Председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики. Необходимость пристально следить за действиями Дании обусловлена и тем, что именно она закрывает для нас выход из Балтийского моря.7 комментариев
В Москве сносят мост «Багратион»
В Москве снесен вестибюль пешеходного моста «Багратион» возле делового центра «Москва-Сити». Ранее была снесена часть стеклянного фасада. Реконструкция продолжится несколько лет. Помимо нового моста будет возведен бизнес-центр на Краснопресненской набережной (фото: Арина Антонова/ТАСС)
Мост «Багратион» соединял Кутузовский проспект с «Москва-сити» (фото: Арина Антонова/ТАСС)
Реконструкция моста началась 12 мая 2025 года и продлится несколько лет (фото: Арина Антонова/ТАСС)
На время работ горожанам рекомендовано пользоваться Филевской линией метро, МЦК, МЦД-4 и первым маршрутом регулярного речного электротранспорта (фото: Арина Антонова/ТАСС)
Кроме реконструкции моста в «Москва-Сити» появится 80-этажный небоскреб с офисами класса А+ (фото: ГК «Галс-Девелопмент»)