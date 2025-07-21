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    Как ВС РФ уничтожили сразу три установки ЗРК Patriot
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    50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужна амнистия уехавших

    Родине дороги ее люди – в том числе те, кто ошибся, запутался и заблудился. Прощение – это наша традиционная христианская ценность, и она делает нас сильнее. Уехавшие еще пригодятся нам здесь.

    13 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Жизнь Хемингуэя – нам зарок

    О нем жалеешь, как о самом родном, и тоска о нем не ослабевает с годами. Он всё время так близко, будто воевал не на Первой и Второй мировой, а на донбасской, и погиб там, в числе всех наших.

    3 комментария
    21 июля 2025, 18:44 • Новости дня

    Гимнастке Мельниковой запретили выступать под песню «Младший лейтенант»

    Гимнастке Мельниковой запретили выступать под песню «Младший лейтенант»
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова изменила музыкальное сопровождение для выступлений на международных соревнованиях. Ранее ей запретили выступать на международных соревнованиях под песню Ирины Аллегровой «Младший лейтенант».

    Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сообщила о необходимости замены музыки в программе вольных упражнений для международных стартов, передает ТАСС. «Экстренно меняем музыку для международных стартов. Под иностранную выступать не можем из-за прав, под русскую можем, но не под все песни», – написала Мельникова в своем Telegram-канале.

    В качестве возможной замены песни «Младший лейтенант» Ирины Аллегровой гимнастка предложила композиции Юрия Шатунова, Аллы Пугачевой и группы «ВИА Гра».

    Международная федерация гимнастики (FIG) допускает российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Валентина Родионенко прокомментировала требования Украины отобрать нейтральный статус у олимпийской чемпионки Ангелины Мельниковой. Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров заявил, что российская сторона добивается от FIG пересмотра «дискриминационных» решений в отношении российских спортсменов и защищает их права.

    Ангелине Мельниковой и еще одиннадцати российским спортсменам предоставили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики.

    21 июля 2025, 12:45 • Новости дня
    ВС России уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot
    ВС России уничтожили три пусковые установки ЗРК Patriot
    @ Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российскими войсками уничтожены три пусковые установки американского ЗРК Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, сообщили в Минобороны.

    Средствами ПВО были сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS, а также 397 беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового и штурмового полков ВСУ около Павловки, Варачино, Садков и Кондратовки в Сумской области.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Меловым в Харьковской области.

    ВСУ при этом потеряли до 190 военнослужащих, бронемашину и четыре артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Торского в Донецкой народной республике (ДНР) и Купянска в Харьковской области.

    Потери противника составили более 230 военнослужащих и орудие полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и шесть складов с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Константиновки, Иванополья, Дроновки, Закотного и Северска в ДНР.

    При этом противник потерял до 140 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, два артиллерийских орудия. Уничтожены склад с боеприпасами и три склада материальных средств, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Артемовки, Октябрьского, Красноармейска, Удачного, Новоэкономического и Полтавки в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 425 военнослужащих, танк, три бронемашины, 12 пикапов, а также три арторудия.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Искры, Зеленого Гая в ДНР, Новогеоргиевки в Днепропетровской области и Новоселовки в Запорожской области.

    ВСУ при этом потеряли до 215 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии и два склада с боеприпасами.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Антоновки, Белозерки в Херсонской области и Малой Токмачки в Запорожской области.

    Уничтожены до 60 военнослужащих, три артиллерийских орудия, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов, цеху сборки беспилотников, территориальному центру комплектования ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников в 142 районах.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 71 463 беспилотника, 622 ЗРК, 24 287 танков и других боевых бронемашин, 1577 боевых машин РСЗО, 27 667 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 522 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Кроме того, ВС России нанесли групповой удар по военным целям на Украине.

    ВС России за прошедшую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине. В частности, ВС России поразили цеха производящего дроны для ВСУ предприятия.

    Комментарии (17)
    20 июля 2025, 23:57 • Новости дня
    Алиев принял шевроны ВСУ со словами «продолжайте также»
    Алиев принял шевроны ВСУ со словами «продолжайте также»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Во время медиафорума в Шуше украинская журналистка вручила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву шевроны ВСУ, на что он дал одобрительный комментарий.

    «Спасибо вам большое, продолжайте также», – приводит слова Алиева РИА «Новости».

    Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Днем ранее Алиев уже высказался в поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баку обостряет отношения с Москвой после задержания российскими правоохранителями членов этнической ОПГ в Екатеринбурге. МИД России рекомендовал россиянам проявлять осторожность из-за ситуации в Азербайджане. Россельхознадзор ввел запрет на азербайджанскую молочную продукцию.

    На ваш взгляд
    Кто хочет испортить отношения России и Азербайджана?






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    10 комментариев


    Комментарии (28)
    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 09:51 • Новости дня
    Китай пригрозил ЕС решительными ответными мерами

    Китай пригрозил ЕС решительными ответными мерами на антироссийские санкции

    Китай пригрозил ЕС решительными ответными мерами
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Китая объявили о готовности принять решительные меры для защиты интересов национального бизнеса после расширения антироссийских санкций ЕС, куда были включены китайские компании, сообщило Министерство коммерции КНР.

    Китайские власти намерены принять решительные меры в ответ на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, передает ТАСС.

    Министерство коммерции КНР подчеркнуло, что такие ограничения противоречат духу взаимопонимания, ранее достигнутому между Пекином и Брюсселем на высшем уровне, и оказывают серьезное негативное влияние на торгово-экономические отношения.

    В официальном заявлении министерства говорится, что Китай настаивает, чтобы европейская сторона немедленно отказалась от ошибочных действий в отношении китайских компаний. КНР пообещал защитить законные права и интересы китайских компаний.

    Отмечается, что КНР неоднократно выражала недовольство по поводу односторонних мер Евросоюза и подчеркивала свое категорическое несогласие с подобной политикой. Китайские власти вновь заявили, что выступают против любых санкций, не одобренных Советом Безопасности ООН, и расценивают их как нарушение международного права.

    Ранее Совет ЕС ввел 18-й пакет антироссийских санкций, включив в список четыре китайские компании.

    Министр иностранных дел КНР Ван И предупреждал главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас о возможных ответных мерах Пекина, если под санкции попадут китайские банки.

    Новый пакет санкций Евросоюза оценивается как потенциально опасный для стабильности мировой экономики.

    Комментарии (8)
    21 июля 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин ужесточил правила захода иностранных судов в порты России
    Путин ужесточил правила захода иностранных судов в порты России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин ужесточил порядок захода иностранных судов в российские порты.

    Президент России Владимир Путин подписал указ, ужесточающий порядок захода судов из иностранных портов в российские, передает ТАСС. Теперь для этого потребуется разрешение капитана морского порта, согласованное с ФСБ. Указ подписан в соответствии с законом «О военном положении».

    «Заход в морские порты России судов из иностранных портов осуществляется с разрешения капитана морского порта, согласованного с ФСБ», – говорится в указе. ФСБ должна определить должностных лиц для согласования заходов судов, а правительство – обеспечить реализацию положений документа.

    До указа правила захода судов определялись приказом Минтранса. Особый порядок прибытия судов из-за рубежа применялся в тех случаях, когда у порта смежная с военно-морской базой акватория.

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 13:31 • Новости дня
    Кремль призвал Баку уважать русских в Азербайджане

    Песков заявил о важности уважения русских в Азербайджане

    Кремль призвал Баку уважать русских в Азербайджане
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул необходимость уважительного отношения к русским в Азербайджане на фоне непростого этапа в отношениях двух стран.

    Москва считает крайне важным, чтобы русское население в Азербайджане пользовалось уважением, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Он отметил, что в России проживает большая азербайджанская диаспора, члены которой, по его словам, являются законопослушными гражданами и пользуются уважением в стране.

    Также представитель Кремля подчеркнул, что граждане, нарушающие законы России, несут ответственность по закону. Он добавил, что эти принципы важны для поддержания гармоничных отношений между народами.

    Говоря о двусторонних связях, Песков отметил, что отношения России и Азербайджана базируются на прочной основе и взаимовыгодном сотрудничестве при совпадении интересов. По его словам, несмотря на текущий сложный период в отношениях между Москвой и Баку, Россия надеется на преодоление этих трудностей. Песков заявил, что сотрудничество двух стран приносит им обоюдную выгоду.

    Ранее МИД призвал россиян учитывать текущую обстановку в Азербайджане при планировании поездок.

    Эксперты отмечали, что сохранение добрососедских отношений между Россией и Азербайджаном требует взвешенного подхода обеих сторон.

    Напомним, в Азербайджане задержали граждан России, которые якобы входили в преступные группы. Задержание россиян в Баку произошло на фоне обострения отношений России и Азербайджана.

    Комментарии (28)
    21 июля 2025, 11:44 • Новости дня
    СМИ сообщили о расставании Ефремова с женой после 23 лет брака
    СМИ сообщили о расставании Ефремова с женой после 23 лет брака
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заслуженный артист России Михаил Ефремов и София Кругликова приняли решение прекратить отношения, причиной стали внутренние конфликты и разногласия в семье, сообщили СМИ.

    Михаил Ефремов расстался с пятой женой Софией Кругликовой после 23 лет совместной жизни, передает «Газета.Ru».

    Информацию о разрыве подтвердил источник из окружения семьи, уточнив, что причиной расставания якобы стали постоянные конфликты, включая недавний инцидент со свиданием Ефремова с актрисой Дарьей Белоусовой в исправительной колонии.

    По словам источника, Кругликова якобы прекратила отношения с Ефремовым, потому что он перестал с ней разговаривать.

    Официального развода пока не было, однако, по словам инсайдера, этот процесс якобы неизбежен, но может быть отложен из-за несовершеннолетних детей и нежелания Ефремова вновь оказаться в центре внимания СМИ.

    Ефремов и Кругликова поженились в 2002 году. У пары трое детей: дочь Вера, родившаяся в 2004 году, дочь Надежда – в 2007 году, сын Борис – в 2010 году.

    Ранее режиссер Никита Михалков сообщил о трудоустройстве Михаила Ефремова в «Мастерской 12».

    Михаил Ефремов, который недавно освободился из колонии по УДО, рассказывал о плохом самочувствии.

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    21 июля 2025, 13:55 • Новости дня
    Трамп показал «арест» Обамы
    Трамп показал «арест» Обамы
    @ Donald J. Trump

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп опубликовал видео, на котором искусственный интеллект изобразил задержание экс-президента США Барака Обамы сотрудниками ФБР.

    Трамп разместил в социальной сети Truth Social видеоролик, сгенерированный искусственным интеллектом. В ролике сотрудники ФБР задерживают бывшего президента Барака Обаму, надевают на него наручники и отправляют в тюремную камеру.

    Видео начинается с выступления Обамы, где он заявляет: «Никто, особенно президент, не выше закона». Затем в ролике появляются Джо Байден и Нэнси Пелоси вместе с Обамой. Позже на экране оказываются Трамп и Обама, когда в помещение заходят агенты ФБР и арестовывают бывшего президента.

    В ролике играет песня YMCA группы Village People, которую Трамп традиционно использует на митингах. На протяжении всего видео демонстрируется надпись «никто не выше закона», а финальные кадры показывают Обаму в оранжевом тюремном комбинезоне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор нацразведки США Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о России, которая якобы вмешивалась в выборы США в 2016 году и обеспечила победу Дональда Трампа в борьбе за пост президента.

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    21 июля 2025, 06:25 • Новости дня
    Мишустин анонсировал продление трассы М-12 до Сибири и Дальнего Востока
    Мишустин анонсировал продление трассы М-12 до Сибири и Дальнего Востока
    @ Алексей Колчин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о намерении продлить скоростную трассу М-12 до Сибири и Дальнего Востока, подчеркнув значимость проекта.

    Скоростная автодорога М-12 «Восток» свяжет центральную часть России с Сибирью и Дальним Востоком, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС. По его словам, трасса будет продлена до Тюмени и станет частью ключевой автодорожной сети Сибири и Дальнего Востока. Он подчеркнул: «Она станет частью международной транспортной архитектуры и важной, конкурентной логистической артерией».

    Мишустин отметил, что развитие дорожной сети имеет ключевое значение для транспортной связанности территорий Дальнего Востока, повышения мобильности жителей и стимулирования экономики. Сейчас протяженность дорог региона составляет почти 60 тыс. километров, из них 8 тыс. километров входят в опорную сеть.

    В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на дорожное строительство и ремонт в регионах Дальнего Востока до 2030 года предусмотрено более 370 млрд рублей. По словам главы правительства, особое внимание уделяется приведению трасс к среднероссийскому стандарту. В шестилетнем плане также предусмотрена реализация 36 региональных дорожных проектов с финансированием свыше 130 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил успешные темпы развития дорожной сети на церемонии открытия новых транспортных объектов. Компания «Автодор» решила разместить на трассе М-12 музыкальную разметку. Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал сроки открытия трассы М-12 до Екатеринбурга.

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    21 июля 2025, 09:07 • Новости дня
    Стало известно о планах Британии «вооружить» Украину за 50 дней

    Telegraph: Британия объявит кампанию по вооружению Украины за 50 дней

    Стало известно о планах Британии «вооружить» Украину за 50 дней
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках заседания контактной группы по помощи Киеву министр обороны Британии Джон Хили предложит запустить 50-дневную кампанию по поставкам вооружений Киеву, включая закупку ракет ПВО на 170 млн евро, сообщает газета Telegraph.

    Газета Telegraph сообщает о намерении Лондона объявить о 50-дневной кампании по вооружению Киева на встрече контактной группы. Министр обороны Британии Джон Хили, по данным издания, выступит с предложением активизировать помощь Киеву на ближайшие семь недель, передает РИА «Новости».

    Кроме того, по информации газеты, Британия и Германия достигнут соглашения о совместной закупке ракет для противовоздушной обороны, используя финансирование из Берлина в размере 170 млн евро. Эти вооружения планируется передать Киеву для усиления его оборонительных возможностей.

    Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Премьер Британии Кир Стармер заявил о планах Лондона закупить у США ракетные системы Patriot для передачи Киеву.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал Киеву совместно произведенное Британией дальнобойное оружие.

    До этого Британия и Германия выделили 450 млн фунтов на поставку дронов и вооружения украинской армии.

    Кремль назвал западные военные объекты на Украине законной целью.

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    21 июля 2025, 13:10 • Новости дня
    Эксперт оценил план Британии «вооружить» Украину за 50 дней

    Эксперт Кнутов: План Британии «вооружить» Украину за 50 дней не остановит наступление России

    Эксперт оценил план Британии «вооружить» Украину за 50 дней
    @ Nicholas Pilch/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    НАТО в ближайшие 50 дней попытается усилить ВСУ, чтобы сдержать Россию на критических для противника направлениях фронта. Европа поставит Украине дроны, а также ПЗРК Starstreak для борьбы с БПЛА «Герань». Но российское наступление это все равно не остановит, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Лондоне заявили о «50-дневной кампании» по вооружению украинских сил.

    «Перед Европой и Украиной стоит задача активного сдерживания России на фронте в течение 50 дней с начала так называемого ультиматума президента США Дональда Трампа. Брюссель и Киев надеются, что по истечении этого времени что-то изменится, а Вашингтон сделает шаг в поддержку «партии войны» – сторонников эскалации конфликта», – пояснил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    «Для этого Великобритания собирается поставить Украине вооружений на 170 млн евро, выделяемые Германией. По моей оценке, в этот пакет могут войти прежде всего британские переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak, предназначенные для поражения низколетящих вертолетов, самолетов и дронов. Таким образом ВСУ планируют противостоять нашим БПЛА «Герань», – детализировал эксперт.

    «Также, полагаю, в эту поставку будут включены ракеты для ЗРК Patriot, которыми усилят Киев, отчасти Харьков, Одессу и Ильичевск. Кроме того, речь пойдет о нескольких сотнях артиллерийских стволов, которые довольно быстро изнашиваются, особенно в нынешних условиях интенсивных боевых действий. Помимо этого, за 50 дней на Украину будут отгружены несколько установок РЭБ», – указал собеседник.

    «Но основной упор будет делаться на дроны. ВСУ применяют новую тактику – создание зон, контролируемых беспилотниками, на тех направлениях, где мы быстрее всего продвигаемся. Особое внимание оппоненты будут уделять попыткам сдерживания российского наступления возле Красного Лимана, в районе Часова Яра, а также около Купянска», – считает он.

    «Лондон активно помогает Киеву безэкипажными катерами, а SAS обучает бойцов ВСУ проведению операций. Поэтому я не исключаю, что в эти 50 дней противник предпримет и контратаки или диверсии против Крымского моста», – допустил эксперт.

    «Исходя из всего вышесказанного, полагаю, что эти 170 млн евро – только первый транш на 50-дневное усиление ВСУ, а о следующих будет объявлено в ближайшее время. Помимо этого, мы видим, что внутри НАТО начинает формироваться свой альянс из наиболее крупных европейских государств. Но Париж не торопится финансировать этот проект, поскольку хочет, чтобы союзники закупали франко-итальянские ЗРК SAMP/T», – продолжил аналитик.

    «Что касается Германии, то ее экономика идет на спад, и канцлер ФРГ Фридрих Мерц хочет оживить ее с помощью военного кейнсианства. Это концепция, предполагающая наращивание ВПК в качестве инструмента стимулирования экономического роста. А Украина в данном случае – самый лучший рынок», – напомнил собеседник.

    «Вероятно, эта тактика Брюсселя и Киева могла бы сдержать российский натиск, если бы наш Генштаб не планировал операции наперед. Думаю, военно-политическое руководство России также проведет усиление войск на фронте», – продолжил спикер.

    «Кроме того, мы используем тактику пробных ударов по всей линии боевого соприкосновения с последующими прорывами в тех местах, где противник показывает слабину. У ВСУ нет возможности поступать зеркально, поэтому, уверен, что в эти 50 дней наше наступление продолжится», – резюмировал Кнутов.

    Ранее газета Telegraph сообщила, что министр обороны Британии Джон Хили в понедельник на встрече контактной группы по обороне Украины (UDCG) призовет к «50-дневной кампании» по вооружению украинских сил. Ожидается также, что на саммите будут приняты дополнительные обязательства: Берлин и Лондон договорятся о закупке дополнительных зенитных ракет для Киева на 170 млн евро, выделяемые ФРГ.

    Сообщается, что поставки являются частью обязательств участников UDCG потратить 700 млн фунтов стерлингов на ПВО и артиллерийские боеприпасы для Украины в этом году, наряду с закупками большего количества беспилотников.

    Ранее Трамп заявил, что если Москва и Киев не достигнут урегулирования конфликта, США введут против России новые санкции – вторичные 100-процентные пошлины. В свою очередь сенатор Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов) пригрозил Москве «кувалдой».

    МИД России заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять Москве ультиматумы, а замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал обращение главы Белого дома «театральным». Эксперты же указывали, что это, наоборот, «дает возможность России занять лучший плацдарм на фронте». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как США уперлись в киевский тупик.

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    20 июля 2025, 19:16 • Новости дня
    «Роснефть» назвала санкции ЕС против Индии нарушением международного права

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз ввел санкции против индийского НПЗ Nayara Energy, что, по мнению «Роснефти», грубо нарушает международное право и ставит под угрозу энергобезопасность Индии.

    Решение Евросоюза ввести санкции против индийского нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy является незаконным и нарушает международное право, заявила «Роснефть», передает РИА «Новости». В компании подчеркнули, что эти меры представляют собой пример экстерриториального применения политически мотивированных ограничений и ущемляют экономические интересы суверенного государства.

    «Введение санкций против предприятия прямо угрожает энергетической безопасности Индии и негативно скажется на ее экономике», – говорится в официальном сообщении. В «Роснефти» также отметили, что не являются контролирующим акционером Nayara Energy: доля компании составляет менее 50%, а управляет НПЗ независимый совет директоров.

    Кроме того, в компании подчеркнули, что основания Евросоюза для санкций полностью ложные, поскольку Nayara Energy является индийским юридическим лицом, вся налогооблагаемая база находится в Индии, а прибыль используется исключительно для развития предприятия. Акционеры ни разу не получали дивиденды.

    В сообщении отмечается, что данные ограничения – часть деструктивной политики Евросоюза, направленной на дестабилизацию мировых энергорынков. «Роснефть» рассчитывает, что Nayara Energy предпримет меры по защите интересов акционеров и потребителей, при поддержке правительств России и Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. Новый пакет включит ограничения против газопроводов «Северный поток» и 105 танкеров «теневого флота». Под санкции также попадет нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Индии. Евросоюз планирует снизить потолок цен на нефть примерно до 47,6 долларов за баррель с нынешних 60 долларов.


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    21 июля 2025, 10:01 • Новости дня
    В Подмосковье из-за дождей обрушился мост

    Мост в Подмосковье обрушился после дождей, отрезаны три поселка

    В Подмосковье из-за дождей обрушился мост
    @ dorogitransport

    Tекст: Вера Басилая

    В результате сильных дождей в Наро-Фоминском районе разрушился бетонный мост, что привело к изоляции трех населенных пунктов и садовых товариществ, сообщили в оперативных службах.

    В Наро-Фоминском районе Московской области рухнул бетонный мост из-за обильных осадков, передает ТАСС. Это привело к тому, что часть деревни Алексино, а также садовые некоммерческие товарищества «Верейское» и «Исьма» оказались отрезаны от транспортного сообщения.

    В настоящее время ведутся работы по демонтажу разрушенного моста, а также прокладке и отсыпке временной переправы. Для эвакуации и передвижения жителей задействованы лодки спасателей.

    Организация новой переправы и восстановление транспортного сообщения планируется завершить до обеда понедельника.

    Москвичей ранее предупредили о возможных задержках транспорта из-за непогоды.

    В столице в понедельник ожидаются дожди с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха достигнет 26 градусов выше нуля.

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    21 июля 2025, 07:12 • Новости дня
    ВСУ применили подготовленный США штурмовой батальон под Сумами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сумской области в боевых действиях приняли участие подразделения 214-го штурмового батальона, подготовленного при участии американских инструкторов и переброшенного на позиции в конце июня.

    Командование ВСУ начало использовать 214-й отдельный штурмовой батальон в районе Сум, передает ТАСС. Об этом рассказали представители силовых структур России. Переброска первых подразделений батальона в Сумскую область началась еще в конце июня, что подтвердили публикации украинских волонтеров.

    214-й отдельный штурмовой батальон был сформирован при участии американских военных инструкторов. Его отличает особая подготовка и статус в структуре украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ ослабили оборону Красноармейска из-за переброски подразделений в район Сум. Полк связи ВВС Украины перевели в состав штурмовой авиации под Сумами. ВСУ потеряли склады и вышки связи после российских ударов по Сумам.

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    21 июля 2025, 10:55 • Новости дня
    Начало строительства Тибетской ГЭС подняло мировые цены в металлургии
    Начало строительства Тибетской ГЭС подняло мировые цены в металлургии
    @ Yan Keren/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне анонса строительства крупного гидроэнергетического проекта Китаем в Тибете стоимость ключевых металлургических товаров резко выросла до рекордных значений за последние четыре месяца, сообщает Bloomberg.

    Цены на железную руду в Сингапуре выросли до 103,6 доллара за тонну, что стало максимумом с марта. Рост составил 2,8%. Фьючерсы на арматурный стержень в Шанхае также подскочили более чем на 2%, а контракт на горячекатаный прокат показал аналогичную динамику, сообщает Bloomberg.

    Премьер Госсовета КНР Ли Цян запустил строительство гидроэлектростанции стоимостью 1,2 трлн юаней (167 млрд долларов) на реке Ярлунг Цангпо в Тибете. Проект включает пять каскадных плотин и, как ожидается, усилит спрос на металлы, цемент и стекло.

    Ассоциация железа и стали Китая провела встречу с крупнейшими производителями, участники призвали активнее бороться с гиперконкуренцией и проработать меры по ограничению избыточных мощностей в отрасли. Новое строительство обещает оживление спроса для металлургов, испытывающих сложности из-за кризиса на рынке недвижимости.

    Параллельно с железной рудой и сталью в Лондоне котировки меди поднялись на 0,5%, достигнув 9830 долларов за тонну. Цены на цинк и алюминий также выросли.

    Китай начал строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции на реке Ярлунг Цангпо в Тибете.

    Ожидается, что новая станция сможет производить 300 млрд кВт·ч электроэнергии в год, что более чем в три раза превышает мощность действующей ГЭС «Три ущелья» в Центральном Китае.

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    21 июля 2025, 12:29 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по военным целям на Украине
    ВС России нанесли групповой удар по военным целям на Украине
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на понедельник ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того, удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.

    Напомним, в минувшие выходные ВС России также нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

    ВС России за прошедшую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине. В частности, ВС России поразили цеха производящего дроны для ВСУ предприятия.

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