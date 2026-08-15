Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала второе золото на чемпионате Европы

Россиянка Мельникова стала чемпионкой Европы по гимнастике в опорном прыжке

Tекст: Мария Иванова

Гимнастка пополнила свою коллекцию наград высшим достижением на турнире. Девушка заняла первое место по итогам выступлений в опорном прыжке, передает ТАСС.

В настоящее время престижные международные состязания по спортивной гимнастике проходят в Загребе. Стоит отметить, что это не первая победа россиянки на текущем турнире.

Немногим ранее талантливая спортсменка уже продемонстрировала высочайший уровень мастерства. Мельникова успешно выступила в личном многоборье, где также удостоилась золотой медали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, перед началом соревнований Ангелина Мельникова получила хорватскую визу благодаря усилиям дипломатов.

По итогам выступления в многоборье на текущем турнире россиянка набрала 55,932 балла.

В прошлом году гимнастка стала победительницей мирового первенства в Индонезии.