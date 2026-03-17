На Украине заговорили об отмене брони от мобилизации для крупных СМИ

На Украине заговорили об отмене брони от мобилизации для ведущих СМИ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство культуры Украины могло лишить ряд крупных украинских СМИ, включая телеканалы «ТСН» и «1+1», а также издание «Главред» и агентство УНИАН, права предоставлять своим сотрудникам бронь от мобилизации. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на информацию из Telegram-каналов и собственные источники, передает РИА «Новости».

В сообщении говорится, что право предоставлять бронь уже утратила компания «1+1 Интернет». Другие источники утверждают, что под угрозой могут оказаться также работники телеканалов «2+2» и «ТЕТ».

Журналисты «Страны.ua» связались с сотрудником одного из перечисленных СМИ. Он пояснил, что пока право на бронь действует, однако никаких гарантий ее сохранения в будущем нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число граждан на Украине, имеющих бронь от мобилизации, достигло 1,3 млн человек.

Ранее сообщалось, что власти на Украине расширяют мобилизационные мероприятия, при этом делая исключения для определенных категорий. До этого генерал ВСУ предлагал мобилизовать молодых украинцев в трудовую армию.



