Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.13 комментариев
МИД заявил о политической ангажированности и предвзятости Гутерреша
МИД России обвинил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в политической ангажированности и слепой поддержке киевского режима и стоящих за ним западных стран.
В Telegram-канале МИД говорится, что заявления Гутерреша демонстрируют его близорукость, а его позиция по ситуации на Украине основывается на искаженных докладах гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. В частности, в этих докладах не упоминаются удары украинских вооруженных формирований по Запорожской АЭС.
В министерстве указали, что Россия отвечает за безопасность ЗАЭС и принимает все необходимые меры для ее обеспечения. Также российская сторона раскритиковала провокационные заявления Гутерреша о «серии атак со стороны Российской Федерации», заявив, что действия боевиков киевского режима привели к прекращению электроснабжения станции.
«Решительного осуждения как раз заслуживают действия боевиков киевского режима, приведшие к прекращению электроснабжения ЗАЭС. Виновные не уйдут от наказания», – говорится в сообщении.
МИД подчеркнул, что руководство ООН распространяет ложные обвинения против России и игнорирует массовые нарушения международного гуманитарного права со стороны украинских вооруженных формирований. В ведомстве добавили, что Россия настаивает на отказе чиновников ООН от ангажированного курса и требовала придерживаться нейтральной позиции и использовать проверенные источники информации.
Ранее эксперт в области атомной энергетики, депутат Заксобрания Запорожской области, советник главы Республики Крым Ренат Карчаа сообщил, что оказывая масштабную военную помощь Киеву, западные страны фактически лишились возможности быть гарантом безопасности Запорожской АЭС после первой атаки беспилотниками рядом с энергоблоками.
В минувшую среду российский МИД выразил недовольство тем, что МАГАТЭ не отреагировало на атаку на Запорожскую АЭС, несмотря на осведомленность агентства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Украина атаковала колонну с экспертами МАГАТЭ, следовавшими к Запорожской АЭС.