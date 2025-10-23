Россиянка Мельникова завоевала золото чемпионата мира по гимнастике

Tекст: Валерия Городецкая

Соревнования проходили в Индонезии, где Мельникова по итогам четырех видов набрала 55,066 балла, передает ТАСС.

Спортсменке 25 лет, и это уже вторая золотая медаль чемпионата мира в личном многоборье в ее карьере. До этого она одержала победу на мировом первенстве в 2021 году.

Ранее Мельникова завоевала лидерство в квалификации чемпионата мира в Джакарте.

В сентябре Мельникова отметила дружелюбное отношение соперниц на турнире Международной федерации гимнастики (FIG) в Париже.

В июле ей запретили выступать на международных соревнованиях под песню «Младший лейтенант».