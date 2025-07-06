Путин подключился к саммиту БРИКС по видеосвязи

Tекст: Дарья Григоренко

Российский лидер присоединился к мероприятию по видеосвязи и принимает участие в главном пленарном заседании. Главные темы обсуждения – вопросы мира, безопасности и реформирования глобальных механизмов управления, передает ТАСС.

Лидеры стран БРИКС обсудят перспективы дальнейшего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Кроме того, они планируют обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки. По завершении саммита ожидается принятие итоговой декларации.

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин примет участие в главном пленарном заседании саммита БРИКС по видеосвязи.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров вместе с делегацией прибыл на площадку саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова показала необычные номера машин кортежа Лаврова на саммите БРИКС. На машине кортежа Лаврова на саммите БРИКС написали «Мы – Россия, мы – Лавров!».