пролив в Азовское море, добавил министр.

          «Президент России Владимир Путин лично рассказал об этом своим собеседникам», – продолжил глава российского внешнеполитического ведомства. «Я не услышал от них какой-либо реакции, которая была бы основана на иных фактах», – добавил Лавров.

          Он отметил также, что встреча лидеров стран «двадцатки» состоялась на фоне ряда противоречивых факторов, но саммит прошел в рабочей атмосфере. «Хорошо, что удалось принять итоговую декларацию. Это лучше, чем ничего, но практически все острые углы в ней, о которых я сказал, оказались сглаженными», – указал он.

          Саммит «Большой двадцатки» прошел в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. По итогам форума была принята итоговая декларация. Президент Владимир Путин подчеркнул: несмотря на то что декларация носит общий, «округлый» характер – важно, что она есть.

          У главы российского государства на саммите было несколько важных встреч, в том числе с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин нарисовал схему инцидента в Керченском проливе. Состоялась и краткая беседа российского лидера с американским президентом Дональдом Трампом.


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