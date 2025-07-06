Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.6 комментариев
Путин подключился к саммиту БРИКС по видеосвязи
Президент России Владимир Путин участвует в саммите БРИКС, который проходит в Рио-де-Жанейро под председательством Бразилии.
Российский лидер присоединился к мероприятию по видеосвязи и принимает участие в главном пленарном заседании. Главные темы обсуждения – вопросы мира, безопасности и реформирования глобальных механизмов управления, передает ТАСС.
Лидеры стран БРИКС обсудят перспективы дальнейшего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Кроме того, они планируют обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки. По завершении саммита ожидается принятие итоговой декларации.
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в главном пленарном заседании саммита БРИКС по видеосвязи.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров вместе с делегацией прибыл на площадку саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова показала необычные номера машин кортежа Лаврова на саммите БРИКС. На машине кортежа Лаврова на саммите БРИКС написали «Мы – Россия, мы – Лавров!».