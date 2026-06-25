Не нужно пугаться, что высшее образование станет уделом элиты. В идеале оно и должно быть элитарным: лучше меньше, да лучше. Правда, мерой элитарности здесь должны быть не родительские деньги или связи, а способности самого претендента на место в вузе.0 комментариев
Ракетный двигатель РД-0124 поразил экономичностью расхода топлива
Роскосмос: РД-0124 израсходовал один килограмм топлива за почти шесть минут
Российский ракетный двигатель РД-0124 продемонстрировал рекордную эффективность, затрачивая всего один килограмм топлива на создание тяги в течение почти шести минут, отметили в Роскосмосе.
Как сообщили в госкорпорации Роскосмос, удельный импульс ракетного двигателя РД-0124 в вакууме составляет 359 секунд.
«359 секунд – удельный импульс ракетного двигателя РД-0124 в вакууме», – отметили в госкорпорации, добавив, что за почти шесть минут работы двигатель тратит всего один килограмм топлива.
Этот показатель отражает, насколько эффективно силовая установка использует топливную массу для создания тяги. В разъяснении подчеркивается, что двигатель РД-0124 способен создавать тягу в один килограмм-силу на протяжении 359 секунд, расходуя при этом один килограмм топлива.
Двигатель РД-0124 разработан в воронежском КБХА, входящем в интегрированную структуру НПО «Энергомаш». Сейчас он применяется в третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б», а его модификации РД-0124А и РД-0124МС используются соответственно в ракетах «Ангара» и «Союз-5».
Удельный импульс РД-0124МС в пустоте достигает 361 секунды. В госкорпорации отметили, что это рекордный показатель среди ракетных двигателей мира, работающих на топливе жидкий кислород – углеводородное горючее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Конструкторском бюро химавтоматики завершили изготовление экземпляра двигателя РД0124МС и сообщили о рекордном удельном импульсе 361 единица среди кислородно-керосиновых двигателей.
РД0124МС успешно прошел серию стендовых огневых испытаний и получил допуск к летным тестам.