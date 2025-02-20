Можно быть уверенным, что, если Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса, Эрдоган будет вставлять этому процессу все возможные палки в колеса. Просто чтобы набить себе цену.2 комментария
Маск и сенатор США выступили за аудит американской помощи Украине
Маск и американский сенатор Хоули поддержали идею проверки использования средств США на Украине
Глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск и сенатор США Джош Хоули высказались в поддержку аудиторской проверки оказанной Украине помощи.
Американский политический активист Чарли Кирк в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил: «Пришло время Илону и DOGE провести аудит денег, отправленных на Украину». Маск ответил на это: «Ок».
В свою очередь, сенатор Хоули заявил, что пришло время назначить специального генерального инспектора, который «будет проверять каждый пенни, потраченный на Украину», передает ТАСС со ссылкой на Hill.
Он также добавил, что в Сенат будет внесен законопроект о создании контролирующего органа для проведения аудита и предоставления отчета американскому народу. Сенатор прежде отмечал, что проверка финансовой поддержки может выявить нецелесообразные расходы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом выразил недовольство отсутствием прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств. Президент США назвал украинского лидера Владимира Зеленского «комиком средней руки», который убедил Вашингтон потратить 350 млрд долларов на «войну, которую нельзя выиграть». Зеленский заявил, что с февраля 2022 года США предоставили Украине менее 100 млрд долларов военной и финансовой помощи. Белый дом, как пишут «Ведомости», возмутился тем, что большая часть денег «пропала».