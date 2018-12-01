Песков раскрыл подробности переговоров Путина о Керченском инциденте

Президент России Владимир Путин во время встреч с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном дал исчерпывающие разъяснения по инциденту в Керченском проливе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Также президент дал исчерпывающие разъяснения по черноморскому инциденту, пограничному инциденту», – цитирует ТАСС рассказ Пескова о субботней встрече с Меркель.

Он уточнил, что подробные разъяснения Путин также сделал на состоявшейся накануне встрече с Макроном.

Песков сообщил, что на обеих встречах затрагивалась тем освобождения украинских моряков с задержанных кораблей, передает РИА «Новости».

«Они интересовались, что для этого необходимо и какие перспективы», – пояснил Песков.

В ответ Путин объяснил, что в этом случае речь идет о решении суда, проводятся следственные действия, а на это необходимо время.

Кроме того, Меркель сообщила, что хочет способствовать разрешению ситуации в Керченском проливе.

По словам Пескова, посредничество в этой ситуации вряд ли возможно.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, корабли украинских ВМС перешли государственную границу России и были задержаны пограничниками. После этого в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории был введен режим военного положения на 30 суток.