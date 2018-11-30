Стало известно место Путина на пленарном заседании G20

Президент России Владимир Путин по плану рассадки пленарного заседания G20 занимает место рядом с принцем Саудовской Аравии.

Через четыре места от российского лидера разместится глава Белого дома Дональд Трамп, передает РИА «Новости».

В четверг Трамп объявил об отмене запланированной встречи с Путиным на саммите G20, увязав это решение с инцидентом в Керченском проливе.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что встреча президентов пройдет «на ногах».