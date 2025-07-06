Путин заявил о росте авторитета и влияния БРИКС в мире

Tекст: Ольга Иванова

Страны БРИКС обладают огромным политическим, экономическим и человеческим потенциалом, передает РИА «Новости». Владимир Путин отметил, что объединение расширилось и включает государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Российский лидер заявил: «Наше объединение серьезно расширилось и включает в себя ведущие государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки… У БРИКС много единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока. Им импонируют сложившиеся в объединении культура открытого партнерства и сотрудничества, взаимного уважения и учета мнения друг друга».

Путин также подчеркнул, что страны БРИКС представляют разные модели развития, религии и культуры, однако все выступают за равенство, добрососедство и приоритет традиционных ценностей. По его словам, объединение стремится вносить вклад в обеспечение глобальной стабильности и процветания.

«Из года в год нарастают авторитет и влияние нашего объединения в мире. БРИКС по праву утвердился среди ключевых центров глобального управления», – заявил президент России.

17-й саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров, а Владимир Путин участвует в мероприятии в режиме видеосвязи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин участвует в саммите БРИКС, который проходит в Рио-де-Жанейро под председательством Бразилии. Глава российского МИД Сергей Лавров вместе с делегацией прибыл на площадку саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.