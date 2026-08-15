Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала второе золото на чемпионате Европы
Россиянка Мельникова стала чемпионкой Европы по гимнастике в опорном прыжке
На турнире в Загребе российская спортсменка Ангелина Мельникова показала лучший результат в опорном прыжке, добавив к победе в многоборье еще одну золотую медаль.
Гимнастка пополнила свою коллекцию наград высшим достижением на турнире. Девушка заняла первое место по итогам выступлений в опорном прыжке, передает ТАСС.
В настоящее время престижные международные состязания по спортивной гимнастике проходят в Загребе. Стоит отметить, что это не первая победа россиянки на текущем турнире.
Немногим ранее талантливая спортсменка уже продемонстрировала высочайший уровень мастерства. Мельникова успешно выступила в личном многоборье, где также удостоилась золотой медали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, перед началом соревнований Ангелина Мельникова получила хорватскую визу благодаря усилиям дипломатов.
По итогам выступления в многоборье на текущем турнире россиянка набрала 55,932 балла.
В прошлом году гимнастка стала победительницей мирового первенства в Индонезии.