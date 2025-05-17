Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Трамп назвал Зеленского «отличным торговцем» на переговорах с США
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News подчеркнул умение Владимира Зеленского добиваться финансовой поддержки от Вашингтона, назвав украинского лидера «превосходным торговцем».
Трамп вновь подверг критике Владимира Зеленского, назвав украинского лидера «отличным торговцем», передает «Газета.Ru».
По словам Трампа, Зеленский смог убедить администрацию Джо Байдена регулярно выдавать Киеву крупные суммы финансовой помощи. Экс-президент отметил, что подобная политика невыгодна США и упрекнул действующую власть в излишней щедрости.
Трамп также подчеркнул, что, по его мнению, у Зеленского больше нет сильных позиций на переговорах с Вашингтоном. Кроме того, он допустил возможность введения «разрушительных санкций» против России, если не удастся прийти к соглашению по конфликту на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп признался, что ему проще общаться с президентом России Владимиром Путиным, чем с Зеленским.