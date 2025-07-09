В наши дни возродить цензуру невозможно даже чисто технически. Государство не обладает монополией на информацию – и уже никогда не сможет ее восстановить. Когда со смартфона вы можете вещать хоть на весь мир – почту, телеграф, да и типографии захватывать бессмысленно. Так стоит ли пробовать?9 комментариев
Трампа застало врасплох решение Пентагона приостановить поставки Киеву
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением Пентагона приостановить военную помощь Киеву, указав на недостаток координации между Минобороны и Белым домом.
Решение Пентагона о приостановке военной помощи Киеву стало неожиданностью для президента США Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
Агентство отмечает, что Трамп был разочарован отсутствием «должной координации» между оборонным ведомством и Белым домом. По данным источников, внутри Пентагона возникли разногласия по вопросу предоставления военной поддержки Украине.
Часть руководства Министерства обороны США, как утверждают источники, выступала против временной приостановки поставок. Это подчеркивает, что в ведомстве не было единого мнения по поводу дальнейших шагов в отношении украинского направления.
Пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уильсон в ответ на эти сообщения заявил Associated Press, что консультации между министром обороны Питом Хегсетом и президентом действительно проводились. По его словам, «работа министра обороны заключается в подготовке военных рекомендаций главнокомандующему. Министр Хегсет предоставил президенту основу для оценки поставок военной помощи и анализа имеющихся запасов. Эта работа велась в координации с правительством», – отметил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США возобновили военную помощь Киеву, что может не оправдать ожиданий украинского руководства. Дональд Трамп предложил Германии передать Киеву одну батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Трамп также пообещал Владимиру Зеленскому помощь в рамках возможностей США.