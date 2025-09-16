Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.2 комментария
Гимнастка Мельникова рассказала об отношении соперниц на турнире в Париже
Гимнастка Мельникова сообщила о дружелюбном отношении к ней на турнире в Париже
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова отметила дружелюбное отношение соперниц на турнире Международной федерации гимнастики (FIG) в Париже.
На прошедшем этапе Кубка вызова Международной федерации гимнастики в Париже российская спортсменка Ангелина Мельникова не столкнулась с негативным отношением со стороны соперниц, передает ТАСС.
Гимнастка отметила, что атмосфера на соревнованиях была очень дружелюбной и поддерживающей, а коллеги из других стран поздравляли ее с возвращением на международную арену.
«Соперницы отнеслись ко мне потрясающе, дружелюбно. Все поздравляли с возвращением, никакого негатива по отношению ко мне не было», – подчеркнула Мельникова. Спортсменка также добавила, что для нее было особенно важно снова выступить на арене Олимпийских игр, которую она считает очень красивой и символичной.
В Париже Мельникова заняла первое место в упражнениях на бревне, стала второй в вольных упражнениях и показала пятый результат в опорном прыжке. В финал упражнений на брусьях она пройти не смогла. Это было первое выступление россиянки на турнире FIG почти за четыре года.
Ранее Мельниковой запретили выступать под песню «Младший лейтенант».
Напомним, Ангелине Мельниковой и еще 11 российским спортсменам предоставили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики.