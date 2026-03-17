  Сийярто сообщил о планах ЕС объявить о полном запрете на российскую нефть
    Зеленский сделал США унизительное предложение
    Рар объяснил обидой отказ Европы помогать Трампу в Ормузском проливе
    Грузия назвалась «соосновательницей Европы»
    Сюткин: Результаты российской паралимпийской сборной стали настоящим подвигом
    МИД России выступил с заявлением по ситуации вокруг Кубы
    ЕК: 20-й пакет санкций против России по-прежнему заблокирован Венгрией
    Песков призвал Киев прекратить тщетное сопротивление
    Фон дер Ляйен: Украина согласилась на помощь ЕС в ремонте «Дружбы»
    МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Референдум о сохранении СССР привел страну к распаду

    Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Захватят ли США стратегический иранский остров

    Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Если вас запугивают по телефону

    В России произошло убийство под влиянием телефонных мошенников. Это новая, ранее неизвестная, форма терроризма. И это еще раз ставит перед нами проблему телефонного мошенничества – и, что особенно важно, нашей собственной ответственности за то, как мы реагируем на голоса в трубке.

    17 марта 2026, 18:50 • Новости дня

    На Украине заговорили об отмене брони от мобилизации для крупных СМИ

    На Украине заговорили об отмене брони от мобилизации для ведущих СМИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские СМИ, включая ТСН, 1+1 и УНИАН, оказались под угрозой лишения права на бронь от мобилизации для своих сотрудников, сообщает местная пресса.

    Министерство культуры Украины могло лишить ряд крупных украинских СМИ, включая телеканалы «ТСН» и «1+1», а также издание «Главред» и агентство УНИАН, права предоставлять своим сотрудникам бронь от мобилизации. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на информацию из Telegram-каналов и собственные источники, передает РИА «Новости».

    В сообщении говорится, что право предоставлять бронь уже утратила компания «1+1 Интернет». Другие источники утверждают, что под угрозой могут оказаться также работники телеканалов «2+2» и «ТЕТ».

    Журналисты «Страны.ua» связались с сотрудником одного из перечисленных СМИ. Он пояснил, что пока право на бронь действует, однако никаких гарантий ее сохранения в будущем нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число граждан на Украине, имеющих бронь от мобилизации, достигло 1,3 млн человек.

    Ранее сообщалось, что власти на Украине расширяют мобилизационные мероприятия, при этом делая исключения для определенных категорий. До этого генерал ВСУ предлагал мобилизовать молодых украинцев в трудовую армию.


    17 марта 2026, 12:41 • Новости дня
    МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС
    МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС
    @ Katharina Schroder/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Молдавии приняли решение вызвать российского посла Олега Озерова после повреждения гидроэлектростанции около Новоднестровска на Украине и обвинили Россию в произошедшем.

    МИД Молдавии вызвал посла России Олега Озерова, передает ТАСС. Причиной вызова стала авария на гидроэлектростанции в районе Новоднестровска на Украине, в которой молдавская сторона обвинила Россию.

    Российскому дипломату планируют вручить ноту протеста в связи с этим происшествием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днестре обнаружили нефтяные пятна, которые третий день угрожают водоснабжению молдавских территорий.

    Правительство Молдавии подтвердило угрозу загрязнения реки с территории Украины.

    В районе города Бельцы на время приостанавливали забор воды, но к вечеру его возобновили.

    16 марта 2026, 20:30 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 2,5 тыс. солдат под Великой Михайловкой

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате боев в районах Великой Михайловки и Покровского украинские войска понесли значительные потери, лишившись более 2,5 тыс. солдат, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

    Бойцы группировки «Восток» продолжают успешно отражать атаки штурмовых подразделений ВСУ с направлений Великая Михайловка и Покровское, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов во время проверки выполнения боевых задач группировкой войск «Южная».

    Герасимов подчеркнул: «Одновременно с этим частью сил группировка отражает многочисленные атаки штурмовых подразделений ВСУ с направлений Великая Михайловка и Покровское. Только на этом направлении в течение февраля – марта противник потерял более 2,5 тысячи человек личного состава, уничтожено свыше 120 единиц техники».

    По его словам, действия российских военных привели к значительным потерям ВСУ на данных направлениях за последние два месяца. Количество уничтоженной техники на этом участке превысило 120 единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские войска за две недели марта освободили 12 населенных пунктов.

    17 марта 2026, 16:45 • Видео
    Война с Ираном ударила по Украине

    США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    17 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    Politico: Премьер Бельгии Де Вевер захотел помириться с Россией ради дешевого газа
    Politico: Премьер Бельгии Де Вевер захотел помириться с Россией ради дешевого газа
    @ Belga/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бельгийское руководство выступило за возобновление диалога с Москвой ради возвращения доступа к недорогим энергоресурсам, премьер страны Барт Де Вевер предложил ЕС заключить сделку для нормализации отношений с Москвой, пишут СМИ.

    Политик считает необходимым вернуть доступ к дешевым энергоносителям, поскольку затраты растут из-за очередного конфликта на Ближнем Востоке. Предложение вызвало серьезные разногласия внутри правящей коалиции, пишет Politico.

    «Конфликт должен быть завершен в интересах Европы. Мы должны перевооружиться и ремилитаризировать границу, но одновременно нормализовать отношения с Россией и вернуть доступ к дешевой энергии», – заявил бельгийский премьер-министр.

    Он добавил, что считает такую позицию проявлением здравого смысла.

    Де Вевер заявляет, что за закрытыми дверями лидеры стран ЕС признают его правоту, однако никто не решается сказать это вслух. Высказывание политика спровоцировало скандал, партнеры по правительству поспешили дистанцироваться от его слов. Критики назвали идею переговоров признаком слабости, подрывающим европейское единство.

    В оппозиции заявили, что закупка газа у Москвы даст России средства на продолжение спецоперации на Украине. Представители кабинета министров позже пояснили, что речь шла о гипотетическом сценарии после заключения мирного соглашения. Несмотря на высокие рейтинги, Де Вевер пригрозил уйти в отставку, если разногласия парализуют работу правительства.

    Ранее де Вевер называл сделку с Москвой единственным возможным решением украинского конфликта. Премьер Словакии Роберт Фицо поддержал предложение о наделении Евросоюза полномочиями для ведения таких переговоров.

    17 марта 2026, 14:08 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Украина согласилась на помощь ЕС в ремонте «Дружбы»
    Фон дер Ляйен: Украина согласилась на помощь ЕС в ремонте «Дружбы»
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина согласилась принять помощь Евросоюза в финансировании и ремонте нефтепровода «Дружба», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, предложение о предоставлении технической поддержки и финансовых ресурсов было одобрено Киевом, и европейские специалисты готовы приступить к работам незамедлительно, передает РИА «Новости».

    В совместном заявлении фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошты подчеркивается, что сотрудничество позволяет ускорить восстановление работы стратегически важной инфраструктуры. По их словам, украинская сторона выразила благодарность за инициативу Евросоюза.

    «ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование (ремонта). Украинцы приветствовали и приняли это предложение. Европейские эксперты готовы приступить немедленно», – говорится в заявлении.

    Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина продолжает блокировать поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Он также подчеркнул, что Венгрия не поддержит вступление Украины в Евросоюз, 20-й пакет санкций против России и кредит на 90 млрд евро, пока не будет восстановлена поставка нефти по трубопроводу «Дружба».

    16 марта 2026, 21:48 • Новости дня
    Опубликованы кадры пролета ракеты «Искандер» над Киевом
    Опубликованы кадры пролета ракеты «Искандер» над Киевом
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Сети появилась видеозапись, запечатлевшая пролет ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер» над территорией украинской столицы.

    Видеозапись полета боеприпаса обнародовала украинская пресса, передают «Вести» .

    На размещенных кадрах отчетливо видно, как баллистическая ракета проносится высоко в небе над головой автора съемки.

    По данным СМИ, в объектив камеры попала ракета оперативно-тактического комплекса «Искандер». При этом конкретный район города, где именно было снято данное видео, в публикации не указывается.

    Ранее в Харькове были зафиксированы два взрыва. В январе Минобороны сообщало о поражении в Киеве двух заводов по сборке ударных дронов.

    17 марта 2026, 13:59 • Новости дня
    Песков призвал Киев прекратить тщетное сопротивление
    Песков призвал Киев прекратить тщетное сопротивление
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление и сделать шаг в сторону мирного урегулирования.

    Власти Киева должны принять ответственное решение и перейти к мирному процессу, передает ТАСС. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, нынешние попытки так называемого киевского режима оказать сопротивление остаются абсолютно тщетными.

    По его мнению, лидерам в Киеве стоило бы принять необходимое ответственное решение и открыть дорогу для дальнейшего мирного процесса.

    Ранее Песков заявил, что украинское руководство, совершая атаки на российские регионы, продолжает тщетное сопротивление вместо перехода к переговорам.

    Кремль также назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    В переговорах по урегулированию ситуации на Украине наступил перерыв, при этом Москва сохраняет открытость к диалогу.

    17 марта 2026, 02:19 • Новости дня
    Словакия уведомила Украину о прекращении аварийной помощи

    Словакия уведомила «Укрэнерго» о расторжении договора об аварийной помощи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Словакия официально уведомила компанию «Укрэнерго» о прекращении договора о взаимном предоставлении аварийной помощи, сообщает украинская энергокомпания.

    В публикации подчеркивается, что SEPS направила письмо о расторжении договора в одностороннем порядке. В заявлении говорится: «После ряда публичных заявлений, которые мы видели в феврале и марте, «Укрэнерго» получила от словацкого системного оператора, компании SEPS, официальное письмо об одностороннем прекращении договора о взаимном предоставлении аварийной помощи. Окончательное прекращение действия договорных условий состоится в мае этого года», передает РИА «Новости».

    В «Укрэнерго» добавили, что причины прекращения соглашения словацкие коллеги не уточнили. При этом импорт электроэнергии из Словакии на Украину продолжится, никаких ограничений на коммерческие поставки не вводилось.

    В понедельник словацкая национальная партия, входящая в правительственную коалицию, призвала главу МИД Словакии Юрая Бланара выступить на заседании министров иностранных дел Европейского союза против выделения Украине кредита в размере 90 млрд евро.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский никогда не пустит нефть по трубопроводу «Дружба».

    Посол России в Словакии Сергей Андреев сообщил, что вопрос о возобновлении поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию остается нерешенным из-за отсутствия изменений в позиции Киева.

    16 марта 2026, 20:10 • Новости дня
    Герасимов сообщил о продвижении «Южной» группировки к Славянску

    Герасимов: «Южная» группировка широким фронтом движется к Славянску

    Герасимов сообщил о продвижении «Южной» группировки к Славянску
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения группировки войск «Южная» успешно продвигаются в сторону Славянска широким фронтом, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов во время инспекции выполнения боевых задач этой группировкой.

    «На правом фланге соединения и воинские части 3-й армии активно продвигаются на широком фронте в направлении Славянска», – заявил Герасимов, передает ТАСС. По его словам, российские войска продолжают наступательные действия на всех направлениях спецоперации на Украине.

    Герасимов подчеркнул, что выполнение задач спецоперации продолжается.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска приблизились к Славянску на севере ДНР на минимальное расстояние.

    Владимир Зеленский заявлял, что Украина не собирается уступать Славянск и Краматорск России.

    17 марта 2026, 11:27 • Новости дня
    Стало известно о рекордных военных расходах Германии при Мерце

    Bloomberg сообщил о рекордных военных расходах Германии при Мерце

    Стало известно о рекордных военных расходах Германии при Мерце
    @ Elisa Schu/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер Фридрих Мерц инициировал масштабные инвестиции в оборону, что уже приводит к росту заказов для национальных производителей и стимулирует экономику, пишет Bloomberg.

    Правительство Германии приступило к крупнейшей трансформации армии со времён холодной войны, выделив на эти цели рекордные 600 млрд евро, сообщает Bloomberg.

    Канцлер Фридрих Мерц подчеркнул, что новая программа военных расходов стала не только геополитической необходимостью, но и масштабным стимулом для национальной экономики. Ужесточение ситуации на Украине и конфликт в Иране лишь усилили спрос на немецкое вооружение, включая ПВО для стран Персидского залива.

    В результате спрос на продукцию оборонных предприятий Германии растёт беспрецедентно: компании быстро увеличивают производственные мощности, а кредиты становятся доступнее. Например, Rheinmetall всего за 15 месяцев построила новый завод боеприпасов, а её акции с начала 2025 года выросли более чем на 160%. Аналитик UBS Феликс Хюфнер прогнозирует, что вклад оборонки добавит 0,5 процентных пункта к росту ВВП ФРГ к 2028 году.

    Более 85% контрактов размещаются внутри Германии и Евросоюза, чтобы поддержать собственных производителей и снизить зависимость от импорта, прежде всего из США. Ведущие банки, такие как Deutsche Bank, создают специальные команды для финансирования военной отрасли. Для ускорения закупок власти упростили процедуры и расширили практику прямых контрактов с немецкими компаниями.

    Рост оборонных расходов уже дал толчок многим отраслям, включая стартапы и автопром, которые переориентируются на выпуск продукции для армии. Эксперты отмечают, что такой подход может стать катализатором технологических инноваций с последующим выходом на гражданский рынок – как это уже случалось в истории с интернетом или GPS.

    Параллельно Еврокомиссия предложила реформировать систему торговли выбросами ETS, используя доходы от продажи квот для поддержки декарбонизации в менее развитых странах ЕС. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости ускорить модернизацию энергоёмких отраслей и удерживать цены на выбросы под контролем, а также о планах по корректировке траектории снижения выбросов после 2030 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Helsing получила 600 млн евро на разработку военных дронов для Украины. Стартапы ФРГ получат заказы на беспилотники для немецкой бригады, размещенной в Литве. Bloomberg сообщил о приостановке заказов БПЛА Helsing для Украины.

    17 марта 2026, 06:07 • Новости дня
    Пентагон уличил куратора помощи Киеву в пьянстве и халатности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский генерал-майор Антонио Агуто, отвечавший за поддержку ВСУ, забыл секретные карты в поезде и злоупотреблял алкоголем во время командировки, говорится в отчете генерального инспектора Пентагона.

    Агуто проявил грубую халатность при обращении с гостайной и систематически нарушал дисциплину, говорится в документе, передает РИА «Новости».

    Инциденты произошли в 2024 году.

    Военный нарушил инструкции, поручив перевозку секретных карт сотрудникам без дипломатического статуса. Документы не были опечатаны должным образом, и в итоге сопровождающие забыли их в вагоне поезда, следовавшего в Польшу.

    «4 апреля 2024 года по прибытии обратно в Польшу сопровождавшие лица оставили секретные карты в поезде. Посольство США на Украине изъяло оставленные без присмотра секретные документы из поезда, когда он вернулся на Украину днем позже», – говорится в материалах.

    Также проверка вскрыла факты злоупотребления спиртным. Агуто признался, что пил чачу в грузинском ресторане, но не смог вспомнить количество выпитого. Свое поведение он объяснил местными традициями, отметив, что на Украине любое застолье сопровождается алкоголем.

    В 2024 году сообщалось, что Пентагон направил Украине более 1 млрд долларов помощи без надлежащей документации. В том же году управление генерального инспектора USAID сообщало о поступлении жалоб на возможные хищения и мошенничество при закупках.

    17 марта 2026, 12:49 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Сопычь и Каленики в ДНР
    Российские войска освободили сумскую Сопычь и Каленики в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Сопычь в Сумской области, а Южная группировка освободила Каленики в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой «Север» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Павловки, Пролетарского, Мирополья, Кондратовкя и Кучеровки Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, аэромобильной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Верхней Писаревкой, Избицким, Волчанскими Хуторами, Веселвм и Удами.

    При этом потери ВСУ составили до 270 военнослужащих, три бронемашины, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы и израильская станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42. Уничтожены два склада боеприпасов и восемь складов матсредств.

    Подразделения Южной группировки освободили Каленики в ДНР. Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты возле Константиновки, Алексеево-Дружковки, Шабельковки, Новоселовки, Александровкаи и Славянска ДНР.

    Противник при этом потерял до 200 военнослужащих, бронемашину, американский бронетранспортер М113 и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и шесть складов матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Василевки, Новоосиново, Грушевки, Ковалевки Харьковской области, Красного Лимана и Брусовки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили более 170 военнослужащих, бронемашина, два америкаснких бронетранспортера М113 и орудие полевой артиллерии. Уничтожены пять складов с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Белицкого, Красноярского, Доброполья, Новониколаевки, Гришино ДНР, Новоподгородного и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 280 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов после проверки группировки «Южная» сообщил об освобождении 12 населенных пунктов за две недели марта.

    ВС России за прошлую неделю взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО, в частности, они освободили Червоную Зарю в Сумской области.

    17 марта 2026, 15:07 • Новости дня
    Американский летчик заявил об уничтожении ядерных ракет США ударами НЛО

    Офицер ВВС США заявил о ликвидации НЛО американских ядерных ракет в 1967 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В 1967 году возле базы в Монтане межконтинентальные баллистические ракеты были неожиданно выведены из строя после появления странных огней в небе, сообщил офицер ВВС США в отставке Роберт Салас.

    Офицер ВВС США в отставке Роберт Салас рассказал в подкасте Дэнни Джонса, что в 1967 году рядом с военной базой в Монтане произошел необычный инцидент. По словам Саласа, охранники заметили в небе загадочные огни, после чего над подземными шахтами внезапно выключился свет, передает РИА «Новости».

    Салас заявил: «Ядерные ракеты были выведены из строя неопознанными летающими объектами». Ракеты Minuteman I, оснащенные ядерными боеголовками, стали неисправны практически одновременно с появлением НЛО.

    Салас подчеркнул, что данный случай вызвал серьезное беспокойство у военного командования. Ранее британское издание Daily Mail сообщило о загадочном исчезновении в США генерала, который был связан с темой НЛО.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении обнародовать секретные документы Пентагона о внеземных цивилизациях и НЛО.

    Позже американский военный министр Пит Хегсет также заявил, что не исключает существование инопланетян и также намерен опубликовать материалы Пентагона после анализа.

    Между тем, после поручения Трампа раскрыть все связанные с НЛО материалы с сайта-архива Black Vault через день были удалены сотни гигабайт рассекреченных документов об НЛО и проектах ЦРУ.


    17 марта 2026, 16:44 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами здание с беженцами из Херсона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины в ночные часы нанесли удар дронами по зданию на Арабатской стрелке, где проживали беженцы из Херсона, сообщил заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко.

    «В районе Генической горки на Арабатской стрелке поздней ночью было повреждено здание, в котором проживают эвакуированные мирные граждане, семьи с детьми, пожилые люди», – сообщил он, передает ТАСС.

    Черевко уточнил, что в результате атаки никто не погиб и не пострадал. Он отметил, что несколько десятков человек с двух до трех часов ночи были переселены усилиями социальных служб и администрации региона в другие помещения.

    В прошлом году ВСУ начали отбирать жилье и машины у жителей Херсона.

    17 марта 2026, 05:14 • Новости дня
    Трамп счел бессмысленной работу с Европой по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    У Соединенных Штатов нет необходимости взаимодействовать с европейцами по украинскому урегулированию из-за значительного расстояния до зоны конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Мы их защищаем. Мы работаем с ними по Украине. Украина находится за тысячи километров, отделена огромным океаном. Мы не должны делать это, но мы сделали это», – сказал Трамп, передает ТАСС.

    Политик подчеркнул, что на взаимодействие с Европой пошел предыдущий президент Джо Байден, которого в итоге «обчистили». Трамп выразил недовольство действиями союзников, в частности Британии, за отказ поддержать операцию в Ормузском проливе.

    По мнению главы администрации, президент России Владимир Путин серьезно воспринимает угрозы со стороны Вашингтона. При этом у российского лидера полностью отсутствует страх перед европейскими странами, заключил президент.

    Ранее Трамп заявлял об отсутствии у Вашингтона обязательств по поддержке Украины ради НАТО. Американский лидер выражал недовольство отказом партнеров поддержать действия США против Ирана. Глава Белого дома также указывал на неспособность европейских стран должным образом справиться с украинским конфликтом.

    17 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    МИД Молдавии вызвал посла России после разлива нефти в Днестре
    МИД Молдавии вызвал посла России после разлива нефти в Днестре
    @ isuis.igsu.ro

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол России был вызван в МИД Молдавии для вручения ноты протеста по поводу разлива нефти, угрожавшего водоснабжению страны.

    Министерство иностранных дел Молдавии вызвало российского посла Олега Озерова для вручения ноты протеста из-за разлива нефти в Днестре якобы после атаки России на Новоднестровский гидроэнергетический комплекс 7 марта, передает РИА «Новости». В министерстве подчеркнули, что случившееся угрожает окружающей среде и безопасности водоснабжения страны.

    По информации министерства окружающей среды Молдавии, загрязнение Днестра было зафиксировано 10 марта – в реку с территории Украины попало около 1,5 тонны технических масел. В результате власти республики ограничили водоснабжение в четырех районах на севере страны.

    Министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер ранее отмечал, что для ликвидации последствий разлива может понадобиться специализированное оборудование, которое уже было запрошено у Румынии. Днестр обеспечивает водой около 80% жителей Молдавии и почти полностью снабжает Кишинев.

    Президент Молдавии Майя Санду в социальной сети обвинила Россию в случившемся, заявив, что разлив нефти создаёт значительную угрозу для экологии и здоровья граждан. Инцидент произошёл в период паводков, что ускоряет распространение нефтяного пятна в сторону крупных городов, включая Сороки и Кишинев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Молдавии обвинили Киев в отравлении реки Днестр. В свою очередь, уУкраинские власти заявили, что загрязнение может быть связано с атаками России на энергетическую инфраструктуру.

    В частности, министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины отметило, что утечка нефтепродуктов произошла в районе Днестровской ГЭС после ракетного удара.


    Дефицит и рост цен на нефть и газ стали лишь верхушкой айсберга. В Персидском заливе оказались заперты не только углеводороды, но и тонны алюминия и химической продукции, в том числе удобрения, гелий, серная кислота. Риски дефицита уже привели к колоссальному росту цен на все эти товары. И России во многих сферах есть что предложить в помощь своим партнерам по странам БРИКС. Однако есть оборотная сторона медали. Какая? Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Зеленский сделал США унизительное предложение

    Президент США Дональд Трамп зовет своих западных союзников на помощь в противостоянии с Ираном – но при этом демонстративно отказывается от содействия, предложенного Киевом. Этот отказ только на первый взгляд выглядит парадоксом. На самом деле Зеленский предлагает бесчестную и даже унизительную для США сделку. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

