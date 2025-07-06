Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.6 комментариев
Путин заявил о росте авторитета и влияния БРИКС в мире
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что единство и авторитет БРИКС укрепляются на фоне роста числа единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока.
Страны БРИКС обладают огромным политическим, экономическим и человеческим потенциалом, передает РИА «Новости». Владимир Путин отметил, что объединение расширилось и включает государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Российский лидер заявил: «Наше объединение серьезно расширилось и включает в себя ведущие государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки… У БРИКС много единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока. Им импонируют сложившиеся в объединении культура открытого партнерства и сотрудничества, взаимного уважения и учета мнения друг друга».
Путин также подчеркнул, что страны БРИКС представляют разные модели развития, религии и культуры, однако все выступают за равенство, добрососедство и приоритет традиционных ценностей. По его словам, объединение стремится вносить вклад в обеспечение глобальной стабильности и процветания.
«Из года в год нарастают авторитет и влияние нашего объединения в мире. БРИКС по праву утвердился среди ключевых центров глобального управления», – заявил президент России.
17-й саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров, а Владимир Путин участвует в мероприятии в режиме видеосвязи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин участвует в саммите БРИКС, который проходит в Рио-де-Жанейро под председательством Бразилии. Глава российского МИД Сергей Лавров вместе с делегацией прибыл на площадку саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.