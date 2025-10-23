  • Новость часаПутин предложил объявить 2027 год Годом географии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как российские войска готовятся к штурму Херсона
    Захарова: Следующим пакетом санкций ЕС запретит перелетным птицам транзит над Россией
    СМИ сообщили о задержании главы Агентства по страхованию вкладов Мельникова
    ЕС запретил поставки унитазов и биде в Россию
    Путин заявил, что демографические проблемы нельзя решать за счет хаотичной миграции
    Матвиенко: Cемейная ипотека сегодня превращается в столичную
    Путин поддержал участие РГО в создании единого учебника географии
    Юшков назвал последствия санкций США против Роснефти и «ЛУКОЙЛа»
    Эксперты объяснили «американские зигзаги» с отменой саммита в Будапеште
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв «Своя игра» Орбана с Путиным и Трампом

    Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    16 комментариев
    23 октября 2025, 17:43 • Новости дня

    Россиянка Мельникова завоевала золото чемпионата мира по гимнастике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская спортсменка Ангелина Мельникова стала победительницей финала в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике.

    Соревнования проходили в Индонезии, где Мельникова по итогам четырех видов набрала 55,066 балла, передает ТАСС.

    Спортсменке 25 лет, и это уже вторая золотая медаль чемпионата мира в личном многоборье в ее карьере. До этого она одержала победу на мировом первенстве в 2021 году.

    Ранее Мельникова завоевала лидерство в квалификации чемпионата мира в Джакарте.

    В сентябре Мельникова отметила дружелюбное отношение соперниц на турнире Международной федерации гимнастики (FIG) в Париже.

    В июле ей запретили выступать на международных соревнованиях под песню «Младший лейтенант».

    23 октября 2025, 02:15 • Новости дня
    Челябинский губернатор уточнил данные по погибшим и пострадавшим в Копейске

    Губернатор Текслер уточнил данные по погибшим и пострадавшим при ЧП в Копейске

    Tекст: Ирма Каплан

    На месте пожара после взрыва на предприятии в Копейске ликвидировано открытое горение, осуществляется проливка, после чего спасатели приступят к разбору завалов, сообщил в Telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

    «На данный момент подтверждается гибель девяти человек. Пять человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Уточняем информацию по пропавшим без вести», – сказано в посте.

    Текслер подчеркнул, что родным и близким погибших, а также пострадавшим окажут помощь и поддержку, в том числе психологическую.

    Напомним, губернатор Текслер вечером среды сообщил о взрыве на предприятии в Копейске, заверив, что опасности для населения и гражданских построек нет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еще один взрыв в очаге возгорания произошел на предприятии в Копейске. По уточненным данным ранее сообщалось о семерых погибших.

    Комментарии (6)
    23 октября 2025, 00:53 • Новости дня
    ЦИК предостерег власти Запорожской области от развала избирательной системы
    ЦИК предостерег власти Запорожской области от развала избирательной системы
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава ЦИК России Элла Памфилова направила телеграмму в адрес Законодательного собрания Запорожской области, напомнив о недопустимости поправок в законодательство о выборах.

    «Элла Памфилова направила телеграмму в адрес Законодательного собрания Запорожской области с предупреждением о недопустимости внесения поправок в законодательство о выборах, ведущих к развалу избирательной системы региона», – сказано в Telegram-канале ЦИК страны.

    Там объяснили, что губернатор Запорожской области Евгений Балицкий внес в Запорожское заксобрание проект закона, который может наделить главу области и региональный парламент правом распустить областную избирательную комиссию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за последний год интерес молодежи в возрасте от 16 до 22 лет к общественному наблюдению за выборами значительно возрос, эксперты охарактеризовали этот рост как «взрывной».


    Комментарии (2)
    22 октября 2025, 20:02 • Видео
    Главный город США достанется коммунистам

    Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 22:05 • Новости дня
    Глава Росрыболовства допустил ответные меры России на действия Норвегии

    Tекст: Ирма Каплан

    Росрыболовство рассматривает введение ответных шагов против норвежских рыбопромысловых судов на фоне сохраняющихся ограничений с норвежской стороны в текущем году, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

    По его словам, российская сторона категорически не согласна с заявлением Норвегии о работе в рамках действующего соглашения, при этом норвежцы не собираются отменять введенные ограничения, сообщил он ТАСС.

    «Мы сейчас готовим уже ответные меры, которые объявим норвежской стороне своевременно. Пока наши дальнейшие переговоры стоят на паузе, сроки о проведении следующих консультаций не определены и в том числе о проведении смешанной комиссии по рыбному хозяйству, которую нам необходимо провести для того, чтобы распределить объем на следующий год», – заявил Шестаков.

    Глава Росрыболовства отметил, что ситуация пока не влияет на запасы рыбы, поскольку в 2025 году действуют прежние договоренности, установленные годом ранее. В полном объеме незаконные меры со стороны Норвегии будут иметь последствия с 2026 года, резюмировал Шестаков.

    Напомним, в ноябре 2024 года Россия и Норвегия подписали протокол о квотах на вылов трески и других рыболовных ресурсов в Баренцевом и Норвежском морях на 2025 год, при этом квота на треску стала минимальной за 33 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле текущего года Осло наложил ряд запретов на российские рыболовецкие компании. В ответ Москва заявила о готовности  ограничить доступ норвежских судов к российской исключительной экономической зоне, если запрет на промысел для российских компаний не будет снят.

    Комментарии (12)
    22 октября 2025, 23:47 • Новости дня
    Трамп опроверг данные WSJ о снятии запрета Киеву на дальнобойные ракеты
    Трамп опроверг данные WSJ о снятии запрета Киеву на дальнобойные ракеты
    @ Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп высказался в соцсети Truth Social на тему статьи Wall Street Journal о разрешении Киеву использовать против России дальнобойные ракеты, назвав информацию фейком.

    «Публикация Wall Street Journal о том, что США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, является фейком», – приводит ТАСС сообщение американского лидера.

    Трамп добавил, что США не имеют к этим ракетам никакого отношения, кто б их ни поставлял Киеву и чего бы Украина с ними ни делала.

    Напомним, ранее газета WSJ выпустила статью, в которой сообщалось, что США сняли ключевое ограничение на удары Киева вглубь России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп предупредил, что разрешение использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что удары по мирным целям не помогут киевскому режиму.

    Комментарии (5)
    22 октября 2025, 22:58 • Новости дня
    Губернатор Текслер сообщил о четырех погибших при взрыве в Копейске
    Губернатор Текслер сообщил о четырех погибших при взрыве в Копейске
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Не менее четырех человек погибли и несколько пострадали при взрыве на промышленном предприятии Копейска, сообщил в Telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

    «По предварительной информации от предприятия, в результате взрыва погибло четыре человека, еще несколько пострадало. В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается», – сказано в посте.

    Как сообщили ТАСС в медицинских службах города, пять человек пострадали при взрыве.

    «В результате взрыва пять человек получили ранения, им оказывается медицинская помощь», – сказал источник агентства.

    Ранее губернатор Текслер сообщил о взрыве на предприятии в Копейске, заверив, что опасности для населения и гражданских построек нет.

    Комментарии (4)
    23 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин: Многодетные семьи должны стать нормой в России
    Путин: Многодетные семьи должны стать нормой в России
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики заявил, что многодетные семьи должны стать нормой в России.

    «Не раз говорил: семья, где растут трое и больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни в нашей стране», – заявил президент, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин подчеркнул, что государство не пойдет по пути поощрения хаотичной миграции, как это делают другие страны, которые сталкиваются с проблемами низкой рождаемости.

    В среду Кремль анонсировал участие Путина в заседании Совета по демографии.

    Комментарии (20)
    23 октября 2025, 03:13 • Новости дня
    Захарова объяснила ненависть к России у «нынешнего режима в Риге»

    Tекст: Ирма Каплан

    МИД Латвии заявил о запрете самолету президента России Владимира Путина лететь через свое воздушное пространство в Венгрию, где могла произойти гипотетическая встреча с его американским коллегой Дональдом Трампом – официальный представитель МИД России Мария Захарова составила объяснение подобному выпаду.

    «Ненависть к России у нынешнего режима в Риге определяется стремлением взять реванш за разгром латышского коллаборационизма советскими войсками», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Захарова пояснила, на случай, если Трамп решит поинтересоваться, что означает «Латвия» и почему ее режим так себя ведет. Она напомнила, что Латвия является одной из немногих территорий, где гитлеровцам удалось реализовать центральную задачу геноцида восточноевропейского населения – решить «еврейский вопрос».

    «При этом самую активную роль в уничтожении своих соседей – 89% евреев (70 тыс. латвийских евреев и 20 тыс. привезенных из других стран) – сыграло коренное население Латвии. Кровавое избиение озверевшими латышскими националистами своих сограждан зачастую начиналось еще до прихода нацистов. Сегодня Рига официально чествует соучастников Холокоста в качестве борцов за независимость, ежегодно разрешая «марши легионеров». Здесь фактически реализована ревизия итогов Второй Мировой войны», – объяснила представитель МИД России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Латвия ввела платную запись для въезда с восточной границы. Белорусские пограничники обнаружили в Браславском районе двух граждан Эритреи с телом погибшего товарища, которого, по их словам, избили на территории Латвии.

    Комментарии (3)
    23 октября 2025, 04:20 • Новости дня
    Сальдо сообщил о захвате плацдарма на Карантинном острове в Херсоне
    Сальдо сообщил о захвате плацдарма на Карантинном острове в Херсоне
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Разведчики и десантники группировки войск «Днепр» провели операцию по форсированию Днепра и захвату плацдарма на острове Карантинный в Херсоне, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Он уточнил, что под огнем противника российское бойцы высадились на берег, подавили огневые точки и отразили контратаки ВСУ.

    «Сейчас плацдарм надежно закреплен, идет минирование подступов и организация снабжения. Этот успех открывает новые возможности для контроля над западной частью Херсона», – написал о в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сальдо сообщал, что российские военные наносят  удары по объектам на Карантинном острове в Херсоне, чтобы ограничить снабжение украинских войск и снизить угрозу для города. Российские войска также захватили  ключевые объекты Карантинного острова в Херсоне. В Подполье заявили о разгроме готовившей атаку через Днепр группе ВСУ в Камышанах.


    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 05:47 • Новости дня
    Депутаты Госдумы предложили обязать владельцев убирать за питомцами в подъездах
    Депутаты Госдумы предложили обязать владельцев убирать за питомцами в подъездах
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Депутаты Госдумы предложили обязать владельцев домашних животных убирать за питомцами в местах общего пользования многоквартирных домов, включая подъезды.

    Пока хозяева домашних животных обязаны убирать за питомцами только во время выгула на улице. Новый законопроект предусматривает обязанность убирать продукты жизнедеятельности животных и в местах общего пользования многоквартирных домов, передает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

    Порядок уборки будет определяться органами местного самоуправления. Помимо этого, законопроект вводит запрет на посещение магазинов, кафе и ресторанов, медицинских, образовательных и культурных организаций с собаками, кроме собак-проводников.

    В проекте закреплены также требования к перевозке животных в общественном транспорте. Домашних питомцев предлагается перевозить на коротком поводке, в наморднике или в специальной переноске.

    Если законопроект будет принят, новые требования начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ветеринар Галкина предупредила владельцев собак о начале сезона вольерного кашля. Главный кинолог России выступил против расширения списка опасных пород собак.

    Комментарии (10)
    23 октября 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин заявил, что демографические проблемы нельзя решать за счет хаотичной миграции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики подчеркнул, что государство не пойдет по пути поощрения хаотичной миграции, как это делают другие страны, которые сталкиваются с проблемами низкой рождаемости.

    По его словам, некоторые государства сознательно жертвуют своей идентичностью, культурой и стабильностью ради привлечения мигрантов, чтобы компенсировать снижение количества коренного населения, передает ТАСС.

    «Разные страны выбирают разные способы ответа на демографический вызов, вплоть до фактического поощрения неконтролируемой – именно неконтролируемой, даже хаотичной – миграции, замещающей коренное население той или иной страны, жертвуя при этом и своей идентичностью, и культурной самобытностью, и, что немаловажно, внутриполитической стабильностью», – заявил президент.

    Путин подчеркнул, что для России принципиальным остается выбор в пользу максимальной поддержки семьи.

    Накануне Кремль анонсировал участие Путина в заседании Совета по демографии.

    Комментарии (11)
    23 октября 2025, 01:07 • Новости дня
    Стало известно об увеличении числа погибших и пострадавших при ЧП в Копейске

    Оперслужбы заявили об увеличении числа погибших и пострадавших в Копейске

    Tекст: Ирма Каплан

    По данным оперслужб, в результате взрывов на промышленном предприятии в Копейске Челябинской области погибли семь человек.

    «Число погибших увеличилось до семи человек, пострадавших – до шести. Данные предварительные», – сообщил источник ТАСС.

    Напомним, губернатор Текслер вечером среды сообщил о взрыве на предприятии в Копейске, заверив, что опасности для населения и гражданских построек нет.

    По его данным, не менее четырех человек погибли и несколько пострадали. Информация уточняется.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еще один взрыв в очаге возгорания произошел на предприятии в Копейске. Челябинский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при ЧП и пообещал помощь и поддержку семьям погибших и пострадавших.


    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 05:20 • Новости дня
    Politico узнала, как главы стран ЕС переругались из-за дележа активов России

    Tекст: Ирма Каплан

    Напряженность между представителями стран ЕС во время встречи в Брюсселе в четверг, на которой премьер-министры и президенты намерены поручить Еврокомиссии выдвинуть юридическое предложение с изложением условий предоставления так называемого репарационного кредита Украине.

    «Хотя многие ключевые вопросы, связанные с операцией, еще предстоит согласовать, уже нарастают разногласия по поводу того, следует ли выдвигать условия к кредиту, который будет финансироваться за счет замороженных российских активов. Средства от кредита пойдут как на оборонные нужды, так и на обычную бюджетную поддержку, но точная сумма пока не обсуждается», – пишет Politico.

    Ради поддержки оборонной промышленности и помощи Украине, Франция и, в меньшей степени, Германия и Италия поддерживают использование кредита для закупки европейского оружия для Киева. Впервые эта идея была предложена канцлером Германии Фридрихом Мерцем в статье Financial Times в сентябре.

    «Однако конкурирующий лагерь, в который входят Нидерланды, страны Северной Европы и Балтии, утверждает, что Украина должна иметь свободу действий, чтобы тратить деньги в соответствии со своими потребностями, включая покупку оружия, произведенного американскими компаниями», – отмечает издание.

    Как отметил в интервью Politico премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, было бы неплохо, если бы Украина могла закупать в Европе больше оружия.

    «Но у нас в Европе нет всех тех возможностей и вооружений, которые им нужны. Так что это реальность, что им также должно быть разрешено покупать оружие у США, если это необходимо», – напомнил он.

    При этом Еврокомиссия рассчитывает добиться от лидеров стран ЕС на саммите  одобрения присвоения замороженных в Бельгии суверенных активов России, чтобы ЕК получила мандат на разработку механизма так называемого репарационного кредита Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар исключил конфискацию российских активов для кредита Киеву. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила о необходимости осторожного подхода к вопросу использования замороженных российских активов.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 22:35 • Новости дня
    Володин рассказал, ради чего Силуанов отказался от Нобелевских премий

    Tекст: Ирма Каплан

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, как когда-то было почетным появляться в каких-либо зарубежных рейтингах, а для главы Минфина Антона Силуанова важнее одобрение парламента.

    «Раньше, вспомните, все рукоплескали, как только в каком-то зарубежном рейтинге появятся. А еще лучше – спать не будут, ждут, когда Нобелевскую премию дадут. Вот у нас Силуанов, он отказался от Нобелевских премий. Отказался от этих всех лучших, самых лучших. Ему этого не надо. Ему достаточно поддержки парламента», – приводит ТАСС слова Володина на пленарном заседании.

    По мнению председателя Госдумы, российскому Минфину ценно мнение депутатов, избранных народом, а не «премия от Сороса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Володин выступил за исключение устриц из перечня рыбопродуктов, облагаемых по сниженной налоговой ставке, указав на их элитарность.


    Комментарии (5)
    22 октября 2025, 21:44 • Новости дня
    Госдума одобрила проект об изменении ставки НДС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает повышение ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 22% с 1 января 2026 года.

    При этом льготная ставка НДС в 10% сохранится для всех социально значимых товаров, в том числе продуктов питания, лекарств, медицинской продукции, товаров для детей, печатных изданий, книг и племенных сельскохозяйственных животных, передает РИА «Новости».

    Дополнительные поступления в федеральный бюджет от повышения НДС за три года могут составить 4,423 трлн рублей. Законопроект внесен правительством России в рамках бюджетного пакета и направлен на выполнение поручений президента и правительства.

    Для компаний на упрощенной системе налогообложения снижается порог годовой выручки, при котором возникает обязанность уплачивать НДС, с 60 млн до 10 млн рублей. Это решение, по данным пояснительной записки, должно препятствовать схемам дробления бизнеса и принесет бюджету около 200 млрд рублей в год.

    Снижение аналогичного порога для применения патентной системы налогообложения принесет еще 7,668 млрд рублей за три года. Законопроект также предусматривает нулевой НДС для добывающих компаний, продающих руду и концентраты аффинажным предприятиям.

    Отменяется освобождение от НДС для операций по обслуживанию банковских карт и обработке данных между участниками расчетов, а также при продаже российского программного обеспечения. Министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности скорректировать ряд предложений ко второму чтению законопроекта. Профильный комитет Госдумы предложил рассмотреть более поэтапное внедрение изменений для бизнеса на упрощенке и патенте, а также сохранить патентную систему для розничной торговли в сельской местности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии рисков для инвестклимата из-за повышения НДС.

    В сентябре Минфин предложил изменения в Налоговый кодекс для финансирования обороны и безопасности.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 05:35 • Новости дня
    Эксперт Хачатурян рассказал о новых лимитах снятия наличных в банкоматах

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские банки с начала сентября изменили правила снятия наличных в банкоматах, установив разные лимиты и дополнительные ограничения для клиентов, сообщил доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.

    «Лимиты варьируются достаточно широко и в зависимости от типа карты составляют от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч рублей в сутки. Месячные лимиты также колеблются от одного до трех миллионов рублей. Они могут быть и выше, если это премиальная карта», – рассказал он агентству «Прайм».

    Кроме того, банки устанавливают лимиты на одну операцию или на снятие по QR-коду, которые отличаются в зависимости от организации и условий обслуживания клиента.

    Основная задача введения лимитов – борьба с мошенничеством и отмыванием денег. Новые меры с 1 сентября стали дополнением к уже существующим правилам.

    В частности, при подозрении на мошеннические действия может временно вводиться ограничение – 50 тыс. рублей в сутки на срок до 48 часов. Также возможно постоянное ограничение – 100 тыс. рублей в сутки для клиентов, чьи данные попали в базу Центробанка по подозрительным операциям.

    Если требуется снять сумму, превышающую лимит, можно оформить подписку или пакет услуг с увеличенными лимитами, либо перевести деньги на счет и получить наличные через кассу банка.

    Крупные суммы рекомендуется заранее согласовывать по телефону или через личный кабинет. Иногда можно перевести средства на карту другого банка с более высоким лимитом, однако стоит учитывать лимит на переводы между своими счетами через Систему быстрых платежей – 30 млн рублей в месяц, резюмировал эксперт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД предупредили о том, что мошенники начали принуждать россиян снимать самозапрет на кредиты.

    Депутат Никитин объяснил, как избежать ошибочной блокировки снятия наличных. Кроме того, депутат Говырин сообщал, что мошенники всегда пытаются подтолкнуть жертву к поспешным решениям, создавая ощущение неотложности, например через сообщения об угрозе блокировки счета или необходимости срочной оплаты.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские спортсмены лишились возможности выступать на Паралимпийских играх-2026
    «Камаз» назвал себя самым засанкционированным предприятием России
    Евросоюз упрекнул Тбилиси двумя миллиардами евро
    Россиянка Мельникова завоевала золото чемпионата мира по гимнастике
    Число жертв ЧП на предприятии в Копейске выросло до 12
    Объявлен старт испытаний самолета «Ладога»
    Умер двукратный чемпион СССР по футболу Виктор Шустиков

    Золото обвинили в неадекватном поведении

    Золото ведет себя скорее как спекулятивный или мемный актив, нежели как защитный актив в непростые времена, заявил миллиардер-инвестор Билл Гросс. На этой неделе металл показал самое худшее падение за 12 лет. Тогда как многие центробанки, в том числе России и Китая, скупают золото в свои резервы вместо американского госдолга. Что же произошло с драгметаллом и чем это обернется? Подробности

    Перейти в раздел

    Фразой о самолете Путина Сикорский оскорбляет Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об отсутствии гарантий безопасности для самолета Владимира Путина говорит о готовности Варшавы к совершению терактов. Ранее его польский коллега Радослав Сикорский предупредил, что самолет может быть задержан, если окажется в воздушном пространстве страны. По мнению экспертов, такие угрозы со стороны Варшавы – демонстративное проявление неуважения к Марко Рубио и Дональду Трампу. Подробности

    Перейти в раздел

    Ядерный щит России спрячут от слежки натовского ИИ

    Президент Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил России. Были произведены пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет воздушного базирования. Учения продемонстрировали надежность систем стратегического сдерживания. Но в следующие десять лет ядерная триада будет обновляться, говорят эксперты, в том числе, чтобы противостоять быстрым средствам разведки на базе искусственного интеллекта. Подробности

    Перейти в раздел

    При каких условиях на Украине возможен военный переворот

    На Украине открыто звучат призывы к свержению Зеленского путем военного переворота. Насколько популярны такие идеи в украинском обществе, готовы ли в ВСУ взять власть в свои руки – и при каких условиях мог бы реализоваться подобный сценарий? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    • Как хранить свеклу зимой: частые ошибки и способы в погребе, в холодильнике и в песке

      Правильно заложенный на хранение урожай свеклы – это возможность готовить любимые блюда всю зиму. Этот корнеплод при грамотном подходе может оставаться свежим, сочным и полным витаминов долгие месяцы. Как избежать распространенных ошибок и какие методы хранения считаются самыми эффективными?

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации