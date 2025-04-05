В Федерации гимнастики России объяснили отказ спортсменов выступать в нейтральном статусе

Tекст: Вера Басилая

Российские гимнасты, представляющие спортивную и художественную гимнастику, приняли решение воздержаться от участия в ближайших международных соревнованиях, проводимых Международной федерацией гимнастики (FIG), из-за присвоенного им «нейтрального статуса».

Как сообщается на сайте Федерации, это решение связано с многочисленными отказами специального комитета FIG в допуске российских спортсменов к соревнованиям, которые Федерация гимнастики России считает необоснованными и предвзятыми.

Президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров выразил поддержку спортсменам, заявив, что их решение вполне оправдано. Он отметил, что на встрече с представителями FIG обсуждалась необходимость соблюдения прав спортсменов и защиты их интересов. Однако, по словам Белозерова, решения, принятые специальным комитетом FIG, не соответствуют заявленным идеалам спорта, направленным на объединение и дружбу.

Федерация гимнастики, совместно с Олимпийским комитетом и Минспортом России, намерена продолжать бороться за пересмотр дискриминационных решений FIG. Белозеров выразил надежду, что позиция России будет услышана на предстоящем исполкоме FIG, который состоится в начале мая на Мальте.

В поддержку российских гимнастов выступили тренеры, видные спортивные деятели, а также ветераны гимнастики.

«Конечно, подавая заявки на нейтральный статусмы полагались на профессионализм и объективность специальной комиссии FIG, но получили несправедливые решения, продиктованные предвзятым отношением к нашим гимнасткам. Надеемся на пересмотр специальных правил FIG и на возвращение наших спортсменов на международную арену», – заявила главный тренер сборной команды по художественной гимнастике Татьяна Сергаева.

Главный тренер сборной команды по спортивной гимнастике Андрей Родионенко назвала закономерным решение гимнастов отложить участие в предстоящих международных соревнованиях. Она поддержала позицию российских спортсменов.

«Сегодня мы пристально следим за получением нейтрального статуса российскими гимнастами и не можем оставаться в стороне, когда одним предоставляется возможность выступать на международной арене, а другие лишаются этого. Будем следить за развитием событий. И продолжать развивать систему внутрироссийских соревнований. Увидимся на Кубке в Новосибирске в конце апреля», – заявила Родионенко.

Вице-президент Федерации гимнастики России, олимпийский чемпион (Токио-2020) Никита Нагорный подчеркнул: «Мы надеемся на изменения в международной спортивной повестке и готовы вернуться, как только появится возможность выступать в полном составе спортсменов, которые подавались на нейтральный статус».

Серебряный призер Олимпийских игр Дина Аверина отметила, что вынужденное решение о неучастии гимнастов и гимнасток в ближайших международных стартах далось нелегко. «Мы видим, что процесс рассмотрения заявок далек от объективности, а требования часто выходят за рамки спортивного принципа», – подчеркнула Аверина.

«Для каждого спортсмена участие в международных соревнованиях очень важно, несмотря на это, мы полностью разделяем позицию сборной и верим в торжество справедливости в мировом спорте», подчеркнула пятикратная чемпионка мира Арина Аверина.

Член сборной команды России по спортивной гимнастике Даниел Маринов заявил, что солидарен с теми, кто не получил нейтральный статус по несправедливым причинам.

«Для нас важно, чтобы представительство России в нейтральном статусе было полным, наша сила – в единстве», – отметил Маринов.

«Я благородна команде за принятое решение, это очень ценно, когда вся команда так поддерживает тех, кого лишили шанса выступить на ближайших соревнованиях. Я уверена, что объединившись мы стали только сильнее», – заявила член сборной команды России по спортивной гимнастике Виктория Листунова.

Ранее российские гимнасты, получившие нейтральный статус, решили не участвовать в соревнованиях FIG из-за необоснованных отказов в допуске к турнирам.

Напомним, Международная федерация гимнастики предоставила нейтральный статус олимпийской чемпионке Ангелине Мельниковой и еще одиннадцати российским спортсменам, что позволяет им выступать в международных соревнованиях.

Старший тренер мужской сборной Германии по спортивной гимнастике Валерий Беленький выступил за возвращение российских гимнастов на международную арену.