В Москве сносят мост «Багратион»

Кроме реконструкции моста в «Москва-Сити» появится 80-этажный небоскреб с офисами класса А+ (фото: ГК «Галс-Девелопмент»)

Реконструкция моста началась 12 мая 2025 года и продлится несколько лет (фото: Арина Антонова/ТАСС)

В Москве снесен вестибюль пешеходного моста «Багратион» возле делового центра «Москва-Сити». Ранее была снесена часть стеклянного фасада. Реконструкция продолжится несколько лет. Помимо нового моста будет возведен бизнес-центр на Краснопресненской набережной (фото: Арина Антонова/ТАСС)

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