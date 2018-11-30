Путин эффектно поздоровался с саудовским принцем

Президент России Владимир Путин тепло поприветствовал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана перед началом пленарного заседания G20.

Видео с рукопожатием глав государств опубликовали в Сети. На этом мероприятии оба лидера сидят на соседних креслах.

Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов опубликовал другой ролик, на котором Путин и его американский коллега Дональд Трамп готовятся к началу заседания.

Настроение G20: Путин, Трамп и все эмоции саммита в 15 секундах pic.twitter.com/gdeLPZcj1w — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 ноября 2018 г.

Ранее в пятницу сообщалось, что Путин и Трамп не поздоровались перед началом мероприятия.