Трамп анонсировал 10-процентные пошлины на товары стран БРИКС

В Совфеде оценили новые поставки оружия США Украине: Трамп не бросил киевскую игрушку Байдена

Сенаторы: Трамп может быстро завершить конфликт на Украине, прекратив вооружать Киев

Tекст: Анастасия Куликова

«Если бы Дональд Трамп на самом деле хотел завершить конфликт на Украине, он мог бы сделать это очень быстро, прекратив оказание любой помощи Киеву. Вместо этого он предпринимает другие шаги», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

Кроме того, президент США однобоко смотрит на ситуацию, когда говорит об ударах ВС России по целям на украинской территории. «Он не знает, сколько мирных граждан, в том числе детей и пожилых людей, погибает, когда ВСУ атакуют российские города?» – возмутился парламентарий.

В некотором смысле можно провести параллели между нынешний американским лидером и его предшественником. «Все руководители стран Запада в принципе друг на друга похожи по своим взглядам. Трамп же еще и эксцентричен. Он хватается за массу дел. В его политике не прослеживается последовательности», – рассуждает собеседник. «Впрочем, что бы ни говорил глава Белого дома, наши задачи в рамках спецоперации определены. Мы продолжим делать свое дело».

Схожей точки зрения придерживается его коллега, сенатор Андрей Климов. Он указал, что несмотря на рациональные причины, Трамп «не бросает доставшуюся в наследство от Байдена киевскую игрушку». «Американский лидер постоянно повторяют тезис, что «это не его война», но это все же конфликт Штатов. Руководство страны так и не отказалось от планов вести боевые действия на территории Украины руками украинцев», – добавил собеседник.

Глава Белого дома маневрирует в вопросе передачи оружия Киеву. «Заявление о возобновление поставок в некотором смысле логично. Здесь речь идет о серьезных деньгах, а Трамп – известный бизнесмен», – заключил Климов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США намерены поставлять Украине больше оружия. По его словам, речь идет в первую очередь об «оборонительных» средствах. «Мы направим еще некоторое количество оружия. Они должны иметь возможность обороняться. По ним очень сильно бьют», – сказал американский лидер в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

Конфликт на Украине Трамп назвал «монстром, созданным (экс-президентом Джо) Байденом», снова упомянув недовольство урегулированием. «Я останавливаю войны, и мне неприятно видеть, как убивают людей», – подытожил он. Позже Пентагон анонсировал отправку дополнительного оружия Киеву по указу президента США.

По информации издания Politico, поставки могут начаться после встреч американских и украинских чиновников в Италии и на Украине. Так, спецпосланник Трампа Кит Келлог встретится с украинским министром обороны Рустемом Умеровым в Риме на международной конференции по оказанию помощи, рассказали собеседники газеты. За этим последуют встречи в Киеве на текущей и следующей неделях.

Как сообщает Axios, Трамп пообещал Киеву «немедленно отправить десять противоракет Patriot – меньше, чем планировалось в рамках приостановленной поставки – и помочь найти другие способы поставок». Источники портала говорят, что накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил президенту США, что Германия готова купить у Штатов батареи Patriot и отправить их на Украину. Со своей стороны, Трамп предложил Германии продать украинской стороне одну из своих батарей Patriot, при этом расходы на покупку разделят США и европейские союзники.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что американский лидер вновь демонстрирует непоследовательность в своих высказываниях по украинскому вопросу. Он таже процитировал несколько высказываний Трампа: «Я доволен разговором с Путиным», «Я разочарован разговором с Путиным», «Мы не поставляем нового оружия Украине», «Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны».

«Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий. Никак. Продолжать добиваться целей СВО. Возвращать нашу землю. Работать на Победу», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

Напомним, о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News 1 июля. Спустя несколько дней после этого Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Президент США пообещал, что Вашингтон направит на Украину «столько оружия, сколько сможет», пишет The Wall Street Journal.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что пауза в поставках американского оружия на Украину связана со стандартной проверкой всей военной помощи Соединенных Штатов. По ее словам, Пентагон стремится удостовериться, что все поставки оружия отвечают интересам американской армии. В Госдепе говорили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлена передача только части вооружений.