Ракетный двигатель РД-0124 поразил экономичностью расхода топлива

Роскосмос: РД-0124 израсходовал один килограмм топлива за почти шесть минут

Tекст: Мария Иванова

Как сообщили в госкорпорации Роскосмос, удельный импульс ракетного двигателя РД-0124 в вакууме составляет 359 секунд.

«359 секунд – удельный импульс ракетного двигателя РД-0124 в вакууме», – отметили в госкорпорации, добавив, что за почти шесть минут работы двигатель тратит всего один килограмм топлива.

Этот показатель отражает, насколько эффективно силовая установка использует топливную массу для создания тяги. В разъяснении подчеркивается, что двигатель РД-0124 способен создавать тягу в один килограмм-силу на протяжении 359 секунд, расходуя при этом один килограмм топлива.

Двигатель РД-0124 разработан в воронежском КБХА, входящем в интегрированную структуру НПО «Энергомаш». Сейчас он применяется в третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б», а его модификации РД-0124А и РД-0124МС используются соответственно в ракетах «Ангара» и «Союз-5».

Удельный импульс РД-0124МС в пустоте достигает 361 секунды. В госкорпорации отметили, что это рекордный показатель среди ракетных двигателей мира, работающих на топливе жидкий кислород – углеводородное горючее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Конструкторском бюро химавтоматики завершили изготовление экземпляра двигателя РД0124МС и сообщили о рекордном удельном импульсе 361 единица среди кислородно-керосиновых двигателей.

РД0124МС успешно прошел серию стендовых огневых испытаний и получил допуск к летным тестам.