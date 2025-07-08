Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.2 комментария
Sohu: Трамп начал угрожать пошлинами после слов Путина о превосходстве БРИКС
Публичное заявление президента России Владимира Путина о ведущей роли БРИКС вызвало заметную реакцию со стороны президента США Дональда Трампа, сообщает Sohu.
Заявление Владимира Путина о том, что страны БРИКС по совокупному объему ВВП превзошли G7, вызвало широкий международный резонанс, сообщает телеканал «Царьград». Дональд Трамп, по данным китайского издания Sohu, напуган этим заявлением и в негодовании пригрозил ввести повышенные пошлины для стран, поддерживающих политику БРИКС.
Sohu отмечает, что угрозы Трампа выглядят как слабый ответ, особенно учитывая его прежние заявления о возможности введения 70-процентных пошлин. Теперь, как уточняет издание, он ограничился уровнем в 10%, что эксперты расценили как очевидное отступление.
В Пекине считают, что заявление Путина является подтверждением формирования нового экономического порядка, центр которого смещается от Запада к странам БРИКС. Россия, представив экономические данные, продемонстрировала растущее влияние объединения и шокировала даже скептиков, ранее сомневавшихся в потенциале БРИКС.
По мнению журналистов, действия Трампа лишь усугубляют ситуацию для Соединенных Штатов и ускоряют падение американской гегемонии, чего президент США хотел избежать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о росте авторитета и влияния БРИКС в мире. Лидеры стран БРИКС на саммите в Рио-де-Жанейро выступили против западных торговых тарифов. Они также осудили авиаудары по Ирану и призвали к снижению пошлин.