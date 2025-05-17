AT: Департамент DOGE предложили отправить на Украину для аудита помощи

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что США могут направить на Украину представителей департамента государственной эффективности (DOGE) для проведения аудита финансовой помощи, передает РИА «Новости».

Обсуждаемая мера объясняется необходимостью контроля над расходованием выделяемых средств из-за многочисленных сообщений о коррупции в украинских государственных структурах.

В статье American Thinker отмечается, что DOGE обладает безупречной репутацией, и именно этому департаменту можно доверить проверку.

«На Украине он бы смог вернуть нам миллиарды», – говорится в публикации.

Департамент DOGE создан по решению президента США Дональда Трампа с целью сокращения неэффективных расходов и реформирования федеральных агентств.

Ранее в ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявлял, что Владимир Зеленский украл больше всех предыдущих президентов страны. По его словам, только с Одесской области ежемесячно собирается до 15 млн долларов, а доход с ТЦК составляет до 4 млрд долларов ежегодно.

Ране Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «превосходным торговцем» за умение добиваться поддержки от США.

Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск и сенатор Джош Хоули выступили за проведение аудита американской помощи, оказанной Украине.

Владимир Зеленский заявил, что с февраля 2022 года США предоставили Украине менее 100 млрд долларов.



