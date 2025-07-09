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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нам цензура

    В наши дни возродить цензуру невозможно даже чисто технически. Государство не обладает монополией на информацию – и уже никогда не сможет ее восстановить. Когда со смартфона вы можете вещать хоть на весь мир – почту, телеграф, да и типографии захватывать бессмысленно. Так стоит ли пробовать?

    3 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Кадышева в Казани работает на Русский мир

    Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Баку решил поиграть в «тяни-толкай» в Закавказье

    Победа во Второй Карабахской войне, раздражение от убытков из-за активных боевых действий на Украине вкупе с присягой Анкаре подталкивают Баку к резким шагам.

    18 комментариев
    9 июля 2025, 10:20 • Новости дня

    CNN опубликовал запись угроз Трампа «бомбить» Москву и Пекин

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеканал CNN опубликовал аудиозапись с прошедшего года, в которой президент США Дональд Трамп обсуждает возможные военные действия против России и Китая.

    В записи, опубликованной CNN, Трамп вспоминает разговор с президентом России Владимиром Путиным, где заявил: «Если вы зайдете на Украину, я разбомблю к черту Москву. Говорю вам, у меня нет выбора». По словам Трампа, Путин не поверил этой угрозе полностью: «правда в том, что он поверил на 10%».

    Трамп также рассказал о беседе с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой пригрозил нанести удар по Пекину, если Китай решит начать военную операцию против Тайваня. Он заявлял, что председатель КНР воспринял эти слова как проявление безумия.

    Газета The Washington Post в прошлом году писала, что Трамп на одном из мероприятий для доноров его предвыборной кампании заявил, что если бы конфликт на Украине или на Тайване начался в срок его пребывания на президентском посту, он бы «бомбил Москву и Пекин».

    8 июля 2025, 16:00 • Новости дня
    Путин назвал поддержку многодетных семей приоритетом для России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка большой и крепкой многодетной семьи является безусловным стратегическим приоритетом для страны.

    По его словам, этот вопрос напрямую связан с будущим народа России, поэтому важно эффективно развивать демографические, экономические и социальные меры, а также укреплять сотрудничество между властями и общественными организациями.

    Путин приветствовал участников Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» в Национальном центре «Россия» и отметил, что мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности, проводится второй раз, но уже стало популярным и обзавелось традициями.

    Он отдельно подчеркнул значимость церемонии бракосочетания, которая в этом году собрала более 200 пар. В обращении, опубликованном на сайте Кремля, президент пожелал новым семьям беречь искренние чувства, взаимопонимание, уважение, доверие, а также следовать семейным ценностям, переданным предками – почитанию старших, заботе о детях и святости материнства.

    Ранее Путин призвал сделать большую традиционную семью модным трендом.

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    8 июля 2025, 20:21 • Новости дня
    Трамп заявил о подготовке «сюрприза» для Москвы

    Трамп допустил возможность введения новых санкций против России

    Трамп заявил о подготовке «сюрприза» для Москвы
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении рассмотреть новые санкции против России, добавив, что детали предстоящих мер пока останутся в секрете.

    Трамп выразил недовольство действиями президента России Владимира Путина и допустил возможность введения новых санкций против России, передает Ura.ru. Такое заявление он сделал на заседании кабинета министров в Белом доме, подчеркнув, что пока не готов раскрыть детали будущей политики Вашингтона в отношении Москвы.

    Трамп заявил: «Я не скажу вам. Мы хотим устроить маленький сюрприз», отвечая на вопрос журналистов о возможных новых санкциях. По его словам, вариант согласия на продвижение через Конгресс законопроекта о санкциях против России рассматривается «очень решительно».

    Глава Белого дома также отметил, что остается «очень недоволен» позицией Владимира Путина по конфликту на Украине. Однако Трамп отказался уточнять, какие дальнейшие шаги планируют власти США в отношении Москвы. Трансляцию заседания вел телеканал FoxNews.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным вопрос санкций.

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    8 июля 2025, 18:20 • Видео
    Президент США выбрал войну

    Президента США выдвинули на Нобелевскую премию мира, о чем он давно мечтал. Однако он ее точно не получит. Во-первых, номинировал его Израиль. Во-вторых, Трамп решил всерьез втянуться в конфликт России и Украины.

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    8 июля 2025, 11:58 • Новости дня
    Рар оценил намерение Франции заставить Россию «сложить оружие»

    Политолог Рар: В арсенале ЕС остался «последний выстрел» в сторону России

    Рар оценил намерение Франции заставить Россию «сложить оружие»
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В руководстве ЕС полагают, что Брюсселю удастся переманить на свою сторону Дональда Трампа и уговорить его ввести санкции против России. Попытка изолировать Москву обернется окончательным разрывом системы мировой экономики и печальным концом глобализации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее МИД Франции заявил о подготовке ЕС к вводу самых жестких рестрикций против России.

    «В ЕС не осталось реалистично и стратегически думающих политиков. У всех залились глаза кровью, преобладает лозунг "бей Россию, спасай Европу". Европейские лидеры всеми силами хотят остановить продвижение российских войск на Украине. Они видят, что ВСУ слабеют, но не хотят отправлять в зону конфликта западные подразделения», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    «Для поддержки Киева остается две опции: наращивание поставок оружия и санкции против Москвы. Однако стоит учитывать, что у европейцев все меньше и меньше вооружения для передачи Украине. Планируемые рестрикции – «последний выстрел», который остается в арсенале Евросоюза», – подчеркнул эксперт.

    «Для достижения своей цели политики готовы предпринимать шаги, которые до сих пор считались нереальными. Но Европа хочет использовать весь свой вес в мировой экономике, чтобы заставить те страны, которые помогают Москве обходить западные санкции, полностью отказаться от сотрудничества с Россией. В руководстве ЕС самонадеянно считают, что у объединения есть необходимые рычаги», – указал аналитик.

    «Они также полагают, что Брюсселю удастся переманить на свою сторону «разочарованного» во Владимире Путине Дональда Трампа, после чего они вместе смогут вести санкции. Такая попытка изолировать Москву обернется окончательным разрывом системы мировой экономики и печальным концом глобализации, институтов ВТО», – прогнозирует политолог.

    «Европе останется только надеяться на снабжение ресурсами и энергоносителями из США. Китай прочнее встанет на сторону России. Ведущие экономики мира сильно покалечат друг друга, но европейцы, по-видимому, готовы к такому негативному – в том числе болезненному для себя – сценарию ради последней стратегической попытки разрушить российскую экономику. Все для того, чтобы нанести Москве поражение на Украине», – заключил Рар.

    Ранее МИД Франции сообщил о подготовке ЕС к вводу «самых жестких» с 2022 года санкций против Москвы. Очередной пакет мер призван «истощить» ресурсы России и помешать ей вести военную операцию, заявил глава французского дипведомства Жан-Ноэль Барро. Он пояснил, что рестрикции будут направлены на нефтяные доходы, российских финансовых игроков и посредников в других странах.

    Таким образом Евросоюз намерен побудить Москву согласиться на прекращение огня. «Мы видели, что с тех пор, как Дональд Трамп предложил 30-дневное прекращение огня <...>, удары России по Украине увеличились в пять раз», – сказал дипломат.

    Примечательно, что заявление о санкциях появилось спустя несколько недель после того, как Эммануэль Макрон заявлял об исчерпании Францией возможностей для поставок оружия на Украину.

    После начала спецоперации на Украине США и другие западные страны ввели против России санкции, затронувшие большинство крупных компаний, включая банки, депозитарии и платежные системы. Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления Москвы – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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    8 июля 2025, 10:52 • Новости дня
    Медведев сказал, как относиться к решению Трампа поставить оружие Украине

    Медведев в ответ на решение Трампа поставить оружие Украине призвал добиваться целей СВО

    Медведев сказал, как относиться к решению Трампа поставить оружие Украине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался по поводу заявлений президента США Дональда Трампа о возможном наращивании военной поддержки Украины.

    В своем Telegram-канале Медведев отметил, что американский лидер вновь демонстрирует непоследовательность в своих высказываниях по украинскому вопросу.

    В частности, Медведев процитировал Трампа: «Я доволен разговором с Путиным», «Я разочарован разговором с Путиным», «Мы не поставляем нового оружия Украине», «Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны».

    «Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий. Никак. Продолжать добиваться целей СВО. Возвращать нашу землю. Работать на Победу», – заявил зампред Совбеза.

    Ранее Трамп в ходе выступления перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия.

    Напомним, министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

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    8 июля 2025, 14:41 • Новости дня
    Главком ВСУ потребовал «восстановить позиции» в Курской и Белгородской областях
    Главком ВСУ потребовал «восстановить позиции» в Курской и Белгородской областях
    @ Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский выступил с требованием «вернуть утраченные позиции» на территории Курской и Белгородской областей России.

    Соответствующее заявление он сделал на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

    «Акцентировал на действиях наших подразделений в активной обороне – на недопущении продвижения противника в глубину нашей обороны на Покровском и Новопавловском направлениях и выхода на административные границы Днепропетровской области. Отметил восстановление позиций и удержание территорий в Курской и Белгородской областях РФ», – написал Сырский.

    Он также доложил о сложной ситуации на ряде участков фронта, выделив Покровское, Лиманское, Новопавловское и Северо-Слобожанское направления. По его словам, за последние сутки произошло 188 боевых столкновений.

    Кроме того, главком ВСУ заявил о продолжающихся усилиях по наращиванию беспилотной составляющей обороноспособности страны, в том числе для защиты тыловых городов, отражения штурмов и проведения атак DeepStrike по российской территории.

    Напомним, 26 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

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    8 июля 2025, 11:51 • Новости дня
    Прокуратура: Деньги парка «Патриот» потратили на постройку домов для сына Попова
    Прокуратура: Деньги парка «Патриот» потратили на постройку домов для сына Попова
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финансирование, выделенное на благоустройство парка «Патриот», было потрачено на возведение двухэтажного жилого дома, гостевого дома и гаража на даче сына бывшего замминистра обороны Павла Попова, сообщила Главная военная прокуратура (ГВП).

    По информации ведомства, построенные объекты были оборудованы «под ключ», включая внутреннюю отделку, мебель и сантехнику, однако официальные документы оформлялись как работы в парке, передает РИА «Новости».

    Следственный комитет сообщил, что уголовные дела экс-директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова по обвинению в мошенничестве на сумму 25 млн и служебном подлоге переданы в суд. Фигуранты полностью признали вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Следствие по делу самого Попова продолжается.

    По версии следствия, в 2022-2024 годах Попов, Шестеров и Ахмедов вносили недостоверные сведения о строительных работах в документацию парка «Патриот», что позволило им похитить более 25 млн рублей. Арестовано имущество подозреваемых на сумму свыше 100 млн рублей. Дела Шестерова и Ахмедова будут рассматриваться в Одинцовском гарнизонном и городском судах соответственно.

    Напомним, бывший заместитель министра обороны, генерал армии запаса Павел Попов был арестован по обвинению в мошенничестве.

    В августе прошлого году СК сообщил о задержании руководителя подмосковного парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова. Ахмедова арестовали  в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

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    8 июля 2025, 12:29 • Новости дня
    Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК «Пэтриот»
    Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК «Пэтриот»
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предложил немецким властям передать Украине батарею зенитно-ракетного комплекса «Пэтриот» (Patriot), пишет портал Axios.

    По информации Axios, такое предложение он озвучил на фоне обсуждений с мировыми лидерами и приостановки американских поставок некоторых видов вооружений для Украины.

    На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп заявил: «Нам придется отправить больше оружия на Украину. Оборонительное оружие, им нужно защищаться», – цитирует издание его слова. Позднее Пентагон подтвердил отправку дополнительного оборонительного вооружения на Украину по распоряжению Трампа.

    Однако, как отмечает издание, администрация Трампа не спешит расставаться с большим количеством американских ракет «Пэтриот», рассчитывая, что европейские страны увеличат свою долю военной помощи. Сам Трамп в беседе с Владимиром Зеленским пообещал немедленно отправить десять ракет «Пэтриот» и содействовать в поиске других вариантов поставок.

    Отмечается, что за день до этого канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к Трампу с просьбой разрешить передачу приостановленной партии «Пэтриот», а также выразил готовность закупить дополнительные батареи в США и отправить их Киеву. В ответ Трамп предложил Германии самостоятельно продать одну из своих батарей «Пэтриот» Украине.

    Напомним, Министерство обороны США приостановило  поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Позже Трамп заявил, что ненавидит смотреть, как убивают людей, поэтому готов направлять Украине больше оружия.

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    8 июля 2025, 12:34 • Новости дня
    Песков заявил о шоке из-за смерти Старовойта
    Песков заявил о шоке из-за смерти Старовойта
    @ Вячеслав Немышев/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самоубийство экс-главы Минтранса и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта не могло не шокировать, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже», – отметил он, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Песков рассказал, что президент России Владимир Путин был незамедлительно проинформирован о случившемся. При этом представитель Кремля отказался давать какие-либо дополнительные комментарии, отметив только, что подобная информация всегда трагична.

    Напомним, в понедельник экс-глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в парке Одинцовском городском округе. На его теле обнаружили огнестрельное ранение.

    Следователи нашли наградной пистолет рядом с телом Старовойта.

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    8 июля 2025, 12:43 • Новости дня
    Кремль допустил пересмотр списка недружественных государств

    Tекст: Валерия Городецкая

    Список недружественных государств не является окончательным и может изменяться при изменении двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Безусловно, список недружественных стран может пересматриваться. Собственно, это не догма», – отметил Песков, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что государство считается недружественным до тех пор, пока осуществляет недружественные шаги в отношении России. По словам Пескова, если такие шаги прекратятся и начнется восстановление отношений, может быть рассмотрен вопрос об изменении состава списка.

    При этом на данный момент, добавил представитель Кремля, перечень недружественных стран остается прежним и никаких изменений в него пока не внесено.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что государства, которые сейчас называются недружественными для России, на самом деле не являются таковыми, недружественные – это элиты в этих странах.

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    8 июля 2025, 22:15 • Новости дня
    ЦРУ выразило готовность предоставить Трампу разведданные о химоружии на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил о готовности предоставить президенту США Дональду Трампу разведывательные данные по вопросу применения химического оружия на Украине.

    В ходе заседания президентского кабинета в Белом доме Рэтклифф уточнил, что не может раскрыть детали таких данных в публичном формате, но готов сделать это лично президенту, передает ТАСС.

    По словам Рэтклиффа, если факт применения химоружия был бы задокументирован, это являлось бы нарушением всех международных норм и соглашений о ведении конфликтов.

    «Вы, конечно, не потерпите и не допустите нарушения кем-либо норм международного права», – добавил директор ЦРУ, обращаясь к Трампу. Тот ответил: «Это верно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии включили в санкционный список начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко. В российском посольстве в Британии заявили, что Лондон такими санкциями стремится отвлечь внимание от применения украинскими войсками химоружия.

    В ноябре Киев передал ОЗХО образцы с территории Украины, а организация заявила, что обнаружила в них следы отравляющего вещества CS.

    Россия представила ОЗХО доказательства применения Украиной химического оружия в Курской области. В ноябре сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине зафиксировали более 400 случаев использования украинской стороной химических средств. 

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    8 июля 2025, 19:52 • Новости дня
    Трамп анонсировал 10-процентные пошлины на товары стран БРИКС
    Трамп анонсировал 10-процентные пошлины на товары стран БРИКС
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Американская администрация анонсировала введение новых импортных пошлин для всех государств, входящих в объединение БРИКС, в размере 10%.

    О планах Вашингтона сообщил президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров, передает ТАСС.

    Глава Белого дома уточнил: «Ну, если они являются членами БРИКС, то им придется платить пошлины в размере 10% только за это».

    Под пошлины подпадут импортные товары, поступающие из стран, входящих в объединение БРИКС.

    Ранее во вторник Трамп перенес дедлайн по торговым соглашениям на 1 августа, в этот же день президент Штатов пригрозил пошлинами после слов президента России Владимира Путина о превосходстве БРИКС.

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    8 июля 2025, 19:29 • Новости дня
    Sohu: Трамп начал угрожать пошлинами после слов Путина о превосходстве БРИКС

    Tекст: Евгения Караваева

    Публичное заявление президента России Владимира Путина о ведущей роли БРИКС вызвало заметную реакцию со стороны президента США Дональда Трампа, сообщает Sohu.

    Заявление Владимира Путина о том, что страны БРИКС по совокупному объему ВВП превзошли G7, вызвало широкий международный резонанс, сообщает телеканал «Царьград». Дональд Трамп, по данным китайского издания Sohu, напуган этим заявлением и в негодовании пригрозил ввести повышенные пошлины для стран, поддерживающих политику БРИКС.

    Sohu отмечает, что угрозы Трампа выглядят как слабый ответ, особенно учитывая его прежние заявления о возможности введения 70-процентных пошлин. Теперь, как уточняет издание, он ограничился уровнем в 10%, что эксперты расценили как очевидное отступление.

    В Пекине считают, что заявление Путина является подтверждением формирования нового экономического порядка, центр которого смещается от Запада к странам БРИКС. Россия, представив экономические данные, продемонстрировала растущее влияние объединения и шокировала даже скептиков, ранее сомневавшихся в потенциале БРИКС.

    По мнению журналистов, действия Трампа лишь усугубляют ситуацию для Соединенных Штатов и ускоряют падение американской гегемонии, чего президент США хотел избежать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о росте авторитета и влияния БРИКС в мире. Лидеры стран БРИКС на саммите в Рио-де-Жанейро выступили против западных торговых тарифов. Они также осудили авиаудары по Ирану и призвали к снижению пошлин.

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    8 июля 2025, 12:27 • Новости дня
    В МИД заявили о подготовке НАТО и ЕС к войне с Россией

    Замглавы МИД Грушко заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне с Россией

    В МИД заявили о подготовке НАТО и ЕС к войне с Россией
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    НАТО и Европейский союз предпринимают активные шаги к возможному военному противостоянию с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

    По итогам заседания внутрифракционной группы «Единая Россия» в Госдуме Грушко сообщил, что дискуссия касалась вопросов войны и мира, а также военных приготовлений Запада, передает ТАСС. «Они (НАТО и ЕС) конкретно готовятся к военному столкновению с Российской Федерацией», – заявил дипломат.

    Грушко также прокомментировал заявления о новых санкциях Евросоюза, подчеркнув, что Россия обладает необходимым опытом противодействия санкционному давлению и может защищать свои экономические интересы. Он отметил, что «по части санкции фантазия у них бьет через край», но российская сторона знает, как реагировать на такие меры.

    Замминистра отдельно подчеркнул, что ситуация в отношениях между российским и французским внешнеполитическими ведомствами не изменилась после недавнего телефонного разговора между президентами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. «Состояние связей осталось прежним», – уточнил он.

    Агентство Bloomberg писало, что возможный конфликт между Россией и НАТО может привести к сокращению мирового ВВП на 1,3% уже в первый год возможной войны и будет стоить 1,5 трлн долларов.

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    9 июля 2025, 05:44 • Новости дня
    Трамп обвинил БРИКС в стремлении «уничтожить доллар»
    Трамп обвинил БРИКС в стремлении «уничтожить доллар»
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США не позволят объединению БРИКС лишить доллар статуса «мирового стандарта», заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «БРИКС, на мой взгляд, не представляет серьёзной угрозы, но их цель – уничтожить доллар, чтобы какая-то другая страна могла занять его место и стать новым стандартом», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что США намерены сохранить этот статус при любых обстоятельствах. Трамп также отметил, что потеря долларом статуса мировой резервной валюты будет иметь для США последствия, сопоставимые с поражением в мировой войне.

    По его словам, если страной управляет «умный президент», такого не произойдет, а если «глупый президент, как прошлый», то статус может быть утрачен. «Мы больше не были бы той же страной. Мы не допустим, чтобы это случилось», – сказал Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская администрация анонсировала новые импортные пошлины для всех государств, входящих в объединение БРИКС, в размере 10%. Саммит БРИКС прошел 6-7 июля в Рио-де-Жанейро.


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    8 июля 2025, 13:27 • Новости дня
    Госдума утвердила Никитина министром транспорта
    Госдума утвердила Никитина министром транспорта
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Государственная дума единогласно утвердила Андрея Никитина, ранее руководившего Новгородской областью, на пост министра транспорта России.

    По закону, утверждение главы Минтранса в Госдуме является необходимым этапом для последующего назначения президентом, передает ТАСС.

    Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о временном назначении Андрея Никитина на должность министра транспорта. Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса.

    Ранее должность главы Минтранса занимал Роман Старовойт. В понедельник он был освобожден от должности. В тот же день Старовойта нашли мертвым.

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    Доллар по отношению к мировым валютам показал в июне худший показатель с 1973 года. Судя по всему, именно этого и добивался Дональд Трамп своими торговыми войнами. Однако непредсказуемость американского президента может сыграть злую шутку с экономикой США. Почему план Трампа, где слабый доллар возрождает американскую промышленность, может не сработать? Подробности

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    Что даст России признание Исламского эмирата Афганистан

    Россия стала первой в мире страной, официально признавшей власть талибов в Афганистане. Какие последствия это будет иметь для Средней Азии, зачем это нужно Москве, кто следующим признает правительство талибов – и чем афганское руководство могло бы отблагодарить Россию за данный шаг? Подробности

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    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну

    Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода. Подробности

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    Ледоколы способны пробить лед в отношениях России и Америки

    Соединенные Штаты отчаянно ищут возможность радикального обновления своего ледокольного флота. Ради этого они даже заявили о готовности купить корабли ледового класса в Финляндии. Однако есть большие сомнения, что финны способны создать нужные Америке корабли. Потребности США могла бы удовлетворить не Финляндия, а Россия, причем к обоюдной выгоде, заявляют специалисты. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Президент США выбрал войну

      Президента США выдвинули на Нобелевскую премию мира, о чем он давно мечтал. Однако он ее точно не получит. Во-первых, номинировал его Израиль. Во-вторых, Трамп решил всерьез втянуться в конфликт России и Украины.

    • Роль Сталина и Хрущева в истории опять переписали

      На съезде КПРФ была принята резолюция, осуждающая антисталинскую речь Никиты Хрущева на XX съезде КПСС. В чем подвох?

    • Прибалтика бросила вызов Китаю

      Литва и Филиппины договорились о военном альянсе против России и Китая, а глава евродипломатии и бывший премьер Эстонии Кая Каллас требует от Пекина продать ЕС редкоземельные металлы и отказать России в поддержке. Почему прибалты разбушевались?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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