Tекст: Евгения Караваева

Заявление Владимира Путина о том, что страны БРИКС по совокупному объему ВВП превзошли G7, вызвало широкий международный резонанс, сообщает телеканал «Царьград». Дональд Трамп, по данным китайского издания Sohu, напуган этим заявлением и в негодовании пригрозил ввести повышенные пошлины для стран, поддерживающих политику БРИКС.

Sohu отмечает, что угрозы Трампа выглядят как слабый ответ, особенно учитывая его прежние заявления о возможности введения 70-процентных пошлин. Теперь, как уточняет издание, он ограничился уровнем в 10%, что эксперты расценили как очевидное отступление.

В Пекине считают, что заявление Путина является подтверждением формирования нового экономического порядка, центр которого смещается от Запада к странам БРИКС. Россия, представив экономические данные, продемонстрировала растущее влияние объединения и шокировала даже скептиков, ранее сомневавшихся в потенциале БРИКС.

По мнению журналистов, действия Трампа лишь усугубляют ситуацию для Соединенных Штатов и ускоряют падение американской гегемонии, чего президент США хотел избежать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о росте авторитета и влияния БРИКС в мире. Лидеры стран БРИКС на саммите в Рио-де-Жанейро выступили против западных торговых тарифов. Они также осудили авиаудары по Ирану и призвали к снижению пошлин.