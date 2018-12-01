Начались переговоры Путина и наследного принца Саудовской Аравии

В Буэнос-Айресе проходят переговоры главы российского государства Владимира Путина с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, сообщают информационные агентства.

Встреча состоялась в гостинице Alvear Palace, передает РИА «Новости».

На переговорах присутствуют руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр энергетики Александр Новак, глава МЭР Максим Орешкин, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев и гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

С саудовской стороны во встрече также участвует ряд министров и советников наследного принца.

Сообщалось, что стороны обсудят отношения России и Саудовской Аравии, ситуацию в мире, проблемы Ближнего Востока, а также нефтяной рынок.

Не исключено, что будет обсуждаться убийство журналиста Джамаля Хашогджи.

Позднее Ушаков сообщил, что стороны обсуждали «нефтяную тему» и «договорились продолжить контакты по линии Минэнерго».

Дата визита Путина в Саудовскую Аравию пока не определена, будет продолжена работа по дипканалам.

Накануне Путин эффектно поздоровался с саудовским принцем.

Напомним, Хашогджи, выступавший с критикой политики Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти подтвердили, что журналист был убит в здании дипмиссии. Причиной назывался конфликт и последовавшая за ним драка.

В прокуратуре Стамбула заявили, что журналист был задушен, а его тело после гибели было расчленено и уничтожено.